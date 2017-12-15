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МОН розглядає можливість імплементувати рішення Венеційської комісії за латвійською моделлю

МОН розглядає можливість імплементувати рішення Венеційської комісії за латвійською моделлю

Київ • УНН

 • 8354 перегляди

КИЇВ. 15 грудня. УНН. Міністерство освіти й науки України розглядає можливість імплементувати рішення Венеційської комісії за латвійською моделлю – у співвідношенні 60 на 40 державної і рідної мови у навчання. Про це зазначила міністр освіти і науки України Лілія Гриневич під час візиту до Латвії, передає УНН з посиланням на прес-службу МОН.

“Для України надзвичайно важливо, щоб всі українці, незалежно від їхнього національного походження, добре знали державну мову, а отже могли професійно самореалізуватися у власній країні. Тому нам необхідно знайти правильні моделі навчання для представників національних громад, щоб вони чудово знали і могли вживати рідну мову і так само чудово володіли державною мовою. Ми вважаємо, що досвід Латвії в цьому питанні дуже цінний для України. І рекомендації, які ми отримали щодо статті 7 від Венеційської комісії, в тому числі можуть бути імплементовані й через такі моделі, які пропонуються в Латвії”, — сказала Л.Гриневич.

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Йдеться про співвідношення в навчанні 60 на 40 у старшій школі, де 60% часу відводиться на вивчення навчальних предметів державною, а 40% — рідною мовою. Наприклад, така схема застосовуються в українській середній школі в Ризі.

Л.Гриневич також провела зустріч з міністром освіти і науки Карлісом Шадурскісом, де сторони обговорили можливості розширення співпраці у сферах середньої, професійної, вищої освіти та науки.

“У межах наших домовленостей Україна пропонує для латвійців 30 різних стипендій як для бакалаврів та магістрів, так і для PhD, тих хто робить наукові дослідження. Також ми хотіли б поглибити наші зв’язки в програмі Горизонт 2020 та розширити співпрацю між вишами в рамках програми Еразмус+”, — запропонувала український міністр.

Як повідомляв УНН, раніше Європейська комісія за демократію через право (Венеційська комісія), 11 грудня оприлюднила свій висновок щодо положень нового Закону України "Про освіту" стосовно викладання державною мовою, мовою меншин та іншими мовами.

Українські Національні Новини

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