МОН розглядає можливість імплементувати рішення Венеційської комісії за латвійською моделлю

КИЇВ. 15 грудня. УНН. Міністерство освіти й науки України розглядає можливість імплементувати рішення Венеційської комісії за латвійською моделлю – у співвідношенні 60 на 40 державної і рідної мови у навчання. Про це зазначила міністр освіти і науки України Лілія Гриневич під час візиту до Латвії, передає УНН з посиланням на прес-службу МОН.