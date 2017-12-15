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МОН рассматривает возможность исполнить решение Венецианской комиссии по латвийской модели

МОН рассматривает возможность исполнить решение Венецианской комиссии по латвийской модели

Киев  •  УНН

 • 8353 просмотра

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Министерство образования и науки Украины рассматривает возможность имплементировать решение Венецианской комиссии по латвийской модели - в соотношении 60 на 40 государственного и родного языка в обучение. Об этом заявила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич во время визита в Латвию, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МОН.

"Для Украины очень важно, чтобы все украинцы, независимо от их национального происхождения, хорошо знали государственный язык, а значит могли профессионально самореализоваться в собственной стране. Поэтому нам необходимо найти правильные модели обучения для представителей национальных общин, чтобы они прекрасно знали и могли использовать родной язык и так же прекрасно владели государственным языком. Мы считаем, что опыт Латвии в этом вопросе очень ценен для Украины. И рекомендации, которые мы получили по статье 7 от Венецианской комиссии, в том числе могут быть реализованы и через такие модели, которые предлагаются в Латвии", - сказала Л.Гриневич.

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Речь идет о соотношении в обучении 60 на 40 в старшей школе, где 60% времени отводится на изучение учебных предметов государственной, а 40% - на родном языке. Например, такая схема применяются в украинской средней школе в Риге.

Л.Гриневич также провела встречу с министром образования и науки Карлис Шадурскисом, где стороны обсудили возможности расширения сотрудничества в сферах среднего, профессионального, высшего образования и науки.

"В рамках наших договоренностей Украины предлагает для латвийцев 30 различных стипендий как для бакалавров и магистров, так и для PhD, тех кто делает научные исследования. Также мы хотели бы углубить наши связи в программе Горизонт 2020 и расширить сотрудничество между вузами в рамках программы Эразмус+", - предложила украинский министр.

Как сообщал УНН, ранее Европейская комиссия за демократию через право (Венецианская комиссия) 11 декабря обнародовала свое заключение относительно положений нового Закона Украины "Об образовании" относительно преподавания на государственном языке, языке меньшинств и других языках.

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