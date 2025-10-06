$41.230.05
Нові правила в'їзду до ЄС з 12 жовтня: роз'яснення від Держприкордонслужби
06:06 • 22654 перегляди
Нобелівський тиждень 2025: дати та розклад присудження премій
06:00 • 17706 перегляди
Повня 7 жовтня: астролог Базиленко пояснила, як вона вплине на Україну
5 жовтня, 15:08 • 28401 перегляди
Ігнат пояснив, які фактори впливають на важкість збиття дронів та ракет
5 жовтня, 07:57 • 58097 перегляди
Зеленський про нічну атаку: понад 50 ракет і близько 500 дронів рф запустила по Україні
4 жовтня, 23:20 • 73863 перегляди
На виборах у Чехії перемогла партія з антиукраїнськими поглядами: Андрей Бабіш формуватиме уряд
4 жовтня, 08:29 • 88837 перегляди
Генштаб підтвердив ураження НПЗ у ленінградській області, ворожих корабля і техніки та командного пункту 8-ї армії рф
4 жовтня, 08:00 • 162625 перегляди
Як підготувати оселю до холодів: чеклист
3 жовтня, 16:00 • 126216 перегляди
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний час
3 жовтня, 14:35 • 110284 перегляди
Стефанішина про шатдаун: наразі прямого впливу на допомогу Україні немає
Момент очищення і великого енергетичного перелому: астрологічний прогноз на тиждень 6-12 жовтня

Київ • УНН

 • 3408 перегляди

Професійний астролог Ксенія Базиленко розповіла, що повня 7 жовтня в Овні загострює емоції та може викликати збої у транспорті. Вона також зазначила, що для України цей період принесе загострення питань матеріального забезпечення та ризики дезінформації.

Момент очищення і великого енергетичного перелому: астрологічний прогноз на тиждень 6-12 жовтня

Цей тиждень починається з повні у знаку Овна, яка відбудеться 7 жовтня о 6:47 за київським часом. Професійний астролог Ксенія Базиленко спеціально для читачів УНН розповіла, що підготували нам зорі цього тижня. 

Повня завжди загострює наші емоції, підсилює внутрішню напругу та впливає на фізичне самопочуття. Але цього разу енергії будуть ще потужніші, адже в момент повні Меркурій переходить у знак Скорпіона та одразу формує квадратуру до Плутона. Це створює атмосферу напруження, імпульсивності, конфліктності, а також може викликати збої у транспорті, авіаперельотах, зв’язку та комунікаціях

- розповіла астролог.

За словами Ксенії Базиленко, 7, 8 і 9 жовтня - період, коли потрібно бути особливо уважними до себе, уникати сварок і не піддаватись емоціям. Саме в цей час можливі конфлікти у світі, інформаційні провокації, загострення військових подій та сильні пориви вітру.

У ніч з 8 на 9 жовтня Місяць створить напружений аспект із Марсом - це енергія імпульсивних вчинків, яка може призвести до гострих ситуацій. Тож найкраще в ці дні зберігати спокій і не влаштовувати суперечки.

З 10 по 12 жовтня ситуація дещо стабілізується. Місяць формуватиме гармонійні аспекти, що сприятиме налагодженню емоційного стану. 

Проте Венера вступить в опозицію до Сатурна, активуючи кармічні теми у стосунках і фінансах. З одного боку це може принести фінансові втрати і руйнування, а з іншої може проявитися як енергетичне очищення: старі стосунки, що втратили сенс, можуть завершитися, а фінансові системи - перебудовуватись.

Астролог застерігає, у цей період не варто здійснювати великі покупки або інвестиції. Краще прибрати простір навколо себе, звільнитись від усього, що втратило цінність: старого, зламаного, побитого посуду, речей, що давно не приносять радості.

Таке очищення допоможе гармонізувати енергії тижня і створити місце для нового.

"7-12 жовтня - це час сильних емоцій, очищення та оновлення. Початок тижня вимагатиме стриманості, уважності до себе й уникнення конфліктів, а друга половина - допоможе звільнитися від минулого, навести лад у справах і підготуватися до нових можливостей. Приберіть, очистіть, звільніться - і життя віддячить вам новими шансами й легкістю", - вважає астролог. 

Овен

Саме у твоєму знаку Зодіаку відбудеться повня 7 жовтня, а тому емоції будуть на піку. Постарайся втамувати агресію та надмірну прямолінійність. Дуже важливо бути дипломатичним - тільки так ти зможеш виграти у всіх стосунках. Займися особистим життям і його переосмисленням. Наприкінці тижня тебе можуть охопити спогади або бажання повернути минулі почуття.

Телець

Увесь тиждень буде насиченим і вимагатиме уваги до деталей. Можливі зміни на роботі - нові завдання, додаткова відповідальність. Зверни увагу на колектив і свої стосунки з людьми. Фінансово тиждень може принести неочікувану удачу. Будь уважний до здоров’я, особливо в аспекті інфекційних захворювань.

Близнюки

Для тебе це активний і натхненний період. Життя "б’є ключем", події змінюються швидко, але в хорошому напрямку. Занурся у приємні емоції, дозволь собі трохи відпочити й отримати насолоду від дрібниць. Саме зараз ти можеш знайти нове улюблене хобі або заняття, яке надихатиме тебе надалі. Готуйся до несподіваних, але позитивних поворотів долі.

Рак

Це чудовий період для сімейних справ. Можна владнати непорозуміння, створити затишок, частіше бувати вдома. Твій авторитет у сім’ї зростає. У середині тижня можливі суперечки з близькими або ж постануть питання щодо купівлі-продажу нерухомості - будь уважний до документів. Наприкінці тижня можливі нові приємні знайомства.

Лев

Ти у вирі інформаційних подій. Тиждень подарує багато нових ідей, зустрічей і можливостей для розвитку. Записуй усе, що спадає на думку - зараз ти можеш знайти напрямок, який змінить твоє життя. Головне - не піддаватися емоціям і не створювати конфліктів.

Діва

Фінансові гойдалки цього тижня можуть дати як прибутки, так і принести ризики. Не варто вкладати кошти або брати кредити, особливо у другій половині тижня. Використай цей час, щоб повернути борги чи навести лад у бюджеті. У стосунках може завершитися те, що давно втратило сенс. Наприкінці тижня можливі зустрічі з людьми з минулого або бажання повернути старі почуття.

Терези

Сонце у твоєму знаку - це твій період сили. Ти у центрі уваги, відчуваєш приплив енергії та натхнення. Але будь обережний: можуть виникати емоційні конфлікти, особливо через непорозуміння. Намагайся уникати різких висловлювань. Чудовий час для побудови нових планів і початку особистих змін.

Скорпіон

Навколо тебе вир подій. Можуть виникати ситуації, що викликають напруження або навіть скандали. Головне - не потрапити у їхній епіцентр. Керуйся мудрістю, не кажи зайвого. Відчуття самотності або бажання усамітнення піде на користь - воно допоможе знайти спокій і внутрішню рівновагу.

Стрілець

Тиждень сприятливий для старту нових ідей і проєктів. Можна планувати, мріяти й формувати команду. У першій половині тижня варто приборкати емоційність, а у другій - уникати ризиків із фінансами. Загалом, це час дії - сміливо рухайся вперед, і доля тебе підтримає.

Козоріг

Це чудовий період для професійного росту. Ти можеш заявити про себе, розсилати резюме, вести переговори або просити підвищення. Почни тиждень із планування - і матимеш успіх. Наприкінці тижня можливі несподівані приємні пропозиції.

Водолій

Нові горизонти відкриваються для тебе - навчання, подорожі, духовний розвиток. Якщо ти за кордоном, це вдалий час для отримання документів і планування свого майбутнього. Будь уважним у спілкуванні: твої слова зараз мають велику силу та вагу, тож розпорядися цим мудро. 

Риби

Для тебе цей тиждень може стати вирішальним у юридичних чи фінансових питаннях. Є шанс вирішити старі справи, але не ризикуй грошима. У стосунках можливі зміни. Старе відходить, звільняючи місце новому. У кінці тижня можливі романтичні моменти й глибокі емоції.

Що принесе ця повня Україні? 

Як пояснює  астролог Ксенія Базиленко, настає період, коли питання матеріального забезпечення держави, податків, міжнародної підтримки та економічної стабільності виходять на перший план.

"Сонце й Місяць утворюють Тау-квадрат до Нептуна України, який з’єднаний із Чорною Луною, та Асцендентом. Цей аспект підсилює емоційне напруження в суспільстві, може спричиняти нестабільність інформаційного поля, поширення паніки, дезінформації, а також несе ризики природних або техногенних проблем", - пояснює астролог та додає, що йдеться про можливе погіршення епідеміологічної ситуації, а також забруднення повітря та можливі інциденти, повʼязані з водою. 

"Це складний період, коли Нептун і Чорний Місяць можуть проявити приховані процеси - обман, змови, таємні операції, або маніпуляції через емоції людей", - додає Базиленко. 

Водночас, за її словами, Марс, Уран і Сатурн - сила оновлення і перемоги.

"Попри напруженість, небо дає потужну підтримку. Марс формує гармонійний секстиль до Урана, а Уран - тригон до Сатурна. Це комбінація сили, стратегії та стабільності. Вона говорить про внутрішню мобілізацію, стійкість, нові технологічні рішення й переможні прориви", - вважає астролог. 

За її словами, у військовому сенсі, це може принести стратегічні переваги нашим захисникам. 

"Це також символ відновлення структури держави, стабілізації влади та розвитку нових союзів. На особистому рівні - це енергія, яка допомагає людям знайти в собі силу вистояти, оновитися, почати діяти з чистого аркуша", - каже астролог. 

Повня 7 жовтня - момент очищення і великого енергетичного перелому.

"Такі аспекти завжди показують, що світ змінюється через напруження, але водночас дають нам ключ до оновлення. Тау-квадрат Сонця, Місяця й Нептуна через Чорну Луну висвітлить приховані процеси, а гармонійний зв’язок Марса, Урана та Сатурна допоможе Україні вистояти, зміцніти й зробити крок до перемоги", - резюмує астролог Ксенія Базиленко. 

