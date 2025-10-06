$41.230.05
Профессиональный астролог Ксения Базиленко рассказала, что полнолуние 7 октября в Овне обостряет эмоции и может вызвать сбои в транспорте. Она также отметила, что для Украины этот период принесет обострение вопросов материального обеспечения и риски дезинформации.

Момент очищения и большого энергетического перелома: астрологический прогноз на неделю 6-12 октября

Эта неделя начинается с полнолуния в знаке Овна, которое состоится 7 октября в 6:47 по киевскому времени. Профессиональный астролог Ксения Базиленко специально для читателей УНН рассказала, что приготовили нам звезды на этой неделе. 

Полнолуние всегда обостряет наши эмоции, усиливает внутреннее напряжение и влияет на физическое самочувствие. Но на этот раз энергии будут еще мощнее, ведь в момент полнолуния Меркурий переходит в знак Скорпиона и сразу формирует квадратуру к Плутону. Это создает атмосферу напряжения, импульсивности, конфликтности, а также может вызвать сбои в транспорте, авиаперелетах, связи и коммуникациях

- рассказала астролог.

По словам Ксении Базиленко, 7, 8 и 9 октября - период, когда нужно быть особенно внимательными к себе, избегать ссор и не поддаваться эмоциям. Именно в это время возможны конфликты в мире, информационные провокации, обострение военных событий и сильные порывы ветра.

В ночь с 8 на 9 октября Луна создаст напряженный аспект с Марсом - это энергия импульсивных поступков, которая может привести к острым ситуациям. Поэтому лучше всего в эти дни сохранять спокойствие и не устраивать споры.

С 10 по 12 октября ситуация несколько стабилизируется. Луна будет формировать гармоничные аспекты, что будет способствовать налаживанию эмоционального состояния. 

Однако Венера вступит в оппозицию к Сатурну, активируя кармические темы в отношениях и финансах. С одной стороны это может принести финансовые потери и разрушения, а с другой может проявиться как энергетическое очищение: старые отношения, потерявшие смысл, могут завершиться, а финансовые системы - перестраиваться.

Астролог предостерегает, в этот период не стоит совершать крупные покупки или инвестиции. Лучше убрать пространство вокруг себя, освободиться от всего, что потеряло ценность: старой, сломанной, побитой посуды, вещей, которые давно не приносят радости.

Такое очищение поможет гармонизировать энергии недели и создать место для нового.

"7-12 октября - это время сильных эмоций, очищения и обновления. Начало недели потребует сдержанности, внимательности к себе и избегания конфликтов, а вторая половина - поможет освободиться от прошлого, навести порядок в делах и подготовиться к новым возможностям. Уберите, очистите, освободитесь - и жизнь отблагодарит вас новыми шансами и легкостью", - считает астролог. 

Овен

Именно в твоем знаке Зодиака произойдет полнолуние 7 октября, а потому эмоции будут на пике. Постарайся унять агрессию и чрезмерную прямолинейность. Очень важно быть дипломатичным - только так ты сможешь выиграть во всех отношениях. Займись личной жизнью и ее переосмыслением. В конце недели тебя могут охватить воспоминания или желание вернуть прошлые чувства.

Телец

Вся неделя будет насыщенной и потребует внимания к деталям. Возможны изменения на работе - новые задачи, дополнительная ответственность. Обрати внимание на коллектив и свои отношения с людьми. Финансово неделя может принести неожиданную удачу. Будь внимателен к здоровью, особенно в аспекте инфекционных заболеваний.

Близнецы

Для тебя это активный и вдохновенный период. Жизнь "бьет ключом", события меняются быстро, но в хорошем направлении. Погрузись в приятные эмоции, позволь себе немного отдохнуть и получить наслаждение от мелочей. Именно сейчас ты можешь найти новое любимое хобби или занятие, которое будет вдохновлять тебя в дальнейшем. Готовься к неожиданным, но позитивным поворотам судьбы.

Рак

Это прекрасный период для семейных дел. Можно уладить недоразумения, создать уют, чаще бывать дома. Твой авторитет в семье растет. В середине недели возможны споры с близкими или же возникнут вопросы по купле-продаже недвижимости - будь внимателен к документам. В конце недели возможны новые приятные знакомства.

Лев

Ты в водовороте информационных событий. Неделя подарит много новых идей, встреч и возможностей для развития. Записывай все, что приходит в голову - сейчас ты можешь найти направление, которое изменит твою жизнь. Главное - не поддаваться эмоциям и не создавать конфликтов.

Дева

Финансовые качели на этой неделе могут дать как прибыль, так и принести риски. Не стоит вкладывать средства или брать кредиты, особенно во второй половине недели. Используй это время, чтобы вернуть долги или навести порядок в бюджете. В отношениях может завершиться то, что давно потеряло смысл. В конце недели возможны встречи с людьми из прошлого или желание вернуть старые чувства.

Весы

Солнце в твоем знаке - это твой период силы. Ты в центре внимания, чувствуешь прилив энергии и вдохновения. Но будь осторожен: могут возникать эмоциональные конфликты, особенно из-за недопонимания. Старайся избегать резких высказываний. Прекрасное время для построения новых планов и начала личных изменений.

Скорпион

Вокруг тебя водоворот событий. Могут возникать ситуации, вызывающие напряжение или даже скандалы. Главное - не попасть в их эпицентр. Руководствуйся мудростью, не говори лишнего. Чувство одиночества или желание уединения пойдет на пользу - оно поможет найти спокойствие и внутреннее равновесие.

Стрелец

Неделя благоприятна для старта новых идей и проектов. Можно планировать, мечтать и формировать команду. В первой половине недели стоит обуздать эмоциональность, а во второй - избегать рисков с финансами. В целом, это время действия - смело двигайся вперед, и судьба тебя поддержит.

Козерог

Это прекрасный период для профессионального роста. Ты можешь заявить о себе, рассылать резюме, вести переговоры или просить повышения. Начни неделю с планирования - и будешь иметь успех. В конце недели возможны неожиданные приятные предложения.

Водолей

Новые горизонты открываются для тебя - обучение, путешествия, духовное развитие. Если ты за границей, это удачное время для получения документов и планирования своего будущего. Будь внимателен в общении: твои слова сейчас имеют большую силу и вес, поэтому распорядись этим мудро. 

Рыбы

Для тебя эта неделя может стать решающей в юридических или финансовых вопросах. Есть шанс решить старые дела, но не рискуй деньгами. В отношениях возможны изменения. Старое уходит, освобождая место новому. В конце недели возможны романтические моменты и глубокие эмоции.

Что принесет это полнолуние Украине? 

Как объясняет астролог Ксения Базиленко, наступает период, когда вопросы материального обеспечения государства, налогов, международной поддержки и экономической стабильности выходят на первый план.

"Солнце и Луна образуют Тау-квадрат к Нептуну Украины, который соединен с Черной Луной, и Асцендентом. Этот аспект усиливает эмоциональное напряжение в обществе, может вызывать нестабильность информационного поля, распространение паники, дезинформации, а также несет риски природных или техногенных проблем", - объясняет астролог и добавляет, что речь идет о возможном ухудшении эпидемиологической ситуации, а также загрязнении воздуха и возможных инцидентах, связанных с водой. 

"Это сложный период, когда Нептун и Черная Луна могут проявить скрытые процессы - обман, заговоры, тайные операции, или манипуляции через эмоции людей", - добавляет Базиленко. 

В то же время, по ее словам, Марс, Уран и Сатурн - сила обновления и победы.

"Несмотря на напряженность, небо дает мощную поддержку. Марс формирует гармоничный секстиль к Урану, а Уран - тригон к Сатурну. Это комбинация силы, стратегии и стабильности. Она говорит о внутренней мобилизации, устойчивости, новых технологических решениях и победных прорывах", - считает астролог. 

По ее словам, в военном смысле, это может принести стратегические преимущества нашим защитникам. 

"Это также символ восстановления структуры государства, стабилизации власти и развития новых союзов. На личном уровне - это энергия, которая помогает людям найти в себе силу выстоять, обновиться, начать действовать с чистого листа", - говорит астролог. 

Полнолуние 7 октября - момент очищения и большого энергетического перелома.

"Такие аспекты всегда показывают, что мир меняется через напряжение, но в то же время дают нам ключ к обновлению. Тау-квадрат Солнца, Луны и Нептуна через Черную Луну высветит скрытые процессы, а гармоничная связь Марса, Урана и Сатурна поможет Украине выстоять, окрепнуть и сделать шаг к победе", - резюмирует астролог Ксения Базиленко. 

