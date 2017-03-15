Молдова захищатиме свої національні інтереси у видобутку вуглеводнів
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Виконання договору концесії на розвідку і видобуток нафти та газу на території Республіки Молдова, підписаного між урядом країни і американською компанією Frontera Resources International LLC, перебуває під особливим контролем в адміністрації президента, який не дозволить зашкодити національним інтересам країни. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу президента Молдови.
“Глава держави висловив стурбованість у зв'язку з цим документом, з процедурами оголошення тендера, а також з безпосереднім підписанням договору”, - йдеться в повідомленні.
Таку заяву президент Молдови зробив на зустрічі з послом США в Республіці Молдова Джеймсом Петтітом.
У бесіді з американським дипломатом Ігор Додон зазначив, що вже зажадав від уряду терміново надати інформацію про усі деталі контракту.
Занепокоєння президента Молдови викликають питання прозорості процедур оголошення тендеру і підписання контракту, його відповідність чинному законодавству та потенційні екологічні ризики і вплив на довкілля.
Також в І.Додона є сумніви щодо інституційної, а також фінансової спроможності американської компанії провести роботи відповідно до контрактних зобов'язань, з огляду на негативний досвід, який був у неї з іншими державами в регіоні.
Нагадаємо, що текст договору опублікував 7 березня на своїй сторінці в одній з соціальних мереж міністр навколишнього середовища Молдови Валеріу Мунтяну. У ньому зазначено, що концесіонер отримує ексклюзивне право на геологічне дослідження вуглеводнів в Молдові з подальшою експлуатацією родовищ.
Термін концесії становить 50 років, з яких п'ять років компанія може займатися розвідкою родовищ, а потім 45 років їх розробкою. Період розвідки може бути продовжений до 10 років, тоді термін експлуатації розвіданих родовищ складе 40 років.
Як повідомляв УНН, Молдова вимагає у Росії вивести війська з Придністров’я – ЗМІ.
Раніше президент Молдови І.Додон висловився проти членства Молдови в НАТО і військовому союзі СНД.