Молдова будет защищать свои национальные интересы в добыче углеводородов
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Исполнение договора концессии на разведку и добычу нефти и газа на территории Республики Молдова, подписанного между правительством страны и американской компанией Frontera Resources International LLC, находится под особым контролем в администрации президента, который не позволит повредить национальным интересам страны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу президента Молдовы.
“Глава государства выразил обеспокоенность в связи с этим документом, с процедурами объявления тендера, а также с непосредственным подписанием договора”, - говорится в сообщении.
Такое заявление президент Молдовы сделал на встрече с послом США в Республике Молдова Джеймсом Петтитом.
В беседе с американским дипломатом Игорь Додон отметил, что уже потребовал от правительства срочно предоставить информацию о всех деталях контракта.
Беспокойство президента Молдовы вызывают вопросы прозрачности процедур объявления тендера и подписания контракта, его соответствие действующему законодательству и потенциальные экологические риски и влияние на окружающую среду.
Также у И.Додона есть сомнения относительно институциональной, а также финансовой состоятельности американской компании провести работы согласно контрактных обязательств, учитывая негативный опыт, который был у нее с другими государствами в регионе.
Напомним, что текст договора опубликовал 7 марта на своей странице в одной из социальных сетей министр окружающей среды Молдовы Валериу Мунтяну. В нем указано, что концессионер получает эксклюзивное право на геологическое исследование углеводородов в Молдове с последующей эксплуатацией месторождений.
Срок концессии составляет 50 лет, из которых пять лет компания может заниматься разведкой месторождений, а затем 45 лет их разработкой. Период разведки может быть продлен до 10 лет, тогда срок эксплуатации разведанных месторождений составит 40 лет.
Как сообщал УНН, Молдова требует у России вывести войска из Приднестровья – СМИ.
Ранее президент Молдовы И.Додон высказался против членства Молдовы в НАТО и военном союзе СНГ.