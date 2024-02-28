Молдова продовжила тимчасовий захист для українців до 2025 року
Київ • УНН
Молдова продовжила тимчасовий захист для переміщених українців до 1 березня 2025 року, захист буде автоматично продовжено, як і термін дії документа, що посвідчує особу одержувача.
Уряд Молдови продовжив на рік термін надання тимчасового захисту переселенцям з України. Про це повідомляє пресслужба молдовського уряду, пише УНН.
Термін надання тимчасового захисту переміщеним особам з України буде продовжено ще на один рік, починаючи з 1 березня 2024 р. і закінчуючись 1 березня 2025 рік,
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Зазначається, що захист буде автоматично продовжено, як і термін дії документа, що посвідчує особу одержувача.
Особи, які користуються тимчасовим захистом у Молдові, матимуть право працювати на території країни без отримання права на тимчасове проживання з метою працевлаштування, за умови, що вони зареєстровані в територіальному підрозділі Національного агентства із зайнятості, в радіусі якого вони проживають.
Наразі на території Молдови перебувають понад 116 тисяч переміщених осіб з України. Майже 39 тисяч із них пройшли попередню реєстрацію для отримання тимчасового захисту, а понад 30 тисяч уже отримали документи, що засвідчують особу.
Нагадаємо
Польща продовжила тимчасовий захист для українських біженців до березня 2025 року. Цей захід дозволяє українцям продовжувати жити, працювати та навчатися в Польщі без необхідності подавати заяву на отримання нового посвідчення.
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