Молдова направила до України нову партію гуманітарної допомоги
Київ • УНН
Молдова відправила в Україну 5 вантажівок з понад 75 тоннами гуманітарної допомоги, включаючи медикаменти, консерви та генератори.
Республіка Молдова направила до України 5 вантажівок із вантажем понад 75 тонн гуманітарної допомоги на загальну суму 5 млн леїв (10 млн 775,9 тис. гривень), до якої увійшли медичні товари, консерви та генератори. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ Молдови, передає УНН.
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Як зазначається в повідомленні, сьогодні, 27 лютого, Уряд Молдови направив до України 5 вантажівок із вантажем понад 75 тонн гуманітарної допомоги, до якої увійшли медичні товари - системи переливання крові та дезінфікуючі засоби, а також консерви та електрогенератори.
З метою забезпечення оперативного втручання у надання гуманітарної допомоги Міністерство внутрішніх справ отримує з резервного фонду Уряду фінансові кошти в сумі понад 100 тис. леїв (215,5 тис. гривень) на транспортні витрати. Уряд ухвалив рішення про надання гуманітарної допомоги після того, як 15 листопада 2023 року Міністерство закордонних справ Республіки Молдова отримало від української влади перелік необхідних товарів,
В МВС країни додали, що Молдова підтверджує свою солідарність з Україною та готова надати підтримку в ці важкі моменти.
Нагадаємо
Рішення про надання гуманітарної допомоги було ухвалене на засіданні уряду Молдови 21 лютого.