Молдова направила в Украину новую партию гуманитарной помощи
Киев • УНН
Молдова отправила в Украину 5 грузовиков с более 75 тоннами гуманитарной помощи, включая медикаменты, консервы и генераторы.
Республика Молдова направила в Украину 5 грузовиков с грузом более 75 тонн гуманитарной помощи на общую сумму 5 млн леев (10 млн 775,9 тыс. гривен), в которую вошли медицинские товары, консервы и генераторы. Об этом сообщает Министерство внутренних дел Молдовы, передает УНН.
Детали
Как отмечается в сообщении, сегодня, 27 февраля, Правительство Молдовы направило в Украину 5 грузовиков с грузом более 75 тонн гуманитарной помощи, в которую вошли медицинские товары - системы переливания крови и дезинфицирующие средства, а также консервы и электрогенераторы.
С целью обеспечения оперативного вмешательства в оказание гуманитарной помощи Министерство внутренних дел получает из резервного фонда Правительства финансовые средства в сумме более 100 тыс. леев (215,5 тыс. гривен) на транспортные расходы. Правительство приняло решение о предоставлении гуманитарной помощи после того, как 15 ноября 2023 года Министерство иностранных дел Республики Молдова получило от украинских властей перечень необходимых товаров,
В МВД страны добавили, что Молдова подтверждает свою солидарность с Украиной и готова оказать поддержку в эти трудные моменты.
Напомним
Решение о предоставлении гуманитарной помощи было принято на заседании правительства Молдовы 21 февраля.
Молдова направила в Украину новую партию гуманитарной помощи
Молдова отправила в Украину 5 грузовиков с более 75 тоннами гуманитарной помощи, включая медикаменты, консервы и генераторы.
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