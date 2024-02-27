Молдова направила в Украину новую партию гуманитарной помощи

Эксклюзив
россия создает проблемы на рынке вооружения, чтобы Украина не получала боеприпасы - эксперт
  •  53170 просмотра

россия создает проблемы на рынке вооружения, чтобы Украина не получала боеприпасы - эксперт

Эксклюзив
Директор Фонда гарантирования вкладов физлиц Рекрут продолжает отмалчиваться относительно своих поездок за границу
  •  96112 просмотра

Директор Фонда гарантирования вкладов физлиц Рекрут продолжает отмалчиваться относительно своих поездок за границу

Эксклюзив
рф атакует энергетику не только зимой: в Укрэнерго рассказали, что делают для укрепления энергосистемы
  •  104410 просмотра

рф атакует энергетику не только зимой: в Укрэнерго рассказали, что делают для укрепления энергосистемы

Эксклюзив
В СНБО прокомментировали возможность открытия воздушного пространства в Украине
  •  127117 просмотра

В СНБО прокомментировали возможность открытия воздушного пространства в Украине

Эксклюзив
Более 500 лингвистических экспертиз по фактам российской агрессии было проведено в прошлом году - КНИИСЭ
26.02.24  •  143283 просмотра

Более 500 лингвистических экспертиз по фактам российской агрессии было проведено в прошлом году - КНИИСЭ

Эксклюзив
Большие страсти и нервозность: гороскоп для всех знаков Зодиака на 26 февраля – 3 марта
26.02.24  •  143009 просмотра

Большие страсти и нервозность: гороскоп для всех знаков Зодиака на 26 февраля – 3 марта

Эксклюзив
На мировом рынке вооружения сейчас дефицит, купить боеприпасы очень сложно - эксперт
26.02.24  •  148036 просмотра

На мировом рынке вооружения сейчас дефицит, купить боеприпасы очень сложно - эксперт

Эксклюзив
ФГВФЛ остановил выплаты девятой очереди кредиторов банка "Конкорд", несмотря на достаточное количество средств на счетах - экс-глава правления банка
26.02.24  •  143504 просмотра

ФГВФЛ остановил выплаты девятой очереди кредиторов банка "Конкорд", несмотря на достаточное количество средств на счетах - экс-глава правления банка

Эксклюзив
Федоров о "выборах" на временно оккупированных территориях Запорожской области: рф завезла сотни агитаторов и организаторов
26.02.24  •  134075 просмотра

Федоров о "выборах" на временно оккупированных территориях Запорожской области: рф завезла сотни агитаторов и организаторов

Эксклюзив
Кулеба о трибунале по преступлениям россии: Украина настаивает, что он должен иметь юрисдикцию в отношении президента, премьера и главы мида рф
25.02.24  •  150564 просмотра

Кулеба о трибунале по преступлениям россии: Украина настаивает, что он должен иметь юрисдикцию в отношении президента, премьера и главы мида рф

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальное
Молдова направила в Украину новую партию гуманитарной помощи

Молдова направила в Украину новую партию гуманитарной помощи

Киев  •  УНН

27 февраля 2024, 11:42  •  21232 просмотра

Read in English

Молдова отправила в Украину 5 грузовиков с более 75 тоннами гуманитарной помощи, включая медикаменты, консервы и генераторы.

Республика Молдова направила в Украину 5 грузовиков с грузом более 75 тонн гуманитарной помощи на общую сумму 5 млн леев (10 млн 775,9 тыс. гривен), в которую вошли медицинские товары, консервы и генераторы. Об этом сообщает Министерство внутренних дел Молдовы, передает УНН.

Детали

Как отмечается в сообщении, сегодня, 27 февраля, Правительство Молдовы направило в Украину 5 грузовиков с грузом более 75 тонн гуманитарной помощи, в которую вошли медицинские товары - системы переливания крови и дезинфицирующие средства, а также консервы и электрогенераторы.

С целью обеспечения оперативного вмешательства в оказание гуманитарной помощи Министерство внутренних дел получает из резервного фонда Правительства финансовые средства в сумме более 100 тыс. леев (215,5 тыс. гривен) на транспортные расходы. Правительство приняло решение о предоставлении гуманитарной помощи после того, как 15 ноября 2023 года Министерство иностранных дел Республики Молдова получило от украинских властей перечень необходимых товаров,

- отметили в министерстве.

В МВД страны добавили, что Молдова подтверждает свою солидарность с Украиной и готова оказать поддержку в эти трудные моменты.

Напомним

Решение о предоставлении гуманитарной помощи было принято на заседании правительства Молдовы 21 февраля.

Павел Башинский

Павел Башинский

ОбществоВойна
ukrainaУкраина
moldovaМолдова
Молдова направила до України нову партію гуманітарної допомоги
Moldova sends new batch of humanitarian aid to Ukraine
Новости по теме

Молдова направила в Украину новую партию гуманитарной помощи

Молдова отправила в Украину 5 грузовиков с более 75 тоннами гуманитарной помощи, включая медикаменты, консервы и генераторы.

Общество •   •  21232 просмотра
Молдова направила в Украину новую партию гуманитарной помощи

Из-за желания наживы ФГВФЛ более 70 кредиторов банка "Конкорд" не могут получить обратно свои средства

Из-за желания наживы ФГВФЛ более 70 кредиторов банка "Конкорд" не могут получить обратно свои средства.

Экономика •   •  17456 просмотра
Из-за желания наживы ФГВФЛ более 70 кредиторов банка "Конкорд" не могут получить обратно свои средства

50 млрд евро: Европарламент одобрил новую помощь Украине

Европейский парламент одобрил новую помощь Украине в 50 миллиардов евро.

Экономика •   •  19811 просмотра
50 млрд евро: Европарламент одобрил новую помощь Украине

рф видит "неизбежность" конфликта с НАТО, если войска Альянса будут в Украине

Представитель кремля дмитрий песков заявил, что появление военных НАТО на территории Украины приведет к прямому конфликту Альянса с рф.

Война •   •  20123 просмотра
рф видит "неизбежность" конфликта с НАТО, если войска Альянса будут в Украине

Лидеры Польши и Чехии не рассматривают отправку войск в Украину

Чехия и Польша не рассматривают возможность отправки войск в Украину, согласно заявлениям своих премьер-министров после встречи в Париже, где эта возможность осталась открытой, но не согласованной для европейских стран.

Война •   •  18594 просмотра
Лидеры Польши и Чехии не рассматривают отправку войск в Украину

россия создает проблемы на рынке вооружения, чтобы Украина не получала боеприпасы - эксперт

россия создает проблемы на мировом рынке вооружений и влияет на страны с вооружением советского образца, чтобы предотвратить получение Украиной необходимых боеприпасов.

Война •   •  53170 просмотра
Эксклюзив
россия создает проблемы на рынке вооружения, чтобы Украина не получала боеприпасы - эксперт

В Украине за сутки произошло более 100 пожаров: спасатели призвали украинцев не поджигать сухую траву

Спасатели сообщили, что за один день в разных регионах Украины произошло более 100 пожаров, и призвали граждан воздержаться от сжигания сухой травы как основной причины пожаров, за что им грозят штрафы.

Общество •   •  13955 просмотра
В Украине за сутки произошло более 100 пожаров: спасатели призвали украинцев не поджигать сухую траву

В российском Курске "громко": прогремели взрывы

27 февраля в российском городе курск прогремели взрывы.

Новости Мира •   •  10919 просмотра
В российском Курске "громко": прогремели взрывы

Пьяный водитель на ВАЗе врезался в микроавтобус на встречной, есть жертвы: сообщается, что в ДТП попал автомобиль "На щите"

Пьяный водитель на автомобиле ВАЗ врезался во встречный микроавтобус под Львовом, в результате чего три человека погибли и еще трое получили ранения. Как сообщается, в ДТП попал автомобиль "На щите".

Криминал и ЧП •   •  11648 просмотра
Пьяный водитель на ВАЗе врезался в микроавтобус на встречной, есть жертвы: сообщается, что в ДТП попал автомобиль "На щите"

Второй с начала года: британская разведка назвала последствия потери еще одного А-50

Британская разведка сообщает, что сбитие очередного российского самолета А-50 демонстрирует неспособность Москвы защитить собственную авиацию. Аналитики допускают, что россияне захотят перебросить А-50 чуть дальше от линии фронта.

Война •   •  18804 просмотра
Второй с начала года: британская разведка назвала последствия потери еще одного А-50