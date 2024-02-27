Молдова направила в Украину новую партию гуманитарной помощи

Республика Молдова направила в Украину 5 грузовиков с грузом более 75 тонн гуманитарной помощи на общую сумму 5 млн леев (10 млн 775,9 тыс. гривен), в которую вошли медицинские товары, консервы и генераторы. Об этом сообщает Министерство внутренних дел Молдовы, передает УНН.

Детали

Как отмечается в сообщении, сегодня, 27 февраля, Правительство Молдовы направило в Украину 5 грузовиков с грузом более 75 тонн гуманитарной помощи, в которую вошли медицинские товары - системы переливания крови и дезинфицирующие средства, а также консервы и электрогенераторы.

С целью обеспечения оперативного вмешательства в оказание гуманитарной помощи Министерство внутренних дел получает из резервного фонда Правительства финансовые средства в сумме более 100 тыс. леев (215,5 тыс. гривен) на транспортные расходы. Правительство приняло решение о предоставлении гуманитарной помощи после того, как 15 ноября 2023 года Министерство иностранных дел Республики Молдова получило от украинских властей перечень необходимых товаров, - отметили в министерстве.

В МВД страны добавили, что Молдова подтверждает свою солидарность с Украиной и готова оказать поддержку в эти трудные моменты.

Напомним

Решение о предоставлении гуманитарной помощи было принято на заседании правительства Молдовы 21 февраля.