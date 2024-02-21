Молдова передасть Україні нову партії гуманітарної допомоги

Молдова надасть Україні першу у 2024 році партію гуманітарної допомоги на 4,9 мільйона леїв(понад 250 тисяч євро). Відповідний проект рішення був схвалений сьогодні на засіданні уряду Молдови, повідомляє УНН з посиланням на Vocea Basarabiei.

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Серед переданих Україні товарів будуть 19 електростанцій, обладнання для переливання крові, близько 80 тисяч захисних масок, дезінфікуючих засобів для рук і понад 50 тисяч м'ясних та рибних консервів.

Гуманітарна допомога буде доставлена в Україну командами Генеральної інспекції з надзвичайних ситуацій. На транспортні витрати буде виділено трохи більше 100 000 леїв ( понад 5 тисяч євро).

Довідково

Минулого року Молдова відправила три партії гуманітарної допомоги Україні - у лютому, квітні та вересні. Допомогу відправляли переважно для потреб української армії. Також у червні 2023 року Молдова направила вісім вантажівок гуманітарної допомоги на суму 200 тисяч євро для подолання екологічних та гуманітарних наслідків, спричинених руйнуванням Каховської дамби.

До кінця 2024 року Молдова вийде з усіх угод, підписаних у рамках СНД