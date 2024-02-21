Молдова передаст Украине новую партии гуманитарной помощи

Молдова предоставит Украине первую в 2024 году партию гуманитарной помощи на 4,9 миллиона леев (более 250 тысяч евро). Соответствующий проект решения был одобрен сегодня на заседании правительства Молдовы, сообщает УНН со ссылкой на Vocea Basarabiei.

Детали

Среди переданных Украине товаров будут 19 электростанций, оборудование для переливания крови, около 80 тысяч защитных масок, дезинфицирующих средств для рук и более 50 тысяч мясных и рыбных консервов.

Гуманитарная помощь будет доставлена в Украину командами Генеральной инспекции по чрезвычайным ситуациям. На транспортные расходы будет выделено чуть более 100 000 леев (более 5 тысяч евро).

Справочно

В прошлом году Молдова отправила три партии гуманитарной помощи Украине - в феврале, апреле и сентябре. Помощь отправляли преимущественно для нужд украинской армии. Также в июне 2023 года Молдова направила восемь грузовиков гуманитарной помощи на сумму 200 тысяч евро для преодоления экологических и гуманитарных последствий, вызванных разрушением Каховской дамбы.

До конца 2024 года Молдова выйдет из всех соглашений, подписанных в рамках СНГ