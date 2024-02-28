Молдова продлила временную защиту для украинцев до 2025 года

Правительство Молдовы продлило на год срок предоставления временной защиты переселенцам из Украины. Об этом сообщает пресс-служба молдавского правительства, пишет УНН.

Срок предоставления временной защиты перемещенным лицам из Украины будет продлен еще на один год, начиная с 1 марта 2024 г. и заканчиваясь 1 марта 2025 год, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что защита будет автоматически продлена, как и срок действия документа, удостоверяющего личность получателя.

Лица, которые пользуются временной защитой в Молдове, будут иметь право работать на территории страны без получения права на временное проживание с целью трудоустройства, при условии, что они зарегистрированы в территориальном подразделении Национального агентства по занятости, в радиусе которого они проживают.

Сейчас на территории Молдовы находятся более 116 тысяч перемещенных лиц из Украины. Почти 39 тысяч из них прошли предварительную регистрацию для получения временной защиты, а более 30 тысяч уже получили документы, удостоверяющие личность.

Напомним

Польша продлила временную защиту для украинских беженцев до марта 2025 года. Эта мера позволяет украинцам продолжать жить, работать и учиться в Польше без необходимости подавать заявление на получение нового удостоверения.

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