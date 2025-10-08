Мода після 60: короткі стрижки, які дарують молодість і впевненість

$41.340.11
48.170.10
ukenru
07:01 • 1044 перегляди
Рух поїздів на Ніжинському напрямку обмежено через обстріли: перелік затриманих рейсів
06:24 • 3624 перегляди
154 зі 183 запущених рф дронів знешкоджено за ніч над Україною
7 жовтня, 15:10 • 41159 перегляди
Богдан Бойко: довіра і системність – основа ФК "Металіст 1925" у боротьбі за лідерство
7 жовтня, 14:52 • 49551 перегляди
В Україні збережуть фіксовану ціну на газ для побутових споживачів - Зеленський
Ексклюзив
7 жовтня, 12:19 • 37061 перегляди
Міграція бобрів на Прикарпаття: експерт пояснив, як пристосуватися до життя з новими мешканцями
7 жовтня, 11:53 • 39671 перегляди
Світовий банк погіршив прогноз зростання економіки України на 2026 рік
Ексклюзив
7 жовтня, 09:44 • 36516 перегляди
Рекордний біткоїн: чому стрімко зростає ціна і чого чекати далі - пояснює фінтехекспертка Олена Сосєдка
Ексклюзив
7 жовтня, 07:13 • 63569 перегляди
Необхідно ліквідувати монополію НАБУ на боротьбу з корупцією - член антикорупційного комітету Ради
Ексклюзив
6 жовтня, 12:45 • 48533 перегляди
Чи чекати долар по 50? Економіст спрогнозував, скільки коштуватиме долар у 2026 році
6 жовтня, 10:30 • 74838 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу вибухівки у рф, нафтового терміналу і складу боєприпасів у Криму
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+11°
2м/с
100%
752мм
Популярнi новини
"Укрзалізниця" скасувала низку потягів через безпекову ситуацію: список рейсів7 жовтня, 22:19 • 14982 перегляди
СБУ та Нацполіція заблокували нові "схеми для ухилянтів": серед затриманих – експосадовець Кабміну та керівництво вищих навчальних закладівPhoto8 жовтня, 01:02 • 17155 перегляди
У Криму окупанти перевіряють, чи є в телефонах школярів VPN та українська мова 02:06 • 14669 перегляди
Ізраїль та ХАМАС досягли "прогресу" на переговорах в Єгипті - CNN02:56 • 17933 перегляди
Чехія може передати Україні 30 модернізованих танків T-72M4CZ - Генштаб країни04:41 • 8736 перегляди
Публікації
Мода після 60: короткі стрижки, які дарують молодість і впевненістьPhoto07:12 • 428 перегляди
Богдан Бойко: довіра і системність – основа ФК "Металіст 1925" у боротьбі за лідерство7 жовтня, 15:10 • 41160 перегляди
Чому один з гігантів вітчизняної фармгалузі "Дарниця" потрапив у пастку власної гри? Історія питання 7 жовтня, 13:53 • 33504 перегляди
Необхідно ліквідувати монополію НАБУ на боротьбу з корупцією - член антикорупційного комітету Ради
Ексклюзив
7 жовтня, 07:13 • 63569 перегляди
Топ-5 страв із курки: прості та смачні рецепти для сімейної вечеріPhoto6 жовтня, 12:01 • 72841 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Метте Фредеріксен
Олена Сосєдка
Барт Де Вевер
Фрідріх Мерц
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Львів
Суми
Сумська область
Реклама
УНН Lite
Трамп розкритикував рішення запросити Bad Bunny як хедлайнера на шоу Супербоулу7 жовтня, 11:00 • 30961 перегляди
Селена Гомес поділилася зворушливим відео з власного весілля6 жовтня, 18:42 • 34769 перегляди
Тейлор Свіфт відповіла кількома словами на запитання, коли відбудеться її весілля4 жовтня, 11:30 • 86748 перегляди
Тейлор Свіфт на популярному британському шоу вразила обручкою від Тревіса Келса3 жовтня, 17:13 • 81731 перегляди
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний часVideo3 жовтня, 16:00 • 156341 перегляди
Актуальне
Forbes
Financial Times
Шахед-136
Leopard 2
Lockheed Martin F-35 Lightning II

Мода після 60: короткі стрижки, які дарують молодість і впевненість

Київ • УНН

 • 458 перегляди

Сучасні жінки після 60 років віддають перевагу коротким модним стрижкам, таким як каре, піксі та боб, які додають об’єму та освіжають образ. Ці зачіски легко укладати, вони підкреслюють жіночність та дозволяють виглядати доглянуто без зайвих зусиль.

Мода після 60: короткі стрижки, які дарують молодість і впевненість

Сучасні жінки після 60 років обирають не лише зручність, а й прагнуть бути стильними. Короткі модні стрижки - каре, піксі чи боб - додають волоссю об’єму, відкривають обличчя та освіжають образ. Такі форми легко укладати, вони підкреслюють жіночність і дозволяють виглядати доглянуто без надмірних зусиль, пише УНН.

Деталі

Чому стрижка важлива після 60

Стрижка в цьому віці має значення не лише з естетичного погляду, а й психологічного та практичного. З роками волосся стає тонким та більш сухим, а правильна стрижка допомагає надати об’єму та приховати сивину. Крім того, нова зачіска здатна освіжити образ і підкреслити риси обличчя. 

Зовнішній вигляд безпосередньо впливає на самооцінку, і багато жінок після 60 помічають, що навіть невелика зміна форми волосся додає впевненості. Водночас практична коротка або середньої довжини зачіска значно спрощує щоденний догляд, миття та укладку.

Як обрати стрижку

У цьому віці обираючи стрижку, варто орієнтуватися не лише на модні тенденції, а й на тип волосся, форму обличчя та спосіб життя.

Перш за все, потрібно враховувати структуру волосся. Форма обличчя також визначає вибір зачіски. Короткі асиметричні стрижки або боб з боковим чубчиком допомагають пом’якшити риси та збалансувати пропорції обличчя. Каре або французький боб роблять образ елегантним і гармонійним, а легкі шари додають об’єму та динаміки.

Не менш важливим є комфорт. Стрижка повинна бути зручною для щоденного догляду і підходити під ваш спосіб життя. Практичні короткі зачіски економлять час на миття та укладку.

Осінь 2025: модні тренди, кольори та лайфхаки, щоб виглядати стильно22.08.25, 14:01 • 38031 перегляд

Короткі стрижки

У віці за 60 жінки все частіше обирають короткі стрижки, які додають образу свіжості, легкості та елегантності. Сучасні тенденції пропонують безліч варіантів, що підходять різним типам волосся та формам обличчя.

Каре

Каре - це елегантний вибір для жінок за 60. Воно може бути прямим або злегка подовженим, з рівними лініями або з легким завитком на кінцях. Каре освіжає обличчя, робить риси більш м’якими та гармонійними, а завдяки універсальності його легко укладати та підтримувати у доглянутому стані.

Піксі

Стрижка піксі - це короткий, але дуже виразний варіант, який підкреслює риси обличчя та додає образу молодіжного вигляду. Вона підходить для жінок з різними типами волосся і не потребує складного догляду. Піксі можна варіювати від дуже короткого до більш подовженого варіанту, додаючи об'єм або текстуру за бажанням.

Боб

Боб - це одна з найбільш універсальних стрижок, яка підходить практично всім. Він може бути класичним, асиметричним або з чубчиком, що дозволяє адаптувати стрижку під індивідуальні особливості. Боб додає об'єму та структури, роблячи образ більш сучасним і стильним.

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога19.03.25, 09:49 • 136104 перегляди

Французький боб

Французький боб - це стрижка, яка поєднує в собі елегантність та легкість. Вона характеризується прямими лініями та мінімалістичним стилем, що робить образ витонченим та сучасним. Французький боб підходить для жінок з прямим волоссям і додає образу французького шарму.

Шеггі

Стрижка шеггі характеризується рваними шарами та легкою недбалістю, що додає образу молодіжності та динамічності. Вона підходить для жінок з хвилястим або прямим волоссям і не потребує складного догляду. Шеггі додає об'єму та рухливості, роблячи зачіску більш живою та природною.

Короткий каскад

Короткий каскад - це стрижка з шарами різної довжини, яка додає волоссю об'єму та рухливості. Вона підходить для жінок з будь-яким типом волосся і допомагає скорегувати овал обличчя. Каскад додає легкості та природності, роблячи зачіску більш об'ємною та живою.

Чубчик і шари

Чубчик після 60 може кардинально освіжити обличчя. Наприклад, легкий, асиметричний або подовжений чубчик добре приховує зморшки на лобі. Він робить стрижку більш динамічною і сучасною, навіть якщо волосся коротке. Наприклад, піксі з подовженим чубчиком або боб з боковим чубчиком виглядають дуже стильно і гармонійно.

Шари - це ще один важливий елемент коротких стрижок для жінок за 60. Вони додають волоссю об’єм, що особливо важливо для тонкого або рідкого волосся. Шари роблять зачіску менш "важкою" і допомагають підкреслити природну текстуру волосся. Короткий каскад або шеггі зі шарами виглядають живо і сучасно, а каре з легкими шарами додає грайливості і об’єму на кінцях.

Поєднання чубчика та шарів робить образ ще більш молодіжним і стильним.

Які светри обов’язково мати в осінньо-зимовому гардеробі 2025: радить Андре Тан18.09.25, 21:24 • 28146 переглядiв

Альона Уткіна

ЛайфхакиПублікації