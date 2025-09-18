$41.190.02
Україна обрана до керівних органів Всесвітнього поштового союзу: росія та білорусь вибори програли
12:49 • 13255 перегляди
Контрнаступ на Донецькому напрямку: Сили оборони звільнили 7 населених пунктів, ще 9 очищені від рф
18 вересня, 10:41 • 23752 перегляди
Діпстрайк на 1400 км: дрони СБУ вдарили по заводу "Газпрома" у Башкортостані - джерела
Ексклюзив
18 вересня, 09:39 • 33624 перегляди
Крипторинок США 2.0: як змінився американський підхід до регулювання цифрових активів і що це означає для України
18 вересня, 09:29 • 22026 перегляди
Нардепи підтримали створення Єдиної інформаційної системи соціальної сфери: як вона функціонуватиме
18 вересня, 08:50 • 19576 перегляди
Гуманітарну допомогу скрапленим газом цього сезону отримуватиме ще одна область: що відомо
Ексклюзив
18 вересня, 07:58 • 29744 перегляди
Кібербезпека в Україні: нові схеми шахрайства та як себе захистити
18 вересня, 06:08 • 15811 перегляди
Окупантів у центрі Куп'янська немає - ЦПД РНБО
17 вересня, 19:21 • 48585 перегляди
Дебютні голи, тривоги та груба помилка “Кривбасу”: результат перших матчів 1/16 Кубку УкраїниVideo
17 вересня, 17:46 • 44585 перегляди
Прослушка в кабінеті мера Львова Садового: СБУ розпочало кримінальне провадження
УНН Lite
Які светри обов’язково мати в осінньо-зимовому гардеробі 2025: радить Андре Тан18:24 • 70 перегляди
YouTube став лідером медіаіндустрії США і робить ставку на ШІ для створення контенту18 вересня, 05:59 • 26306 перегляди
Кіану Рівз таємно одружився з художницею Александрою Грант під час літньої подорожі Європою17 вересня, 18:36 • 25697 перегляди
Відомий продюсер Бейонсе та Дрейка раптово помер у нью-йоркській квартирі17 вересня, 17:52 • 25878 перегляди
Aston Martin та Egg створюють люксовий дитячий візочок за $3000Photo17 вересня, 17:24 • 24319 перегляди
Які светри обов’язково мати в осінньо-зимовому гардеробі 2025: радить Андре Тан

Київ • УНН

 • 70 перегляди

Модельєр Андре Тан назвав головні тренди светрів на осінь-2025, серед яких светри з високим горлом та класичні об'ємні моделі. Він також виділив светри з крупною в'язкою та оригінальними деталями як обов'язкові елементи гардеробу.

Які светри обов’язково мати в осінньо-зимовому гардеробі 2025: радить Андре Тан

Модельєр та дизайнер Андре Тан поділився головними трендами светрів цього сезону: високий комір для стилю та тепла, а також класичний об’ємний светр для шарму. Які светри стануть маст-хевом осені-2025 - читайте у матеріалі УНН.

Серед светрів, які обов'язково мають бути в осінньо-зимовому гардеробі 2025, Тан називає светри з високим горлом.

Високий комір – це не тільки тепло, а і стиль, стиль і ще раз стиль. Обирай кашемір, або м'який трикотаж для комфортних осінніх прогулянок. Такий светр гарно поєднується і з джинсами, і шкіряними спідницями 

- каже дизайнер.

Також він виділив класичний об'ємний светр, який, за словами Тана, має бути обов'язково у гардеробі будь-якої стильної панянки, адже він додає шарму навіть найпростішим образам.

Також, за порадою модельєра, в осінній гардероб варто додати светр із крупною в'язкою, який виглядає, як "теплі прекрасні обійми".

Велика в'язка додає текстури й фактури твоєму образу і поєднуй ці светри з джинсами або спідницями. Виглядає супер стильно і затишно. Що ще треба

 - каже Тан.

Наступний маст хев, за словами дизайнера, – це светр з оригінальними деталями, як от вирізи на плечах, об'ємні манжети, декор і все, що привертає увагу.

Осінь 2025: модні тренди, кольори та лайфхаки, щоб виглядати стильно22.08.25, 14:01 • 37769 переглядiв

Альона Уткіна

УНН LiteЛайфхаки