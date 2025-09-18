Які светри обов’язково мати в осінньо-зимовому гардеробі 2025: радить Андре Тан

Модельєр та дизайнер Андре Тан поділився головними трендами светрів цього сезону: високий комір для стилю та тепла, а також класичний об’ємний светр для шарму. Які светри стануть маст-хевом осені-2025 - читайте у матеріалі УНН.

Серед светрів, які обов'язково мають бути в осінньо-зимовому гардеробі 2025, Тан називає светри з високим горлом.

Високий комір – це не тільки тепло, а і стиль, стиль і ще раз стиль. Обирай кашемір, або м'який трикотаж для комфортних осінніх прогулянок. Такий светр гарно поєднується і з джинсами, і шкіряними спідницями