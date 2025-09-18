Які светри обов’язково мати в осінньо-зимовому гардеробі 2025: радить Андре Тан
Київ • УНН
Модельєр Андре Тан назвав головні тренди светрів на осінь-2025, серед яких светри з високим горлом та класичні об'ємні моделі. Він також виділив светри з крупною в'язкою та оригінальними деталями як обов'язкові елементи гардеробу.
Модельєр та дизайнер Андре Тан поділився головними трендами светрів цього сезону: високий комір для стилю та тепла, а також класичний об’ємний светр для шарму. Які светри стануть маст-хевом осені-2025 - читайте у матеріалі УНН.
Серед светрів, які обов'язково мають бути в осінньо-зимовому гардеробі 2025, Тан називає светри з високим горлом.
Високий комір – це не тільки тепло, а і стиль, стиль і ще раз стиль. Обирай кашемір, або м'який трикотаж для комфортних осінніх прогулянок. Такий светр гарно поєднується і з джинсами, і шкіряними спідницями
Також він виділив класичний об'ємний светр, який, за словами Тана, має бути обов'язково у гардеробі будь-якої стильної панянки, адже він додає шарму навіть найпростішим образам.
Також, за порадою модельєра, в осінній гардероб варто додати светр із крупною в'язкою, який виглядає, як "теплі прекрасні обійми".
Велика в'язка додає текстури й фактури твоєму образу і поєднуй ці светри з джинсами або спідницями. Виглядає супер стильно і затишно. Що ще треба
Наступний маст хев, за словами дизайнера, – це светр з оригінальними деталями, як от вирізи на плечах, об'ємні манжети, декор і все, що привертає увагу.
