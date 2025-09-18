Какие свитеры обязательно иметь в осенне-зимнем гардеробе 2025: советует Андре Тан
Киев • УНН
Модельер Андре Тан назвал главные тренды свитеров на осень-2025, среди которых свитеры с высоким горлом и классические объемные модели. Он также выделил свитеры с крупной вязкой и оригинальными деталями как обязательные элементы гардероба.
Среди свитеров, которые обязательно должны быть в осенне-зимнем гардеробе 2025, Тан называет свитера с высоким горлом.
Высокий воротник – это не только тепло, но и стиль, стиль и еще раз стиль. Выбирай кашемир или мягкий трикотаж для комфортных осенних прогулок. Такой свитер хорошо сочетается и с джинсами, и кожаными юбками
Также он выделил классический объемный свитер, который, по словам Тана, должен быть обязательно в гардеробе любой стильной барышни, ведь он добавляет шарма даже самым простым образам.
Также, по совету модельера, в осенний гардероб стоит добавить свитер с крупной вязкой, который выглядит, как "теплые прекрасные объятия".
Крупная вязка добавляет текстуры и фактуры твоему образу и сочетай эти свитера с джинсами или юбками. Выглядит супер стильно и уютно. Что еще надо
Следующий маст хэв, по словам дизайнера, – это свитер с оригинальными деталями, такими как вырезы на плечах, объемные манжеты, декор и все, что привлекает внимание.
