Какие свитеры обязательно иметь в осенне-зимнем гардеробе 2025: советует Андре Тан

Модельер и дизайнер Андре Тан поделился главными трендами свитеров этого сезона: высокий воротник для стиля и тепла, а также классический объемный свитер для шарма. Какие свитера станут маст-хэвом осени-2025 - читайте в материале УНН.

Среди свитеров, которые обязательно должны быть в осенне-зимнем гардеробе 2025, Тан называет свитера с высоким горлом.

Высокий воротник – это не только тепло, но и стиль, стиль и еще раз стиль. Выбирай кашемир или мягкий трикотаж для комфортных осенних прогулок. Такой свитер хорошо сочетается и с джинсами, и кожаными юбками