17:45 • 2842 просмотра
Украина избрана в руководящие органы Всемирного почтового союза: россия и беларусь выборы проиграли
18 сентября, 12:49 • 14185 просмотра
Контрнаступление на Донецком направлении: Силы обороны освободили 7 населенных пунктов, еще 9 очищены от рф
18 сентября, 10:41 • 24473 просмотра
Дипстрайк на 1400 км: дроны СБУ ударили по заводу "Газпрома" в Башкортостане - источники
Эксклюзив
18 сентября, 09:39 • 34629 просмотра
Крипторынок США 2.0: как изменился американский подход к регулированию цифровых активов и что это значит для Украины
18 сентября, 09:29 • 22516 просмотра
Нардепы поддержали создание Единой информационной системы социальной сферы: как она будет функционировать
18 сентября, 08:50 • 19727 просмотра
Гуманитарную помощь сжиженным газом в этом сезоне будет получать еще одна область: что известно
Эксклюзив
18 сентября, 07:58 • 30201 просмотра
Кибербезопасность в Украине: новые схемы мошенничества и как себя защитить
18 сентября, 06:08 • 15844 просмотра
Оккупантов в центре Купянска нет - ЦПД СНБО
17 сентября, 19:21 • 48969 просмотра
Дебютные голы, тревоги и грубая ошибка "Кривбасса": результат первых матчей 1/16 Кубка УкраиныVideo
17 сентября, 17:46 • 44691 просмотра
Прослушка в кабинете мэра Львова Садового: СБУ начало уголовное производство
Какие свитеры обязательно иметь в осенне-зимнем гардеробе 2025: советует Андре Тан

Киев • УНН

 • 866 просмотра

Модельер Андре Тан назвал главные тренды свитеров на осень-2025, среди которых свитеры с высоким горлом и классические объемные модели. Он также выделил свитеры с крупной вязкой и оригинальными деталями как обязательные элементы гардероба.

Какие свитеры обязательно иметь в осенне-зимнем гардеробе 2025: советует Андре Тан

Модельер и дизайнер Андре Тан поделился главными трендами свитеров этого сезона: высокий воротник для стиля и тепла, а также классический объемный свитер для шарма. Какие свитера станут маст-хэвом осени-2025 - читайте в материале УНН.

Среди свитеров, которые обязательно должны быть в осенне-зимнем гардеробе 2025, Тан называет свитера с высоким горлом.

Высокий воротник – это не только тепло, но и стиль, стиль и еще раз стиль. Выбирай кашемир или мягкий трикотаж для комфортных осенних прогулок. Такой свитер хорошо сочетается и с джинсами, и кожаными юбками 

- говорит дизайнер.

Также он выделил классический объемный свитер, который, по словам Тана, должен быть обязательно в гардеробе любой стильной барышни, ведь он добавляет шарма даже самым простым образам.

Также, по совету модельера, в осенний гардероб стоит добавить свитер с крупной вязкой, который выглядит, как "теплые прекрасные объятия".

Крупная вязка добавляет текстуры и фактуры твоему образу и сочетай эти свитера с джинсами или юбками. Выглядит супер стильно и уютно. Что еще надо

 - говорит Тан.

Следующий маст хэв, по словам дизайнера, – это свитер с оригинальными деталями, такими как вырезы на плечах, объемные манжеты, декор и все, что привлекает внимание.

Осень 2025: модные тренды, цвета и лайфхаки, чтобы выглядеть стильно22.08.25, 14:01 • 37781 просмотр

Алена Уткина

УНН LiteЛайфхаки