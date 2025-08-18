$41.340.11
Ексклюзив
13:19 • 72 перегляди
Податкові пільги – не подарунок, а інвестиція: як авіація бореться за місце у Defence City
Ексклюзив
11:50 • 10147 перегляди
Буде епохальним: міністр економіки про новий Трудовий кодекс
Ексклюзив
08:34 • 52650 перегляди
Шуфрич та Кузьміних: що спільного у справі про держзраду та хабарництво
08:23 • 64834 перегляди
Європейські країни обмежують купівлю нерухомості громадянами рф: які країни в списку Photo
18 серпня, 03:44 • 41396 перегляди
Трамп: Зеленський може майже негайно закінчити війну з росією, якщо захочеPhoto
17 серпня, 18:51 • 60232 перегляди
Коаліція охочих готова розмістити сили стримування в Україні та взяти під захист небо та море - заява
Ексклюзив
17 серпня, 10:14 • 72213 перегляди
В Олександрії на Кіровоградщині жінка випадково переїхала доньку
Ексклюзив
17 серпня, 07:17 • 134060 перегляди
Переломний тиждень: що чекає всі знаки Зодіаку 18–24 серпня
16 серпня, 12:47 • 149812 перегляди
Маємо успіхи на надзвичайно складних ділянках під Добропіллям і Покровськом: Зеленський провів засідання Ставки
Ексклюзив
16 серпня, 10:46 • 92253 перегляди
Саміт Трампа та путіна на Алясці: що змінилося для України
Податкові пільги – не подарунок, а інвестиція: як авіація бореться за місце у Defence City

Ексклюзив

13:19 • 74 перегляди
Ексклюзив
13:19 • 74 перегляди
Верховний Суд поставив хрест на справах акціонерів банків, які виводяться з ринку: що відбулося10:51 • 24788 перегляди
Навчальний рік 2025-2026: як здійснюватиметься навчання та коли очікувати канікул09:00 • 43173 перегляди
Шуфрич та Кузьміних: що спільного у справі про держзраду та хабарництво
Ексклюзив
08:34 • 52652 перегляди
Європейські країни обмежують купівлю нерухомості громадянами рф: які країни в списку Photo08:23 • 64836 перегляди
Мобілізований порізав себе у ТЦК Києва: реакція центру не забарилась

Київ • УНН

 • 204 перегляди

Київський міський ТЦК прокоментував інцидент, що стався 17 серпня, коли мобілізований чоловік завдав собі ушкоджень. За даними ТЦК, чоловік поводився неадекватно, а потім порізав собі ліве передпліччя, його госпіталізували.

Мобілізований порізав себе у ТЦК Києва: реакція центру не забарилась

Київський міський територіальний центр комплектування і соціальної підтримки прокоментував інформацію про те, що мобілізований на збірному пункті міста Києва порізав собі руки та шию. Про це повідомляє УНН з посиланням на Київський міський ТЦК.

Деталі

У мережі з’явились кадри того, як чоловік, перебуваючи у ТЦК і СП, завдав собі ушкоджень, порізавши шию та руки. За попередніми даними, це відбулось в районі ДВРЗ (Дарницький вагоно-ремонтний завод).

Увага, кадри 18+!!!

Реакція ТЦК

У ТЦК заявили, що чоловік з невідомих причин, "почав поводити себе неадекватно, кричати, погрожувати іншим військовозобов’язаним та адміністрації збірного пункту та на будь-які зауваження не реагував". Повідомляється, що це сталось 17 серпня, близько 15 годин.

Також у ТЦК додали, що при прибутті правоохоронних органів чоловік забіг до ванної кімнати та розбивши чашку почав наносити собі тілесні ушкодження лівого передпліччя. Йому почали надавати медичну допомогу, але чоловік продовжував наносити собі і оточуючим його людям тілесні ушкодження, повідомили в ТЦК.

У подальшому карета швидкої медичної допомоги госпіталізувала даного військовозобов’язаного до Київської міської клінічної лікарні, для надання медичної допомоги та перевірки його стану. Станом на зараз життю та здоров’ю нічого не загрожує

- заявили в Центрі.

Також там оголосили службову перевірку за даним фактом.

Нагадаємо

У Харкові чоловік напав із ножем на поліцейського та трьох співробітників ТЦК, його взяли під варту.

Євген Устименко

СуспільствоВійнаКримінал та НП
Дарницький район
Київ
Харків