Мобілізований порізав себе у ТЦК Києва: реакція центру не забарилась

Київський міський територіальний центр комплектування і соціальної підтримки прокоментував інформацію про те, що мобілізований на збірному пункті міста Києва порізав собі руки та шию. Про це повідомляє УНН з посиланням на Київський міський ТЦК.

У мережі з’явились кадри того, як чоловік, перебуваючи у ТЦК і СП, завдав собі ушкоджень, порізавши шию та руки. За попередніми даними, це відбулось в районі ДВРЗ (Дарницький вагоно-ремонтний завод).

Увага, кадри 18+!!!

У ТЦК заявили, що чоловік з невідомих причин, "почав поводити себе неадекватно, кричати, погрожувати іншим військовозобов’язаним та адміністрації збірного пункту та на будь-які зауваження не реагував". Повідомляється, що це сталось 17 серпня, близько 15 годин.

Також у ТЦК додали, що при прибутті правоохоронних органів чоловік забіг до ванної кімнати та розбивши чашку почав наносити собі тілесні ушкодження лівого передпліччя. Йому почали надавати медичну допомогу, але чоловік продовжував наносити собі і оточуючим його людям тілесні ушкодження, повідомили в ТЦК.

У подальшому карета швидкої медичної допомоги госпіталізувала даного військовозобов’язаного до Київської міської клінічної лікарні, для надання медичної допомоги та перевірки його стану. Станом на зараз життю та здоров’ю нічого не загрожує