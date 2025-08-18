Мобилизованный порезал себя в ТЦК Киева: реакция центра не заставила себя ждать
Киев • УНН
Киевский городской ТЦК прокомментировал инцидент, произошедший 17 августа, когда мобилизованный мужчина нанес себе повреждения. По данным ТЦК, мужчина вел себя неадекватно, а затем порезал себе левое предплечье, его госпитализировали.
Киевский городской территориальный центр комплектования и социальной поддержки прокомментировал информацию о том, что мобилизованный на сборном пункте города Киева порезал себе руки и шею. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Киевский городской ТЦК.
Детали
В сети появились кадры того, как мужчина, находясь в ТЦК и СП, нанес себе повреждения, порезав шею и руки. По предварительным данным, это произошло в районе ДВРЗ (Дарницкий вагоноремонтный завод).
Внимание, кадры 18+!!!
Реакция ТЦК
В ТЦК заявили, что мужчина по неизвестным причинам "начал вести себя неадекватно, кричать, угрожать другим военнообязанным и администрации сборного пункта и на любые замечания не реагировал". Сообщается, что это произошло 17 августа, около 15 часов.
Также в ТЦК добавили, что по прибытии правоохранительных органов мужчина забежал в ванную комнату и, разбив чашку, начал наносить себе телесные повреждения левого предплечья. Ему начали оказывать медицинскую помощь, но мужчина продолжал наносить себе и окружающим его людям телесные повреждения, сообщили в ТЦК.
В дальнейшем карета скорой медицинской помощи госпитализировала данного военнообязанного в Киевскую городскую клиническую больницу для оказания медицинской помощи и проверки его состояния. По состоянию на сейчас жизни и здоровью ничего не угрожает
Также там объявили служебную проверку по данному факту.
