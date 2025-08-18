Мобилизованный порезал себя в ТЦК Киева: реакция центра не заставила себя ждать

$41.340.11
48.310.13
ukenru
Эксклюзив
11:50 • 10249 просмотра
Будет эпохальным: министр экономики о новом Трудовом кодексе
Эксклюзив
08:34 • 52925 просмотра
Шуфрич и Кузьминых: что общего в деле о госизмене и взяточничестве
08:23 • 65100 просмотра
Европейские страны ограничивают покупку недвижимости гражданами рф: какие страны в спискеPhoto
18 августа, 03:44 • 41526 просмотра
Трамп: Зеленский может почти немедленно закончить войну с Россией, если захочетPhoto
17 августа, 18:51 • 60334 просмотра
Коалиция желающих готова разместить силы сдерживания в Украине и взять под защиту небо и море - заявление
Эксклюзив
17 августа, 10:14 • 72275 просмотра
В Александрии на Кировоградщине женщина случайно переехала дочь
Эксклюзив
17 августа, 07:17 • 134179 просмотра
Переломная неделя: что ждет все знаки Зодиака 18–24 августа
16 августа, 12:47 • 149819 просмотра
Имеем успехи на чрезвычайно сложных участках под Добропольем и Покровском: Зеленский провел заседание Ставки
Эксклюзив
16 августа, 10:46 • 92255 просмотра
Саммит Трампа и путина на Аляске: что изменилось для Украины
16 августа, 09:52 • 89093 просмотра
Лидеры Европы сделали заявление после разговора с Зеленским и Трампом о саммите на Аляске: что сказали о территориях и гарантиях безопасности
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+22°
3м/с
52%
749мм
Популярные новости
Украину накроет облачность и дожди: Где ждать гроз в первый день неделиPhoto18 августа, 04:09 • 45361 просмотра
Сумы и область оказались под ударом рф дронами: появились детали о последствияхPhotoVideo18 августа, 07:20 • 32670 просмотра
Учебный год 2025-2026: как будет осуществляться обучение и когда ожидать каникул09:00 • 42872 просмотра
Будапешт обвиняет Украину в атаке на нефтепровод, Киев отвечаетVideo10:02 • 37361 просмотра
Верховный Суд поставил крест на делах акционеров банков, выводимых с рынка: что произошло10:51 • 24520 просмотра
публикации
Верховный Суд поставил крест на делах акционеров банков, выводимых с рынка: что произошло10:51 • 24997 просмотра
Учебный год 2025-2026: как будет осуществляться обучение и когда ожидать каникул09:00 • 43402 просмотра
Шуфрич и Кузьминых: что общего в деле о госизмене и взяточничестве
Эксклюзив
08:34 • 52915 просмотра
Европейские страны ограничивают покупку недвижимости гражданами рф: какие страны в спискеPhoto08:23 • 65085 просмотра
Переломная неделя: что ждет все знаки Зодиака 18–24 августа
Эксклюзив
17 августа, 07:17 • 134169 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Юлия Свириденко
Денис Шмыгаль
Джорджия Мелони
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Белый дом
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
Карл III модернизировал Сандрингем: солнечная энергия обеспечивает все поместье и часть национальной сети17 августа, 11:21 • 50521 просмотра
Продолжение «Дьявол носит Prada»: стало известно, кто сыграет нового мужа главного редактора Миранды Пристли17 августа, 07:47 • 44267 просмотра
В США женщина нашла в алмазном парке белый бриллиант стоимостью почти 30 000 долларовPhotoVideo16 августа, 07:05 • 78731 просмотра
Рекордный марсианский метеорит за $5,3 млн и его продажа спровоцировали международный скандал16 августа, 03:37 • 66372 просмотра
Netflix показал трейлер второй части второго сезона «Уэнсдей»Video14 августа, 14:12 • 181250 просмотра
Актуальное
Гривна
Беспилотный летательный аппарат
Нефть
Строительство
Фокс Ньюс

Мобилизованный порезал себя в ТЦК Киева: реакция центра не заставила себя ждать

Киев • УНН

 • 468 просмотра

Киевский городской ТЦК прокомментировал инцидент, произошедший 17 августа, когда мобилизованный мужчина нанес себе повреждения. По данным ТЦК, мужчина вел себя неадекватно, а затем порезал себе левое предплечье, его госпитализировали.

Мобилизованный порезал себя в ТЦК Киева: реакция центра не заставила себя ждать

Киевский городской территориальный центр комплектования и социальной поддержки прокомментировал информацию о том, что мобилизованный на сборном пункте города Киева порезал себе руки и шею. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Киевский городской ТЦК.

Детали

В сети появились кадры того, как мужчина, находясь в ТЦК и СП, нанес себе повреждения, порезав шею и руки. По предварительным данным, это произошло в районе ДВРЗ (Дарницкий вагоноремонтный завод).

Внимание, кадры 18+!!!

Реакция ТЦК

В ТЦК заявили, что мужчина по неизвестным причинам "начал вести себя неадекватно, кричать, угрожать другим военнообязанным и администрации сборного пункта и на любые замечания не реагировал". Сообщается, что это произошло 17 августа, около 15 часов.

Также в ТЦК добавили, что по прибытии правоохранительных органов мужчина забежал в ванную комнату и, разбив чашку, начал наносить себе телесные повреждения левого предплечья. Ему начали оказывать медицинскую помощь, но мужчина продолжал наносить себе и окружающим его людям телесные повреждения, сообщили в ТЦК.

В дальнейшем карета скорой медицинской помощи госпитализировала данного военнообязанного в Киевскую городскую клиническую больницу для оказания медицинской помощи и проверки его состояния. По состоянию на сейчас жизни и здоровью ничего не угрожает

- заявили в Центре.

Также там объявили служебную проверку по данному факту.

Напомним

В Харькове мужчина напал с ножом на полицейского и трех сотрудников ТЦК, его взяли под стражу.

Евгений Устименко

ОбществоВойнаКриминал и ЧП
Дарницкий район
Киев
Харьков