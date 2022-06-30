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МКС видав 3 ордери на арешт підозрюваних росіян у військових злочинах під час російсько-грузинської війни 2008 року

МКС видав 3 ордери на арешт підозрюваних росіян у військових злочинах під час російсько-грузинської війни 2008 року

Київ • УНН

 • 119223 перегляди

КИЇВ. 30 червня. УНН. Судді Міжнародного кримінального суду в четвер видали ордери на арешт трьох підозрюваних, у тому числі двох громадян росії у справі про війну 2008 року в Грузії, пише УНН.

Деталі

У 2016 році суд у Гаазі розпочав розслідування подій війни, внаслідок чого загинули сотні та тисячі мирних жителів було переміщено.

росія вторглася до Грузії після того, як спалахнули зіткнення між сепаратистськими угрупованнями та грузинськими військами. У 2021 році Європейський суд з прав людини дійшов висновку, що на території, яку утримує росія, мали місце «серйозні порушення прав людини».

Троє розшукуваних генерал-лейтенант Михайло Міндзаєв, Гамлет Гучмазов і Давид Санакоєв — працювали в уряді самопроголошеної республіки Південна Осетія, що підтримується росією.

У постанові від 24 червня, опублікованій у четвер, колегія суддів дійшла висновку, що є «розумні підстави вважати, що кожен із цих трьох підозрюваних несе відповідальність за військові злочини».

Міндзаєв і Гучмазов обіймали вищі посади в МВС Південної Осетії, а Санакоєв був представником президента регіону з прав людини.

Міндзаєву та Гучмазову пред'явлено звинувачення у незаконному позбавленні волі, тортурах та нелюдському поводженні, образі особистої гідності, захопленні заручників та незаконному переміщенні цивільних осіб. Передбачувані злочини мали місце з 8 до 27 серпня 2008 року, заявив суд.

Ордер на арешт Санакоєва включає звинувачення у захопленні заручників та незаконному переміщенні цивільних осіб.

За оцінками суддів, близько 170 осіб, зокрема жінок і людей похилого віку, було затримано і поміщено в слідчий ізолятор, відомий як «Ізолятор».

В'язні пізніше «використовувалися росією та де-факто владою Південної Осетії як інструмент для торгу і використовувалися для обміну полоненими та затриманими. Внаслідок обміну затримані були змушені залишити Південну Осетію», — заявили судді Міжнародного кримінального суду.

Додамо

МКС є судом останньої інстанції, який розглядає справи, коли національна влада не бажає або не може порушити судове переслідування. Наразі прокурори МКС розслідують ймовірні злочини в кількох країнах, у тому числі в ході війни в Україні.

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