МКС выдал 3 ордера на арест подозреваемых россиян в военных преступлениях во время российско-грузинской войны 2008 года
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июня. УНН. Судьи Международного уголовного суда в четверг выдали ордера на арест трех подозреваемых, в том числе двух граждан россии по делу о войне 2008 года в Грузии, пишет УНН.
Детали
В 2016 году суд в Гааге начал расследование событий войны, в результате чего погибли сотни и тысячи мирных жителей были перемещены.
россия вторглась в Грузию после того, как вспыхнули столкновения между сепаратистскими группировками и грузинскими войсками. В 2021 году Европейский суд по правам человека пришел к выводу, что на территории, которую удерживает россия, имели место «серьезные нарушения прав человека».
Трое разыскиваемых генерал-лейтенант Михаил Миндзаев, Гамлет Гучмазов и Давид Санакоев — работали в правительстве самопровозглашенной республики Южная Осетия, поддерживаемой россией.
В постановлении от 24 июня, опубликованном в четверг, коллегия судей пришла к выводу, что есть «разумные основания полагать, что каждый из этих трех подозреваемых несет ответственность за военные преступления».
Миндзаев и Гучмазов занимали высшие должности в МВД Южной Осетии, а Санакоев являлся представителем президента региона по правам человека.
Миндзаеву и Гучмазову предъявлено обвинение в незаконном лишении свободы, пытках и бесчеловечном обращении, оскорблении личного достоинства, захвате заложников и незаконном перемещении гражданских лиц. Предполагаемые преступления имели место с 8 по 27 августа 2008 года, заявил суд.
Ордер на арест Санакоева включает в себя обвинения в захвате заложников и незаконном перемещении гражданских лиц.
По оценкам судей, около 170 человек, в том числе женщин и пожилых людей, были задержаны и помещены в следственный изолятор, известный как «Изолятор».
Узники позже «использовались россией и де-факто властями Южной Осетии как инструмент для торга и использовались для обмена пленными и задержанными. В результате обмена задержанные были вынуждены покинуть Южную Осетию», — заявили судьи Международного уголовного суда.
Добавим
МКС является судом последней инстанции, который рассматривает дела, когда национальная власть не желает или не может начать судебное преследование. Прокуроры МКС расследуют вероятные преступления в нескольких странах, в том числе в ходе войны в Украине.