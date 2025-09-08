МХП та фонд "МХП-Громаді" об’єднали владу, бізнес і громади на регіональному форумі на Черкащині

На Черкащині відбувся масштабний регіональний форум "Сильні громади – сталий розвиток: шлях до відновлення та стійкості", передає УНН.

Деталі

Захід об’єднав представників влади, бізнесу та місцевих громад. Мета заходу - запуск реальних ініціатив: від підтримки малого та середнього бізнесу до програм для ветеранів.

"Найголовніше, що бізнес, влада і громади мають співпрацювати в тісній взаємодії. Для чого це потрібно? Нам, як бізнесу, потрібно мати стабільність у наших планах, тому що ми постійно інвестуємо.

Від початку повномасштабної війни наші підприємства інвестували у бізнес близько 1 мільярда гривень. А це ті кошти, які йдуть у створення нових робочих місць. А створення нових робочих місць – це наші люди, це стабільні заробітні плати, це розвиток інфраструктури", - коментує директор Центрального Хабу МХП Олександр Воскобойнік.

Організатором форуму виступила компанія МХП разом із Благодійним фондом "МХП-Громаді".

Ми напрацювали дуже багато проєктів і дуже багато напрямків. В минулому році наш благодійний фонд переглянув стратегію і визначив для себе 4 ключові напрямки, серед яких : сталий розвиток громад, підтримка військових ветеранів та членів їх родин, розвиток громадянського суспільства і утвердження української ідентичності та промоція в Україні і світі - каже Голова Ради розвитку громад Благодійного фонду «МХП-Громаді» Тетяна Волочай.

У ході форуму учасники заходу підняли питання економіки, освіти, інновацій, а також викликів війни та післявоєнного відродження. Ключовим акцентом форуму стали люди, їхні потреби та розвиток громад.

Ми інвестуємо в людей, ми інвестуємо в їх знання, в те, щоб вони були розвинуті і таким чином вели свої громади вперед. Ми розвиваємо стратегічне мислення, тому йдемо в громади і допомагаємо писати їхні стратегії, допомагаємо розуміти свої пріоритети і досягати їх через роки - додає директор Благодійного фонду «МХП-Громаді» Олександр Пахолюк.

Серед напрямів підтримки, які реалізує благодійний фонд - освітні проєкти, ініціативи у сфері здоров’я, ветеранська політика, створення робочих місць, а також розвиток підприємництва на місцях.

"Це – створення якісних освітніх проєктів в громадах, це про здоров’я дітей і молоді, це про ветеранську політику, це про доступ до робочих місць, про сприяння створенню невеликого, але відповідального бізнесу в громадах. Тому що не тільки великими корпораціями живуть громади", - додає заступник головного виконавчого директора зі сталого розвитку МХП, Голова Наглядової ради Благодійного фонду "МХП-Громаді" Юрій Мельник.

За підтримки МХП та фонду на Черкащині вже реалізовано десятки соціальних проєктів: від ініціатив "Час діяти, Україно!" до програми "Роби своє", а також низку освітніх і ветеранських програм.

Організатори підкреслюють: це не просто форма співпраці, а фундамент для стійких громад, які здатні відроджувати регіон навіть у найважчі часи.

Довідка

Благодійний фонд "МХП-Громаді" — національний лідер у сфері сталого розвитку громад, який уже понад 10 років впроваджує системні зміни у 700+ населених пунктах у 13 областях України. Фонд працює там, де підтримка найпотрібніша — від прифронтових територій до найвіддаленіших сіл, об’єднуючи зусилля бізнесу, влади та громад. Фонд входить до ТОП-20 найбільших благодійних організацій України за версією Forbes. Серед пріоритетів — підтримка військових, ветеранів та їхніх родин у межах програми "МХП Поруч", комплексний розвиток громад, допомога малому та середньому бізнесу та утвердження української ідентичності.