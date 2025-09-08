МХП и фонд "МХП-Громаді" объединили власть, бизнес и громады на региональном форуме в Черкасской области

В Черкасской области состоялся масштабный региональный форум "Сильные громады – устойчивое развитие: путь к восстановлению и устойчивости", передает УНН.

Детали

Мероприятие объединило представителей власти, бизнеса и местных громад. Цель мероприятия - запуск реальных инициатив: от поддержки малого и среднего бизнеса до программ для ветеранов.

"Самое главное, что бизнес, власть и громады должны сотрудничать в тесном взаимодействии. Для чего это нужно? Нам, как бизнесу, нужно иметь стабильность в наших планах, потому что мы постоянно инвестируем.

С начала полномасштабной войны наши предприятия инвестировали в бизнес около 1 миллиарда гривен. А это те средства, которые идут на создание новых рабочих мест. А создание новых рабочих мест – это наши люди, это стабильные заработные платы, это развитие инфраструктуры", - комментирует директор Центрального Хаба МХП Александр Воскобойник.

Организатором форума выступила компания МХП совместно с Благотворительным фондом "МХП-Громаді".

Мы наработали очень много проектов и очень много направлений. В прошлом году наш благотворительный фонд пересмотрел стратегию и определил для себя 4 ключевых направления, среди которых: устойчивое развитие громад, поддержка военных ветеранов и членов их семей, развитие гражданского общества и утверждение украинской идентичности и продвижение в Украине и мире - говорит Председатель Совета развития громад Благотворительного фонда «МХП-Громаді» Татьяна Волочай.

В ходе форума участники мероприятия подняли вопросы экономики, образования, инноваций, а также вызовов войны и послевоенного возрождения. Ключевым акцентом форума стали люди, их потребности и развитие громад.

Мы инвестируем в людей, мы инвестируем в их знания, в то, чтобы они были развиты и таким образом вели свои громады вперед. Мы развиваем стратегическое мышление, поэтому идем в громады и помогаем писать их стратегии, помогаем понимать свои приоритеты и достигать их через годы - добавляет директор Благотворительного фонда «МХП-Громаді» Александр Пахолюк.

Среди направлений поддержки, которые реализует благотворительный фонд - образовательные проекты, инициативы в сфере здоровья, ветеранская политика, создание рабочих мест, а также развитие предпринимательства на местах.

"Это – создание качественных образовательных проектов в громадах, это о здоровье детей и молодежи, это о ветеранской политике, это о доступе к рабочим местам, о содействии созданию небольшого, но ответственного бизнеса в громадах. Потому что не только крупными корпорациями живут громады", - добавляет заместитель главного исполнительного директора по устойчивому развитию МХП, Председатель Наблюдательного совета Благотворительного фонда "МХП-Громаді" Юрий Мельник.

При поддержке МХП и фонда в Черкасской области уже реализованы десятки социальных проектов: от инициатив "Час діяти, Україно!" до программы "Роби своє" , а также ряд образовательных и ветеранских программ.

Организаторы подчеркивают: это не просто форма сотрудничества, а фундамент для устойчивых громад, которые способны возрождать регион даже в самые трудные времена.

Справка

Благотворительный фонд "МХП-Громаді" — национальный лидер в сфере устойчивого развития громад, который уже более 10 лет внедряет системные изменения в 700+ населенных пунктах в 13 областях Украины. Фонд работает там, где поддержка наиболее необходима — от прифронтовых территорий до самых отдаленных сел, объединяя усилия бизнеса, власти и громад. Фонд входит в ТОП-20 крупнейших благотворительных организаций Украины по версии Forbes. Среди приоритетов — поддержка военных, ветеранов и их семей в рамках программы "МХП Поруч", комплексное развитие громад, помощь малому и среднему бизнесу и утверждение украинской идентичности.