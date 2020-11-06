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МХП та “Диригенти змін”: про що говорили на першій онлайн-дискусії

МХП та “Диригенти змін”: про що говорили на першій онлайн-дискусії

Київ • УНН

 • 18800 перегляди

КИЇВ. 6 листопада. УНН. МХП системно підтримує Форум “Диригенти змін”, який проводить компанія Deloitte. Як і минулого року, цьогоріч МХП виступив трансформаційним партнером заходу, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу.

У зв’язку з карантинними обмеженнями, цього разу форум проходить в онлайн-режимі. Листопад оголошено місяцем рефлексії та пошуку нових ідей, зазначили в МХП.

Микола Такзей, директор департаменту інновацій МХП, взяв участь у першій панельній дискусії на тему “Адаптивність&антикрихкість: сценарії розвитку для бізнесу і держави”. Крім нього, участь у дискусії взяли: Владислав Рашкован, заступник виконавчого директора МВФ; Ігор Ліскі, голова ради директорів компанії “Ефективні інвестиції”; Наталія Ємченко, директор зі зв’язків з громадськістю та комунікацій СКМ. Модератором виступив Андрій Длігач, генеральний директор Advanter Group.

Спікери обговорили виклики, які стоять перед світом сьогодні, і які можуть виникнути в майбутньому. Головний акцент дискусії — на тому, що допоможе державам і бізнесам встояти перед глобальною кризою, та де знайти нові ідеї для розвитку та зростання, попри тривалу невизначеність.

“Я думаю, ключовий вибір — змінюватися і розвиватися або залишатися на місці. Аналоговий світ став крихкий, а цифровий — антикрихкий. І цифровізація бізнес-процесів сьогодні просто необхідна для нормального функціонування компаній. Зараз варто сприймати новий світ, як реальність і ставити собі запитання, що трапиться, якщо так буде завжди та знаходити нові можливості для руху вперед. Ми в МХП в рамках трансформації, в першу чергу намагаємося відчувати нашого клієнта й споживача і створюємо продукти та сервіси для рішення їхніх задач і зняття „головного болю“”, — зазначив під час дискусії Микола Такзей.

Він порадив три наступні кроки, які може зробити середній бізнес, щоб вистояти в період невизначеності: прийняти реальність та поглянути на неї критично; вирішувати проблеми людей своїм продуктом та йти шляхом маленьких експериментів.

Він висловив переконання, що не кожен експеримент буде вдалим.

“Можливо, 5 спроб з 10 будуть невдалими. Або ж навіть 9. Чи всі 10. І доведеться все починати спочатку. Але не спробувати — означає вже програти. If you’re going through hell, keep going”, — додав Микола Такзей.

А вже 19 листопада можна буде прослухати онлайн-дискусію на тему “Стратегії людського капіталу — погляд у майбутнє”, в якій візьме участь Андрій Булах, заступник Голови правління, директор з організаційної ефективності та управління персоналом МХП. Зареєструватися на безкоштовну онлайн-дискусію можна на сайті “Диригенти змін”. 

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