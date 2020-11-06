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МХП и "Дирижеры перемен": о чем говорили на первой онлайн-дискуссии

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 ноября. УНН. МХП системно поддерживает Форум "Дирижеры перемен", который проводит компания Deloitte. Как и в прошлом году, в этом году МХП выступил трансформационным партнером мероприятия, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу.

В связи с карантинными ограничениями, на этот раз форум проходит в онлайн-режиме. Ноябрь объявлен месяцем рефлексии и поиска новых идей, отметили в МХП.

Николай Такзей, директор департамента инноваций МХП, принял участие в первой панельной дискуссии на тему “Адаптивность & антихрупкость: сценарии развития для бизнеса и государства”. Кроме него, участие в дискуссии приняли Владислав Рашкован, заместитель исполнительного директора МВФ; Игорь Лиски, председатель совета директоров компании “Эффективные инвестиции”; Наталья Емченко, директор по связям с общественностью и коммуникациям СКМ. Модератором выступил Андрей Длигач, генеральный директор Advanter Group.

Спикеры обсудили вызовы, которые стоят перед миром сегодня, и которые могут возникнуть в будущем. Главный акцент дискуссии — то, что поможет государствам и бизнесам устоять перед глобальным кризисом, и где найти новые идеи для развития и роста, несмотря на длительную неопределенность.

“Я думаю, ключевой выбор — меняться и развиваться или оставаться на месте. Аналоговый мир стал хрупким, а цифровой — антихрупкий. И цифровизация бизнес-процессов сегодня просто необходима для нормального функционирования компаний. Сейчас стоит воспринимать новый мир, как реальность и задавать себе вопрос, что случится, если так будет всегда и находить новые возможности для движения вперед. Мы в МХП в рамках трансформации, в первую очередь стараемся чувствовать нашего клиента и потребителя и создаем продукты и сервисы для решения их задач и снятия „головной боли“”, — отметил в ходе дискуссии Николай Такзей.

Он посоветовал три следующих шага, которые может сделать средний бизнес, чтобы выстоять в период неопределенности: принять реальность и взглянуть на нее критически; решать проблемы людей своим продуктом и идти путем маленьких экспериментов.

Он выразил убеждение, что каждый эксперимент будет удачным.

“Возможно, 5 попыток из 10 будут неудачными. Или даже 9. Или все 10. И придется все начинать сначала. Но не попробовать — значит уже проиграть. If you’re going through hell, keep going”, — добавил Николай Такзей.

А уже 19 ноября можно будет прослушать онлайн дискуссию на тему “Стратегии человеческого капитала — взгляд в будущее”, в которой примет участие Андрей Булах, заместитель председателя правления, директор по организационной эффективности и управлению персоналом МХП. Зарегистрироваться на бесплатную онлайн-дискуссию можно на сайте “Дирижеры перемен”.

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