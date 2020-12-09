МХП разом із підприємцем з "Кремнієвої долини" Віталієм Голомбом презентували бізнес-бестселер

"Прискорений стартап" — книга, яка разом із читачем проходить шлях від народження революційної ідеї до її успішного втілення. Автор ділиться практичними уроками, здобутим багаторічним досвідом, що раніше були доступні лише слухачам найкращих акселераційних програм.

Книга стала бізнес-бестселером у США і була перекладена та видана українською мовою видавництвом "Саміт-книга" за сприяння компанії МХП.

Віталій Голомб — підприємець, який розвиває свої бізнеси у Кремнієвій долині з підліткового віку, партнер DRAKE STAR PARTNERS. Раніше він був засновником та керуючим партнером GS CAPITAL, гостьовий автор інтернет-видання TECHCRUNCH.

Як спікер, тренер та консультант, Віталій користується великим попитом у світі стартапів, венчурного капіталу та корпоративних інновацій — у цій ролі він відвідує понад 20 країн щорічно. Голомб був партнером-засновником HP TECH VENTURES — корпоративного венчурного підрозділу оригінального стартапу "Кремнієвої долини".

Під час панельної дискусії автор разом із лідерами індустрії обговорив каталізатори стартапів та те, що їх гальмує, їхні тренди та перспективи в Україні.

З боку МХП у цій дискусії брав участь директор департаменту інновацій Микола Такзей. Також серед учасників були:

▪️ Метью Поллард - автор міжнародного бестселера The Introvert's Edge, засновник Rapid Growth Coach;

▪️ Максим Ситницький - завідувач кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності, керівник Національного центру розвитку креативного підприємництва КНУ ім. Шевченка;

▪️ Сергій Вакарін - голова правління ГО UkraineIS;

▪️ Іван Степурін - доктор філософії, директор видавництва "Саміт-книга";

▪️ Лідія Пащук - президент фонду К.FUND;

▪️ Денис Красніков - віце-президент Української спілки промисловців і підприємців.

Модераторами виступили: Олена Дерев’янко - доктор економічних наук, професор, віце-президент Української PR-ліги та Ольга Афанасьєва - виконавчий директор Ukrainian Venture Capital and Private Equity Association.

"Вихід книги Віталя Голомба українською мовою — це інвестиція у майбутнє нашої країни і у ту інноваційну екосистему, яку ми у партнерстві з іншими колегами намагаємося вибудовувати. Я вважаю, що ця книга вийшла у потрібний момент. Особливо у контексті тих великих змін, які відбуваються в Україні і світі зараз: у споживанні, технологіях, соціальному житті, політиці тощо. Ці зміни стосуються і МХП — ми переходимо від сировинної компанії у кулінарну. Єдиний шлях реалізувати стратегію такої трансформації — створювати відкриту екосистему, нові інноваційні продукти, сервіси та бізнес-моделі. Для цього нам потрібне розуміння того, чим живуть українці, які важливі задачі, потреби й "болі" вони зараз мають. Ми хочемо залучати партнерів, стартапи, підприємців, фонди, інші компанії для розв’язання цих задач. Саме у цьому зараз полягає правильний підхід корпоративного бізнесу — не замикатися, а бути відкритими. Книга Віталія дасть поштовх і запал енергії новим підприємцям і стартаперам вийти на ринок, а МХП зможе допомогти їм реалізуватися по максимуму", — зазначив директор департаменту інновацій МХП Микола Такзей.

"Я вдячний компанії МХП та її лідеру Юрію Косюку за те, що вкладаєте у майбутнє країни: підтримуєте її інтелектуальний потенціал, знайомите українських стартаперів із кращими світовими бестселерами. Зокрема такими, як "Прискорений стартап", адже ця книга отримала безліч позитивних відгуків від професіоналів на американському ринку і буде дуже корисною для України", — додав директор видавництва "Саміт-книга" Іван Степурін.

Під час трансляції глядачі мали змогу ставити свої запитання Віталію Голомбу. Автори трьох найцікавіших запитань отримали примірники першого видання книги.

"Кожного разу, коли маю виступи у Східній Європі, до мене часто підходять розумні люди й діляться своїми ідеями. Але не описують подробиць і тримають їх у секреті, оскільки бояться, щоб їх ніхто "не поцупив". Це є проблемою. Бо сама ідея — це не бізнес. Про свою ідею потрібно розповідати та пропрацьовувати її, спілкуватися із досвідченими людьми, які можуть дати коментар, підказку або ж вони можуть знати, що хтось вже цим займається. Ідеї просто не достатньо. Потрібна команда, знання, ресурси, щоб перетворити її на продукт, а вже згодом і компанію", — поділився Голомб.

МХП залучає стартапи для вирішення бізнес-завдань з метою прискорення трансформації у кулінарну компанію. Для України важливо зупинити відтік інтелектуального капіталу. МХП докладає для цього всіх зусиль, створюючи інфраструктуру для підтримки молодих бізнесів, починаючих стартаперів, надаючи можливості для їх інтеграції в інноваційну систему МХП.

Так, нещодавно компанія провела конкурс відкритих інновацій MHP Innovation Lab, у якому МХП шукав рішення та пропозиції співпраці від бізнесів, стартапів, кулінарів, технологів та студентів.