МХП вместе с предпринимателем из "Кремниевой долины" Виталием Голомбом представили бизнес-бестселлер

"Ускоренный стартап" - книга, которая вместе с читателем проходит путь от рождения революционной идеи до ее успешного воплощения. Автор делится практическими уроками, полученным многолетним опытом, что ранее были доступны только слушателям лучших акселерационных программ.

Книга стала бизнес-бестселлером в США и была переведена и издана на украинском языке издательством "Саммит-книга" при содействии компании МХП.

Виталий Голомб - предприниматель, который развивает свои бизнесы в Кремниевой долине с подросткового возраста, партнер DRAKE STAR PARTNERS. Ранее он был основателем и управляющим партнером GS CAPITAL, гостевой автор интернет-издания TECHCRUNCH.

Как спикер, тренер и консультант Виталий пользуется большим спросом в мире стартапов, венчурного капитала и корпоративных инноваций - в этой роли он посещает более 20 стран ежегодно. Голомб был партнером-основателем HP TECH VENTURES - корпоративного венчурного подразделения оригинального стартапа "Кремниевой долины".

Во время панельной дискуссии автор вместе с лидерами индустрии обсудил катализаторы стартапов и то, что их тормозит, их тренды и перспективы в Украине.

Со стороны МХП в этой дискуссии принимал участие директор департамента инноваций Николай Такзей. Также среди участников были:

▪️ Мэтью Поллард - автор международного бестселлера The Introvert's Edge, основатель Rapid Growth Coach;

▪️ Максим Ситницкий - заведующий кафедрой менеджмента инновационной и инвестиционной деятельности, руководитель Национального центра развития креативного предпринимательства КНУ им. Шевченко;

▪️ Сергей Вакарин - глава правления ОО UkraineIS;

▪️ Иван Степурин - доктор философии, директор издательства "Саммит-книга";

▪️ Лидия Пащук - президент фонда К.FUND;

▪️ Денис Красников - вице-президент Украинского союза промышленников и предпринимателей.

Модераторами выступили: Елена Деревянко - доктор экономических наук, профессор, вице-президент Украинской PR-Лиги и Ольга Афанасьева - исполнительный директор Ukrainian Venture Capital and Private Equity Association.

"Выход книги Виталия Голомба на украинском языке - это инвестиция в будущее нашей страны и в ту инновационную экосистему, которую мы в партнерстве с другими коллегами стараемся выстраивать. Я считаю, что эта книга вышла в нужный момент. Особенно в контексте тех больших изменений, которые происходят в Украине и мире сейчас: в потреблении, технологиях, социальной жизни, политике и др. Эти изменения касаются и МХП - мы переходим от сырьевой компании в кулинарную. Единственный путь реализовать стратегию такой трансформации - создавать открытую экосистему, новые инновационные продукты, сервисы и бизнес-модели. Для этого нам нужно понимание того, чем живут украинцы, какие важны задачи, потребности и "боли" они сейчас имеют. Мы хотим привлекать партнеров, стартапы, предпринимателей, фонды, другие компании для решения этих задач. Именно в этом сейчас заключается правильный подход корпоративного бизнеса - не замыкаться, а быть открытыми. Книга Виталия даст толчок и пыл энергии новым предпринимателям и стартаперам выйти на рынок, а МХП сможет помочь им реализоваться по максимуму", - отметил директор департамента инноваций МХП Николай Такзей.

"Я благодарен компании МХП и ее лидеру Юрию Косюку за то, что вкладываете в будущее страны: поддерживаете ее интеллектуальный потенциал, знакомите украинских стартаперов с лучшими мировыми бестселлерами. В частности такими, как "Ускоренный стартап", ведь эта книга получила множество положительных отзывов от профессионалов на американском рынке и будет очень полезной для Украины", - добавил директор издательства "Саммит-книга" Иван Степурин.

Во время трансляции зрители могли задавать свои вопросы Виталию Голомбу. Авторы трех самых интересных вопросов получили экземпляры первого издания книги.

"Каждый раз, когда есть выступления в Восточной Европе, мне часто подходят умные люди, делятся своими идеями. Но не описывают подробностей и держат их в секрете, поскольку боятся, чтобы их никто "не украл". Это является проблемой. Потому что сама идея - это не бизнес. О своей идее нужно рассказывать и прорабатывать ее, общаться с опытными людьми, которые могут дать комментарий, подсказку или же они могут знать, что кто-то этим занимается. Идеи просто недостаточно. Нужна команда, знания, ресурсы, чтобы превратить ее в продукт, а уже потом и компанию", - поделился Голомб.

МХП привлекает стартапы для решения бизнес-задач с целью ускорения трансформации в кулинарную компанию. Для Украины важно остановить отток интеллектуального капитала. МХП прилагает для этого все усилия, создавая инфраструктуру для поддержки молодых бизнесов, начинающих стартаперов, предоставляя возможности для их интеграции в инновационную систему МХП.

Так, недавно компания провела конкурс открытых инноваций MHP Innovation Lab, в котором МХП искал решения и предложения сотрудничества от бизнеса, стартапов, кулинаров, технологов и студентов.