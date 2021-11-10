МХП оголосив переможців конкурсу MHP Innovation lab: Декарбонізація

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“Компанія МХП приділяє достатньо уваги „зеленим“ проєктам, декарбонізації виробничих процесів, відновленню родючості ґрунтів, тому для нас цікаві рішення, з якими прийшли фіналісти. У кожного учасника і команди є своя специфіка, але ми готові продовжувати діалог з кожним. Також МХП перед собою поставив ключове завдання — до 2030 року стати карбоново нейтральною компанією. Конференція ООН зі змін клімату COP-26, яка проходить у Глазго, тільки підкреслює актуальність і важливість даного напряму. Завдання складне, але ми можемо його реалізувати. Ми відкриті до партнерства та проєктів, які мають спільні з нами цілі”, — розповів Олександр Домбровський, заступник голови правління МХП із зеленої трансформації та енергетичної політики.

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В компанії зазначили, що в результаті відбіркового туру було отримано понад 30 заявок, з яких команда експертів відібрала 11 фіналістів, які запропонували дійсно інноваційні та цікаві рішення.

“Такі конкурси важливі як для учасників, так і для бізнесу. Оскільки ми не в теорії, а на практиці побачимо реалізацію запропонованих рішень і технологій, над якими працюють наші стартапери. Я впевнений, чим більше буде подібних хвиль інноваційних конкурсів, тим краще ми зможемо підготуватися до трансформацій у цій сфері, яку ми сьогодні заявили, чи у інших сферах в майбутньому. Компанії, з якими ми будемо працювати і партнеритися, зможуть вийти на новий рівень підготовки своїх рішень, не тільки для України, але й для глобального ринку”, — зазначив Микола Такзей, директор Департаменту інновацій МХП.

Усі проєкти фіналісти продемонстрували жюрі та отримали їхню експертну оцінку.

Представниками журі були: Олександр Домбровський, заступник голови правління МХП із зеленої трансформації та енергетичної політики; Микола Такзей, директор Департаменту інновацій МХП; Андрій Кислинський, директор

Департаменту комунікацій МХП та Максим Писарєв, заступник голови правління з виробництва МХП.

Переможцями стали наступні команди та рішення:

1. Пастернак Біо — рішення з переробки харчових та органічних відходів Каліфорнійським черв’яком, що на виході дає органічне добриво біогумус.

2. Моравіс — використання пробіотиків для органічних сполук рослинного і тваринного походження, проведення знезараження без термо/хіміо обробки та збереження життєздатності корисних мікроорганізмів.

3. FuelWell — власна розробка паливного каталізатору для двигунів внутрішнього згорання, що зменшує викиди СО2.

4. Умная Sreda — виробництво малих архітектурних форм з екологічних будівельних матеріалів, що зменшує викиди пластику у навколишнє середовище.

Ще одна команда Carbominer отримала запрошення попрацювати на одній із птахофабрик МХП, де вони зможуть випробувати своє обладнання, що уловлює з відкритого повітря СО2 та допомагає виробникам теплиць перейти до більш ефективного та стійкого садівництва. Крім того, команда пропонує дешеву та бездротову систему моніторингу мікроклімату, щоб допомогти виробникам виміряти ключові параметри своїх теплиць і дати можливість прийняття обґрунтованих рішень щодо найкращих умов вирощування сільськогосподарських культур.

В компанії нагадали, що 30 серпня 2021 року МХП оголосив про запуск конкурсу відкритих інновацій “MHP Innovation lab: Декарбонізація”.

Партнерами конкурсу були: Український фонд стартапів (USF) — створений для розвитку та стимулювання інновацій в Україні, Українська асоціація бізнесу і торгівлі (UBTA) — незалежна платформа експортноорієнтованого українського бізнесу та Біоенергетична асоціація України (UABIO) — неприбуткова громадська спілка, яка об’єднує бізнес та експертів для розвитку біоенергетики в Україні.