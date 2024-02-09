Міжнародний день стоматолога, День піци. Що ще можна відзначити 9 лютого

ukenru
19:41 • 38181 перегляди

Україна перейде на літній час 30 березня: годинники переведуть на годину вперед

17:57 • 88655 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

17:57 • 112184 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 114310 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 14:28 • 228661 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 155403 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 145999 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 132393 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 121667 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 112847 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2.4 м/с
76 %
749 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

29 березня, 14:13 • 134549 перегляди
На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

29 березня, 14:45 • 110285 перегляди
Окупанти на мотоциклах намагалися штурмувати позиції ЗСУ на Сіверському та Краматорському напрямках

Окупанти на мотоциклах намагалися штурмувати позиції ЗСУ на Сіверському та Краматорському напрямках

29 березня, 15:42 • 52150 перегляди
Вбивство Діани Хріненко: обвинуваченого засуджено до довічного ув'язнення

Вбивство Діани Хріненко: обвинуваченого засуджено до довічного ув'язнення

29 березня, 16:00 • 44951 перегляди
На Сумщині прориву кордону не зафіксовано, але рф діє малими штурмовими групами - Демченко

На Сумщині прориву кордону не зафіксовано, але рф діє малими штурмовими групами - Демченко

29 березня, 16:52 • 46521 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 228657 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 384571 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 439941 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 448369 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 357835 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

17:57 • 112181 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 130281 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 124488 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 98356 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 107657 перегляди
Актуальне
Міжнародний день стоматолога, День піци. Що ще можна відзначити 9 лютого

Міжнародний день стоматолога, День піци. Що ще можна відзначити 9 лютого

Київ • УНН

 • 26168 перегляди

Сьогодні, дев’ятого лютого, відзначається Міжнародний день стоматолога. Творцем сучасної стоматології у ХVІІІ столітті був французькій лікар П’єр Фошар, який виділив її в окрему медичну спеціальність.

Сьогодні, дев’ятого лютого, відзначається Міжнародний день стоматолога, пише УНН.

Решти людських зубів з отворами, які були зроблені кремнієвими свердлами, були знайдені на території Пакистану. Вважається, що це були перші спроби людей боротися з карієсом. Знайденим решткам зубів більше дев’яти тисяч років.

Примітивна стоматологія існувала в Стародавньому Єгипті. Значний внесок у розвиток стоматології зробили давньогрецькій та давньоримський лікарі Гіппократ і Гален.

Вперше пломбувати зуби за допомогою срібної амальгами почали у Китаї у VІІ столітті. Також у Китаї з’явилася і перша зубна щітка з бамбуку та овечої шерсті.

У 1530 році в Німеччина вийшла перша друкована книга про лікування зубів.

Творцем сучасної стоматології у ХVІІІ столітті був французькій лікар П’єр Фошар, який виділив її в окрему медичну спеціальність. Він також довів, що зуби в основному руйнуються від цукру.

Кінець ХХ століття став початком ери естетичної стоматології.

Також сьогодні можна долучитися до Міжнародного дня піци.

Вважається, що класичну сучасну піцу близько 200 років приготував італійський кухар Рафаелле Еспозіто, та назвав її Маргарита.

Прототипи піци – пласкі коржі з різноманітними начинками – існували у Персії, Стародавній Греції та Стародавньому Римі.

Нині у світі налічується більше однієї тисячі різноманітних рецептів піци.

Також дев’ятого лютого відзначається День народження волейболу. Цю гру у 1895 році придумав американський тренер з фізичного виховання Вільям Морган. Перша публічна демонстрація гри, яку Морган назвав Мінтонетт, відбулася у 1896 році.

Назву волейбол запропонував Альфред Холстед.

На сьогоднішній день Міжнародна федерація волейболу є найбільшою спортивною федерацією у світі.

З 1996 року активно розвивається і набуває неймовірної популярності, як вид спорту, пляжний волейбол.

За церковним календарем сьогодні День пам’яті мученика Никифора, який жив в Антіохії у ІІІ столітті.

Під час посилення гонінь на християн язичники схопили друга Никифора, церковного старосту Саприкія та засудили його до страти.

Никифор добровільно погодився прийняти смерть замість Саприкія. Його жорстоко катували, і він помер у страшних муках.

Іменини дев’ятого лютого святкують Никифор, Геннадій, Панкратій, Петро.

Захар Подкидишев

Захар Подкидишев

УНН Lite
nimechchynaНімеччина
kytaiКитай
yehypetЄгипет
pakystanПакистан
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,392.60
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,817.60