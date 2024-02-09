Міжнародний день стоматолога, День піци. Що ще можна відзначити 9 лютого

Сьогодні, дев’ятого лютого, відзначається Міжнародний день стоматолога, пише УНН.

Решти людських зубів з отворами, які були зроблені кремнієвими свердлами, були знайдені на території Пакистану. Вважається, що це були перші спроби людей боротися з карієсом. Знайденим решткам зубів більше дев’яти тисяч років.

Примітивна стоматологія існувала в Стародавньому Єгипті. Значний внесок у розвиток стоматології зробили давньогрецькій та давньоримський лікарі Гіппократ і Гален.

Вперше пломбувати зуби за допомогою срібної амальгами почали у Китаї у VІІ столітті. Також у Китаї з’явилася і перша зубна щітка з бамбуку та овечої шерсті.

У 1530 році в Німеччина вийшла перша друкована книга про лікування зубів.

Творцем сучасної стоматології у ХVІІІ столітті був французькій лікар П’єр Фошар, який виділив її в окрему медичну спеціальність. Він також довів, що зуби в основному руйнуються від цукру.

Кінець ХХ століття став початком ери естетичної стоматології.

Також сьогодні можна долучитися до Міжнародного дня піци.

Вважається, що класичну сучасну піцу близько 200 років приготував італійський кухар Рафаелле Еспозіто, та назвав її Маргарита.

Прототипи піци – пласкі коржі з різноманітними начинками – існували у Персії, Стародавній Греції та Стародавньому Римі.

Нині у світі налічується більше однієї тисячі різноманітних рецептів піци.

Також дев’ятого лютого відзначається День народження волейболу. Цю гру у 1895 році придумав американський тренер з фізичного виховання Вільям Морган. Перша публічна демонстрація гри, яку Морган назвав Мінтонетт, відбулася у 1896 році.

Назву волейбол запропонував Альфред Холстед.

На сьогоднішній день Міжнародна федерація волейболу є найбільшою спортивною федерацією у світі.

З 1996 року активно розвивається і набуває неймовірної популярності, як вид спорту, пляжний волейбол.

За церковним календарем сьогодні День пам’яті мученика Никифора, який жив в Антіохії у ІІІ столітті.

Під час посилення гонінь на християн язичники схопили друга Никифора, церковного старосту Саприкія та засудили його до страти.

Никифор добровільно погодився прийняти смерть замість Саприкія. Його жорстоко катували, і він помер у страшних муках.

Іменини дев’ятого лютого святкують Никифор, Геннадій, Панкратій, Петро.