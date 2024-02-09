Международный день стоматолога, День пиццы. Что еще можно отметить 9 февраля

Сегодня, девятого февраля, отмечается Международный день стоматолога, пишет УНН.

Остатки человеческих зубов с отверстиями, которые были сделаны кремниевыми сверлами, были найдены на территории Пакистана. Считается, что это были первые попытки людей бороться с кариесом. Найденным остаткам зубов более девяти тысяч лет.

Примитивная стоматология существовала в Древнем Египте. Значительный вклад в развитие стоматологии внесли древнегреческие и древнеримские врачи Гиппократ и Гален.

Впервые пломбировать зубы с помощью серебряной амальгамы начали в Китае в ѴІІ веке. Также в Китае появилась и первая зубная щетка из бамбука и овечьей шерсти.

В 1530 году в Германия вышла первая печатная книга о лечении зубов.

Создателем современной стоматологии в ХѴІІІ веке был французский врач Пьер Фошар, который выделил ее в отдельную медицинскую специальность. Он также доказал, что зубы в основном разрушаются от сахара.

Конец ХХ века стал началом эры эстетической стоматологии.

Также сегодня можно приобщиться к Международному дню пиццы.

Считается, что классическую современную пиццу около 200 лет приготовил итальянский повар Рафаэлле Эспозито, и назвал ее Маргарита.

Прототипы пиццы - плоские лепешки с разнообразными начинками - существовали в Персии, Древней Греции и Древнем Риме.

Сейчас в мире насчитывается более одной тысячи разнообразных рецептов пиццы.

Также девятого февраля отмечается День рождения волейбола. Эту игру в 1895 году придумал американский тренер по физическому воспитанию Уильям Морган. Первая публичная демонстрация игры, которую Морган назвал Минтонетт, состоялась в 1896 году.

Название волейбол предложил Альфред Холстед.

На сегодняшний день Международная федерация волейбола является крупнейшей спортивной федерацией в мире.

С 1996 года активно развивается и приобретает невероятную популярность, как вид спорта, пляжный волейбол.

По церковному календарю сегодня День памяти мученика Никифора, который жил в Антиохии в III веке.

Во время усиления гонений на христиан язычники схватили друга Никифора, церковного старосту Саприкия и приговорили его к смертной казни.

Никифор добровольно согласился принять смерть вместо Саприкия. Его жестоко пытали, и он умер в страшных мучениях.

Именины девятого февраля празднуют Никифор, Геннадий, Панкратий, Петр.