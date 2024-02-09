Международный день стоматолога, День пиццы. Что еще можно отметить 9 февраля
Киев • УНН
Сегодня, девятого февраля, отмечается Международный день стоматолога. Создателем современной стоматологии в ХѴІІІ веке был французский врач Пьер Фошар, который выделил ее в отдельную медицинскую специальность.
Сегодня, девятого февраля, отмечается Международный день стоматолога, пишет УНН.
Остатки человеческих зубов с отверстиями, которые были сделаны кремниевыми сверлами, были найдены на территории Пакистана. Считается, что это были первые попытки людей бороться с кариесом. Найденным остаткам зубов более девяти тысяч лет.
Примитивная стоматология существовала в Древнем Египте. Значительный вклад в развитие стоматологии внесли древнегреческие и древнеримские врачи Гиппократ и Гален.
Впервые пломбировать зубы с помощью серебряной амальгамы начали в Китае в ѴІІ веке. Также в Китае появилась и первая зубная щетка из бамбука и овечьей шерсти.
В 1530 году в Германия вышла первая печатная книга о лечении зубов.
Создателем современной стоматологии в ХѴІІІ веке был французский врач Пьер Фошар, который выделил ее в отдельную медицинскую специальность. Он также доказал, что зубы в основном разрушаются от сахара.
Конец ХХ века стал началом эры эстетической стоматологии.
Также сегодня можно приобщиться к Международному дню пиццы.
Считается, что классическую современную пиццу около 200 лет приготовил итальянский повар Рафаэлле Эспозито, и назвал ее Маргарита.
Прототипы пиццы - плоские лепешки с разнообразными начинками - существовали в Персии, Древней Греции и Древнем Риме.
Сейчас в мире насчитывается более одной тысячи разнообразных рецептов пиццы.
Также девятого февраля отмечается День рождения волейбола. Эту игру в 1895 году придумал американский тренер по физическому воспитанию Уильям Морган. Первая публичная демонстрация игры, которую Морган назвал Минтонетт, состоялась в 1896 году.
Название волейбол предложил Альфред Холстед.
На сегодняшний день Международная федерация волейбола является крупнейшей спортивной федерацией в мире.
С 1996 года активно развивается и приобретает невероятную популярность, как вид спорта, пляжный волейбол.
По церковному календарю сегодня День памяти мученика Никифора, который жил в Антиохии в III веке.
Во время усиления гонений на христиан язычники схватили друга Никифора, церковного старосту Саприкия и приговорили его к смертной казни.
Никифор добровольно согласился принять смерть вместо Саприкия. Его жестоко пытали, и он умер в страшных мучениях.
Именины девятого февраля празднуют Никифор, Геннадий, Панкратий, Петр.
Международный день стоматолога, День пиццы. Что еще можно отметить 9 февраля
Сегодня, девятого февраля, отмечается Международный день стоматолога. Создателем современной стоматологии в ХѴІІІ веке был французский врач Пьер Фошар, который выделил ее в отдельную медицинскую специальность.
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