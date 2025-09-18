Міжнародний день рівної оплати праці та читання електронних книг: що ще відзначають сьогодні

Сьогодні, 18 вересня відзначається Міжнародний день рівної оплати праці та читання електронних книг, передає УНН.

Міжнародний день рівної оплати праці

Цей День був заснований Генеральною асамблеєю ООН 15 листопада 2019 року, завдяки ініціативі кількох країн, зокрема України та Грузії. Він покликаний привернути увагу до проблеми гендерного розриву в заробітній платі та дискримінації жінок на ринку праці.

Жіноча праця все ще недооцінюється та низько оплачується, що стримує розвиток жінок, сімей та суспільств. Прогрес є надто повільним, а в деяких країнах він навіть повертається назад.

Статистичні дані свідчать, що середня зарплата жінок є нижчою за середню зарплату чоловіків у всіх без винятку країнах світу.

Гендерний розрив в оплаті праці залишається серйозною проблемою в усьому світі, зокрема в Україні. Це не лише питання соціальної справедливості, а й чинник, що впливає на економічний розвиток країни.

У 2015 році різниця між зарплатами чоловіків та жінок становила 26% і до 2021 року вона значно зменшилася. Наразі Україна демонструє позитивну динаміку у залученні жінок до професійних і технічних сфер.

Гендерний розрив в оплаті праці: чому він існує і як його подолати

Міжнародний день читання електронних книг

Міжнародний день читання електронних книг припадає на 18 вересня, вперше організований у 2014 році відомим дистриб'ютором електронних книг OverDrive.

Електронна книга – це електронна версія традиційної друкованої книги, яку можна читати за допомогою ноутбука, телефону або електронної книги. Хоча ніщо не замінить задоволення від читання паперових книг, електронні книги мають свої переваги. Немає клопоту тягати їх з собою, тримати в руках або пошкоджувати.

За даними журналу Anthropocene, паперові книги є екологічно чистими, якщо ви читаєте обмежену кількість книг. Однак електронні книги займають менший простір, якщо ви багато читаєте. Це щорічне святкування заохочує читання серед молоді та дорослих.

Мінекономіки про новий Трудовий кодекс: майже готовий до внесення на розгляд ВР

Всесвітній день бамбука

Всесвітній день бамбука відзначається щороку 18 вересня, щоб підвищити обізнаність про важливість бамбука для захисту навколишнього середовища, сталого розвитку та культурної спадщини. Цей день також визнає важливість бамбука у світовому масштабі.

Бамбук – це вид гігантської рослини, яка є твердою та порожнистою. Це також найшвидше зростаюча наземна рослина у світі.

Всесвітній день корпоративної культури

Всесвітній день корпоративної культури відзначається щороку 18 вересня. Це день, коли компанії та керівники організацій повинні зосередитися на забезпеченні функціонування корпоративної культури таким чином, щоб максимізувати продуктивність, прибутковість та щастя їхніх співробітників.

Всесвітній день корпоративної культури був заснований Всесвітньою асоціацією корпоративної культури у 2019 році.

Релігійне свято

Сьогодні, 18 вересня Церква вшановує пам'ять святого преподобного отця нашого Євменія, єпископа Гортинського, чудотворця.

Думав, що він срібний: у Польщі арештували зловмисника, який викрав хрест з купола Української греко-католицької церкви