17 вересня, 19:21 • 14721 перегляди
Дебютні голи, тривоги та груба помилка “Кривбасу”: результат перших матчів 1/16 Кубку УкраїниVideo
17 вересня, 17:46 • 22142 перегляди
Прослушка в кабінеті мера Львова Садового: СБУ розпочало кримінальне провадження
17 вересня, 16:51 • 20988 перегляди
Монети номіналом 10 копійок почнуть вилучати з обігу вже з жовтня - НБУ
Ексклюзив
17 вересня, 15:01 • 21142 перегляди
Правоохоронці мають зʼясувати, чи була злочинною передача головою Державіаслужби Більчуком супроводу документації по вертольотах компанії зі звʼязками в рф - юрист
17 вересня, 12:33 • 26534 перегляди
США оголосили про внесок 75 млн доларів у Інвестиційний фонд відбудови України
17 вересня, 09:20 • 36349 перегляди
Рада ухвалила закон про військового омбудсмана: що передбачається
17 вересня, 09:16 • 34254 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: вирок планують оголосити в понеділок
Ексклюзив
17 вересня, 05:30 • 40269 перегляди
День усиновлення: чому тисячі українських підлітків досі чекають на родину
17 вересня, 02:27 • 39436 перегляди
Сили оборони України нищать ворога: Сирський назвав втрати росії за 2025 рікVideo
16 вересня, 16:50 • 109076 перегляди
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати
Міжнародний день рівної оплати праці та читання електронних книг: що ще відзначають сьогодні

Київ • УНН

 • 26 перегляди

18 вересня відзначається Міжнародний день рівної оплати праці, заснований ООН у 2019 році за ініціативи України та Грузії, для привернення уваги до гендерного розриву в зарплаті. Також сьогодні відзначають Міжнародний день читання електронних книг, заснований у 2014 році, Всесвітній день бамбука та Всесвітній день корпоративної культури.

Міжнародний день рівної оплати праці та читання електронних книг: що ще відзначають сьогодні

Сьогодні, 18 вересня відзначається Міжнародний день рівної оплати праці та читання електронних книг, передає УНН.

Міжнародний день рівної оплати праці

Цей День був заснований Генеральною асамблеєю ООН 15 листопада 2019 року, завдяки ініціативі кількох країн, зокрема України та Грузії. Він покликаний привернути увагу до проблеми гендерного розриву в заробітній платі та дискримінації жінок на ринку праці.

Жіноча праця все ще недооцінюється та низько оплачується, що стримує розвиток жінок, сімей та суспільств. Прогрес є надто повільним, а в деяких країнах він навіть повертається назад.

Статистичні дані свідчать, що середня зарплата жінок є нижчою за середню зарплату чоловіків у всіх без винятку країнах світу.

Гендерний розрив в оплаті праці залишається серйозною проблемою в усьому світі, зокрема в Україні. Це не лише питання соціальної справедливості, а й чинник, що впливає на економічний розвиток країни.

У 2015 році різниця між зарплатами чоловіків та жінок становила 26% і до 2021 року вона значно зменшилася. Наразі Україна демонструє позитивну динаміку у залученні жінок до професійних і технічних сфер.

Гендерний розрив в оплаті праці: чому він існує і як його подолати23.01.25, 11:43 • 103582 перегляди

Міжнародний день читання електронних книг

Міжнародний день читання електронних книг припадає на 18 вересня, вперше організований у 2014 році відомим дистриб'ютором електронних книг OverDrive.

Електронна книга – це електронна версія традиційної друкованої книги, яку можна читати за допомогою ноутбука, телефону або електронної книги. Хоча ніщо не замінить задоволення від читання паперових книг, електронні книги мають свої переваги. Немає клопоту тягати їх з собою, тримати в руках або пошкоджувати.

За даними журналу Anthropocene, паперові книги є екологічно чистими, якщо ви читаєте обмежену кількість книг. Однак електронні книги займають менший простір, якщо ви багато читаєте. Це щорічне святкування заохочує читання серед молоді та дорослих.

Мінекономіки про новий Трудовий кодекс: майже готовий до внесення на розгляд ВР11.09.25, 12:16 • 16590 переглядiв

Всесвітній день бамбука

Всесвітній день бамбука відзначається щороку 18 вересня, щоб підвищити обізнаність про важливість бамбука для захисту навколишнього середовища, сталого розвитку та культурної спадщини. Цей день також визнає важливість бамбука у світовому масштабі.

Бамбук – це вид гігантської рослини, яка є твердою та порожнистою. Це також найшвидше зростаюча наземна рослина у світі.

Всесвітній день корпоративної культури

Всесвітній день корпоративної культури відзначається щороку 18 вересня. Це день, коли компанії та керівники організацій повинні зосередитися на забезпеченні функціонування корпоративної культури таким чином, щоб максимізувати продуктивність, прибутковість та щастя їхніх співробітників.

Всесвітній день корпоративної культури був заснований Всесвітньою асоціацією корпоративної культури у 2019 році.

Релігійне свято

Сьогодні, 18 вересня Церква вшановує пам'ять святого преподобного отця нашого Євменія, єпископа Гортинського, чудотворця.

Думав, що він срібний: у Польщі арештували зловмисника, який викрав хрест з купола Української греко-католицької церкви18.09.25, 00:53 • 2460 переглядiв

Анна Мурашко

Суспільство
Генеральна Асамблея ООН