Международный день равной оплаты труда и чтения электронных книг: что еще отмечают сегодня

Сегодня, 18 сентября отмечается Международный день равной оплаты труда и чтения электронных книг, передает УНН.

Международный день равной оплаты труда

Этот День был учрежден Генеральной ассамблеей ООН 15 ноября 2019 года, благодаря инициативе нескольких стран, в частности Украины и Грузии. Он призван привлечь внимание к проблеме гендерного разрыва в заработной плате и дискриминации женщин на рынке труда.

Женский труд все еще недооценивается и низко оплачивается, что сдерживает развитие женщин, семей и обществ. Прогресс слишком медленный, а в некоторых странах он даже возвращается назад.

Статистические данные свидетельствуют, что средняя зарплата женщин ниже средней зарплаты мужчин во всех без исключения странах мира.

Гендерный разрыв в оплате труда остается серьезной проблемой во всем мире, в частности в Украине. Это не только вопрос социальной справедливости, но и фактор, влияющий на экономическое развитие страны.

В 2015 году разница между зарплатами мужчин и женщин составляла 26% и к 2021 году она значительно уменьшилась. Сейчас Украина демонстрирует положительную динамику в привлечении женщин к профессиональным и техническим сферам.

Гендерный разрыв в оплате труда: почему он существует и как его преодолеть

Международный день чтения электронных книг

Международный день чтения электронных книг приходится на 18 сентября, впервые организованный в 2014 году известным дистрибьютором электронных книг OverDrive.

Электронная книга – это электронная версия традиционной печатной книги, которую можно читать с помощью ноутбука, телефона или электронной книги. Хотя ничто не заменит удовольствия от чтения бумажных книг, электронные книги имеют свои преимущества. Нет хлопот таскать их с собой, держать в руках или повреждать.

По данным журнала Anthropocene, бумажные книги являются экологически чистыми, если вы читаете ограниченное количество книг. Однако электронные книги занимают меньше места, если вы много читаете. Это ежегодное празднование поощряет чтение среди молодежи и взрослых.

Всемирный день бамбука

Всемирный день бамбука отмечается ежегодно 18 сентября, чтобы повысить осведомленность о важности бамбука для защиты окружающей среды, устойчивого развития и культурного наследия. Этот день также признает важность бамбука в мировом масштабе.

Бамбук – это вид гигантского растения, которое является твердым и полым. Это также самое быстрорастущее наземное растение в мире.

Всемирный день корпоративной культуры

Всемирный день корпоративной культуры отмечается ежегодно 18 сентября. Это день, когда компании и руководители организаций должны сосредоточиться на обеспечении функционирования корпоративной культуры таким образом, чтобы максимизировать производительность, прибыльность и счастье их сотрудников.

Всемирный день корпоративной культуры был основан Всемирной ассоциацией корпоративной культуры в 2019 году.

Религиозный праздник

Сегодня, 18 сентября Церковь чтит память святого преподобного отца нашего Евмения, епископа Гортинского, чудотворца.

