Международный день равной оплаты труда и чтения электронных книг: что еще отмечают сегодня

$41.180.06
48.660.16
ukenru
17 сентября, 19:21 • 17114 просмотра
Дебютные голы, тревоги и грубая ошибка "Кривбасса": результат первых матчей 1/16 Кубка УкраиныVideo
17 сентября, 17:46 • 25590 просмотра
Прослушка в кабинете мэра Львова Садового: СБУ начало уголовное производство
17 сентября, 16:51 • 22863 просмотра
Монеты номиналом 10 копеек начнут изымать из обращения уже с октября - НБУ
Эксклюзив
17 сентября, 15:01 • 22938 просмотра
Правоохранители должны выяснить, была ли преступной передача главой Госавиаслужбы Бильчуком сопровождения документации по вертолетам компании со связями в РФ - юрист
17 сентября, 12:33 • 27973 просмотра
США объявили о вкладе 75 млн долларов в Инвестиционный фонд восстановления Украины
17 сентября, 09:20 • 36920 просмотра
Рада приняла закон о военном омбудсмене: что предусматривается
Эксклюзив
17 сентября, 05:30 • 40573 просмотра
День усыновления: почему тысячи украинских подростков до сих пор ждут семью
17 сентября, 02:27 • 39617 просмотра
Силы обороны Украины уничтожают врага: Сырский назвал потери России за 2025 годVideo
16 сентября, 16:50 • 110182 просмотра
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать
Эксклюзив
16 сентября, 15:22 • 126831 просмотра
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+12°
2м/с
94%
750мм
Популярные новости
Киану Ривз тайно женился на художнице Александре Грант во время летнего путешествия по Европе17 сентября, 18:36 • 12690 просмотра
Подумав, что украинец: во Вроцлаве мужчина выстрелил в румына17 сентября, 19:00 • 5448 просмотра
Фронтмен "Другої Ріки" Валерий Харчишин раскрыл правду об отношениях с Яниной СоколовойPhoto00:07 • 5120 просмотра
Что происходит с телами, возвращенными в Украину путем репатриации: детали от МВД01:05 • 4450 просмотра
"Пошло движение": уполномоченный Президента по вопросам санкций дал прогноз по 19-му пакету ЕС против РФ02:08 • 4422 просмотра
публикации
Дебютные голы, тревоги и грубая ошибка "Кривбасса": результат первых матчей 1/16 Кубка УкраиныVideo17 сентября, 19:21 • 17117 просмотра
Кубок Украины по футболу: расписание матчей 1/16 финала17 сентября, 12:21 • 28191 просмотра
Готовим запеканку: топ невероятно вкусных рецептовPhoto17 сентября, 08:16 • 59508 просмотра
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать16 сентября, 16:50 • 110185 просмотра
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Эксклюзив
16 сентября, 15:22 • 126834 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Карл III
Королева Камилла
Роберта Метсола
Марко Рубио
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Европа
Польша
Реклама
УНН Lite
Киану Ривз тайно женился на художнице Александре Грант во время летнего путешествия по Европе17 сентября, 18:36 • 12767 просмотра
Известный продюсер Бейонсе и Дрейка внезапно скончался в нью-йоркской квартире17 сентября, 17:52 • 14049 просмотра
Aston Martin и Egg создают роскошную детскую коляску за $3000Photo17 сентября, 17:24 • 13300 просмотра
Coachella 2026 объявила хедлайнеров: Бибер, Карпентер, Karol G и Anyma16 сентября, 14:15 • 43510 просмотра
На концерт Пивоварова в Нью-Йорке ворвалась полиция и остановила выступлениеVideo16 сентября, 12:26 • 48187 просмотра
Актуальное
Facebook
Дія (сервис)
E-6 Mercury
Детонатор
Боеприпасы

Международный день равной оплаты труда и чтения электронных книг: что еще отмечают сегодня

Киев • УНН

 • 670 просмотра

18 сентября отмечается Международный день равной оплаты труда, учрежденный ООН в 2019 году по инициативе Украины и Грузии, для привлечения внимания к гендерному разрыву в зарплате. Также сегодня отмечают Международный день чтения электронных книг, учрежденный в 2014 году, Всемирный день бамбука и Всемирный день корпоративной культуры.

Международный день равной оплаты труда и чтения электронных книг: что еще отмечают сегодня

Сегодня, 18 сентября отмечается Международный день равной оплаты труда и чтения электронных книг, передает УНН.

Международный день равной оплаты труда

Этот День был учрежден Генеральной ассамблеей ООН 15 ноября 2019 года, благодаря инициативе нескольких стран, в частности Украины и Грузии. Он призван привлечь внимание к проблеме гендерного разрыва в заработной плате и дискриминации женщин на рынке труда.

Женский труд все еще недооценивается и низко оплачивается, что сдерживает развитие женщин, семей и обществ. Прогресс слишком медленный, а в некоторых странах он даже возвращается назад.

Статистические данные свидетельствуют, что средняя зарплата женщин ниже средней зарплаты мужчин во всех без исключения странах мира.

Гендерный разрыв в оплате труда остается серьезной проблемой во всем мире, в частности в Украине. Это не только вопрос социальной справедливости, но и фактор, влияющий на экономическое развитие страны.

В 2015 году разница между зарплатами мужчин и женщин составляла 26% и к 2021 году она значительно уменьшилась. Сейчас Украина демонстрирует положительную динамику в привлечении женщин к профессиональным и техническим сферам.

Гендерный разрыв в оплате труда: почему он существует и как его преодолеть23.01.25, 11:43 • 103582 просмотра

Международный день чтения электронных книг

Международный день чтения электронных книг приходится на 18 сентября, впервые организованный в 2014 году известным дистрибьютором электронных книг OverDrive.

Электронная книга – это электронная версия традиционной печатной книги, которую можно читать с помощью ноутбука, телефона или электронной книги. Хотя ничто не заменит удовольствия от чтения бумажных книг, электронные книги имеют свои преимущества. Нет хлопот таскать их с собой, держать в руках или повреждать.

По данным журнала Anthropocene, бумажные книги являются экологически чистыми, если вы читаете ограниченное количество книг. Однако электронные книги занимают меньше места, если вы много читаете. Это ежегодное празднование поощряет чтение среди молодежи и взрослых.

Минэкономики о новом Трудовом кодексе: почти готов к внесению на рассмотрение ВР11.09.25, 12:16 • 16590 просмотров

Всемирный день бамбука

Всемирный день бамбука отмечается ежегодно 18 сентября, чтобы повысить осведомленность о важности бамбука для защиты окружающей среды, устойчивого развития и культурного наследия. Этот день также признает важность бамбука в мировом масштабе.

Бамбук – это вид гигантского растения, которое является твердым и полым. Это также самое быстрорастущее наземное растение в мире.

Всемирный день корпоративной культуры

Всемирный день корпоративной культуры отмечается ежегодно 18 сентября. Это день, когда компании и руководители организаций должны сосредоточиться на обеспечении функционирования корпоративной культуры таким образом, чтобы максимизировать производительность, прибыльность и счастье их сотрудников.

Всемирный день корпоративной культуры был основан Всемирной ассоциацией корпоративной культуры в 2019 году.

Религиозный праздник

Сегодня, 18 сентября Церковь чтит память святого преподобного отца нашего Евмения, епископа Гортинского, чудотворца.

Думал, что он серебряный: в Польше арестовали злоумышленника, похитившего крест с купола Украинской греко-католической церкви18.09.25, 00:53 • 2934 просмотра

Анна Мурашко

Общество
Генеральная Ассамблея ООН