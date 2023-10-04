Міжнародну систему оцінювання персоналу Hogan вперше переклали українською мовою

Деталі

Hogan Assessment — це міжнародна авторитетна система оцінки особистості в бізнесі, яка допомагає прогнозувати ефективність діяльності та лідерський потенціал людини на основі її особистих характеристик.

Система вже понад 40 років дозволяє компаніям поліпшити якість відбору персоналу, скоротити плинність співробітників, зменшити витрати на їх навчання, підвищити ефективність роботи та удосконалити процедури кар'єрного просування. Її успішно використовують такі великі міжнародні корпорації як Microsoft, Coca Cola та Dell.

«Активне переосмислення цінностей, що відбулось з нашим суспільством після повномасштабного вторгнення росії, не могло не вплинути на МХП, як на відповідальний бізнес з чіткою громадянською позицією. Ми не могли стояти осторонь того, що один із найважливіших інструментів оцінки персоналу, що використовується в МХП, був недоступний для проходження українською, саме тому ініціювали перемовини з нашими партнерами з Хоган та наполягли на перекладі опитувальників українською», — говорить директорка департаменту стратегії управління персоналом Анастасія Громова.

Цей проєкт — волонтерська ініціатива команди оцінки персоналу МХП. Весь 2023 рік фахівці працювали над ним, консультуючись з головним офісом Hogan Assessment в США та з підтримкою офіційного представництва Hogan Assessment System Czech в Чехії. Результатом цієї співпраці стало право українців з усього світу використовувати рідну мову під час проходження інструментів оцінки персоналу Hogan.

«Обсяг роботи видався значним, процедура адаптації опитувальників вимагала перекладу запитань українською та зворотного перекладу англійською більш ніж 600 запитань опитувальників та всіх шкал і субшкал оперативного звіту. Ми працювали над цим проєктом поруч із виконанням поточних задач, тому інколи це була наднормова праця на межі можливостей, але думка про те, що ми робимо суспільно корисну справу, мотивувала нас і надихала довести її до завершення якомога швидше», — зазначає провідний фахівець з оцінки персоналу в МХП Яна Шкарбуль.

Попри те, що в Україні Hogan Assessment ще не настільки поширений, МХП впровадила його в свою практику понад три роки тому і вже зараз отримує очікувані результати. Використовуючи цей інструмент, компанія бажає забезпечити розвиток своїх співробітників як професіоналів, так і особистостей.

У 2021 році в компанії провели оцінку 171 працівника та зовнішнього кандидата, у 2022 було проведено 213 тестувань, а в 2023 році — вже 246. До кінця 2023 року в МХП планується провести щонайменше 62 тести Hogan Assessment. Це свідчить про серйозний підхід компанії до оцінки та розвитку співробітників, а також про довіру до ефективності цього інструменту, яким українці тепер можуть користуватися рідною мовою.

Довідка

МХП – міжнародна компанія у сфері харчових та агротехнологій, виробник якісних і смачних продуктів харчування, що покращують життя споживачів. Працює у напрямах агро, виробництва продуктів харчування та ритейлу і має дочірні підприємства у Великій Британії, Саудівській Аравії, ОАЕ та країнах ЄС. Акції МХП представлені на Лондонській фондовій біржі. Виробничі потужності компанії охоплюють більшість областей України, земельний банк становить 360 000 га.

Як кулінарна компанія МХП розвиває понад 15 продуктових брендів, зокрема «Наша Ряба», «Апетитна», «Легко!», «Бащинський», Skott Smeat, LaStrava, РябChick та інші. Спільно з партнерами МХП відкрили по всій Україні 1500 торгових точок різного спрямування. Це мережа магазинів кулінарних ідей «Мʼясомаркет», заклади смачного безпечного фастфуду Döner Маркет, магазини «Їжа Свіжа», «Наша Ряба», «Українське курча».