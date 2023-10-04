Міжнародну систему оцінювання персоналу Hogan вперше переклали українською мовою

ukru
29 березня, 17:57 • 185785 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 236549 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 207934 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 244784 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 215532 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 173520 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 172321 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 155099 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 459341 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 173974 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
3.6 м/с
57 %
746 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

08:26 • 113686 перегляди
По Донеччині завдано понад 3680 обстрілів за добу: руйнування житлових будинків і транспорту у містах, поранення людини

По Донеччині завдано понад 3680 обстрілів за добу: руйнування житлових будинків і транспорту у містах, поранення людини

08:40 • 130817 перегляди
Припинення вогню в Україні посилить загрозу з боку рф для країн Балтії - FT

Припинення вогню в Україні посилить загрозу з боку рф для країн Балтії - FT

08:53 • 50369 перегляди
Ворожий обстріл Харкова: кількість постраждалих зросла до 35

Ворожий обстріл Харкова: кількість постраждалих зросла до 35

09:49 • 80723 перегляди
Зеленський: рф випустила понад тисячу дронів за тиждень - очікуємо реакції від США і Європи на цей терор

Зеленський: рф випустила понад тисячу дронів за тиждень - очікуємо реакції від США і Європи на цей терор

11:03 • 61507 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 312598 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 459347 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 503471 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 506273 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 410879 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

08:26 • 113687 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 236555 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 152872 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 145505 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 118035 перегляди
Актуальне
Міжнародну систему оцінювання персоналу Hogan вперше переклали українською мовою

Міжнародну систему оцінювання персоналу Hogan вперше переклали українською мовою

Київ • УНН

 • 848339 перегляди

КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Фахівці компанії МХП вперше переклали українською мовою опитувальники міжнародної системи оцінювання персоналу Hogan Assessment та оперативний звіт Flash report. Нова опція відтепер доступна для всіх охочих на офіційній платформі Hogan. Про це повідомляє пресслужба МХП, передає УНН

Деталі

Hogan Assessment — це міжнародна авторитетна система оцінки особистості в бізнесі, яка допомагає прогнозувати ефективність діяльності та лідерський потенціал людини на основі її особистих характеристик.

Система вже понад 40 років дозволяє компаніям поліпшити якість відбору персоналу, скоротити плинність співробітників, зменшити витрати на їх навчання, підвищити ефективність роботи та удосконалити процедури кар'єрного просування. Її успішно використовують такі великі міжнародні корпорації як Microsoft, Coca Cola та Dell.

«Активне переосмислення цінностей, що відбулось з нашим суспільством після повномасштабного вторгнення росії, не могло не вплинути на МХП, як на відповідальний бізнес з чіткою громадянською позицією. Ми не могли стояти осторонь того, що один із найважливіших інструментів оцінки персоналу, що використовується в МХП, був недоступний для проходження українською, саме тому ініціювали перемовини з нашими партнерами з Хоган та наполягли на перекладі опитувальників українською», — говорить директорка департаменту стратегії управління персоналом Анастасія Громова.

Цей проєкт — волонтерська ініціатива команди оцінки персоналу МХП. Весь 2023 рік фахівці працювали над ним, консультуючись з головним офісом Hogan Assessment в США та з підтримкою офіційного представництва Hogan Assessment System Czech в Чехії. Результатом цієї співпраці стало право українців з усього світу використовувати рідну мову під час проходження інструментів оцінки персоналу Hogan.

«Обсяг роботи видався значним, процедура адаптації опитувальників вимагала перекладу запитань українською та зворотного перекладу англійською більш ніж 600 запитань опитувальників та всіх шкал і субшкал оперативного звіту. Ми працювали над цим проєктом поруч із виконанням поточних задач, тому інколи це була наднормова праця на межі можливостей, але думка про те, що ми робимо суспільно корисну справу, мотивувала нас і надихала довести її до завершення якомога швидше», — зазначає провідний фахівець з оцінки персоналу в МХП Яна Шкарбуль.

Попри те, що в Україні Hogan Assessment ще не настільки поширений, МХП впровадила його в свою практику понад три роки тому і вже зараз отримує очікувані результати. Використовуючи цей інструмент, компанія бажає забезпечити розвиток своїх співробітників як професіоналів, так і особистостей.

У 2021 році в компанії провели оцінку 171 працівника та зовнішнього кандидата, у 2022 було проведено 213 тестувань, а в 2023 році — вже 246. До кінця 2023 року в МХП планується провести щонайменше 62 тести Hogan Assessment. Це свідчить про серйозний підхід компанії до оцінки та розвитку співробітників, а також про довіру до ефективності цього інструменту, яким українці тепер можуть користуватися рідною мовою.

Довідка

МХП – міжнародна компанія у сфері харчових та агротехнологій, виробник якісних і смачних продуктів харчування, що покращують життя споживачів. Працює у напрямах агро, виробництва продуктів харчування та ритейлу і має дочірні підприємства у Великій Британії, Саудівській Аравії, ОАЕ та країнах ЄС. Акції МХП представлені на Лондонській фондовій біржі. Виробничі потужності компанії охоплюють більшість областей України, земельний банк становить 360 000 га.

Як кулінарна компанія МХП розвиває понад 15 продуктових брендів, зокрема «Наша Ряба», «Апетитна», «Легко!», «Бащинський», Skott Smeat, LaStrava, РябChick та інші. Спільно з партнерами МХП відкрили по всій Україні 1500 торгових точок різного спрямування. Це мережа магазинів кулінарних ідей «Мʼясомаркет», заклади смачного безпечного фастфуду Döner Маркет, магазини «Їжа Свіжа», «Наша Ряба», «Українське курча».

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Бізнесу
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,679.70
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,807.71