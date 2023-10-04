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Международную систему оценки персонала Hogan впервые перевели на украинский язык

Международную систему оценки персонала Hogan впервые перевели на украинский язык

Киев • УНН

 • 848334 просмотра

КИЕВ. 4 октября. УНН. Специалисты компании МХП впервые перевели на украинский язык опросники международной системы оценки персонала Hogan Assessment и оперативный отчет Flash report. Новая опция теперь доступна для всех желающих на официальной платформе Hogan. Об этом сообщает пресс-служба МХП, передает УНН

Детали

Hogan Assessment — это международная авторитетная система оценки личности в бизнесе, которая помогает прогнозировать эффективность деятельности и лидерский потенциал человека на основе его личных характеристик.

Система уже более 40 лет позволяет компаниям улучшить качество отбора персонала, сократить текучесть сотрудников, уменьшить расходы на их обучение, повысить эффективность работы и усовершенствовать процедуры карьерного продвижения. Ее успешно используют такие крупные международные корпорации как Microsoft, Coca Cola и Dell.

«Активное переосмысление ценностей, которое произошло с нашим обществом после полномасштабного вторжения россии, не могло не повлиять на МХП, как на ответственный бизнес с четкой гражданской позицией. Мы не могли стоять в стороне от того, что один из важнейших инструментов оценки персонала, используемый в МХП, был недоступен для прохождения на украинском языке, поэтому инициировали переговоры с нашими партнерами из Хоган и настояли на переводе опросников на украинский», — говорит директор департамента стратегии управления персоналом Анастасия Громова.

Этот проект — волонтерская инициатива команды оценки персонала МХП. Весь 2023 год специалисты работали над ним, консультируясь с главным офисом Hogan Assessment в США и с поддержкой официального представительства Hogan Assessment System Czech в Чехии. Результатом этого сотрудничества стало право украинцев со всего мира использовать родной язык во время прохождения инструментов оценки персонала Hogan.

«Объем работы оказался значительным, процедура адаптации опросников требовала перевода вопросов на украинский и обратного перевода на английский более 600 вопросов опросников и всех шкал и субшкал оперативного отчета. Мы работали над этим проектом наряду с выполнением текущих задач, поэтому иногда это была сверхурочная работа на грани возможностей, но мысль о том, что мы делаем общественно полезное дело, мотивировала нас и вдохновляла довести его до завершения как можно скорее», — отмечает ведущий специалист по оценке персонала в МХП Яна Шкарбуль.

Несмотря на то, что в Украине Hogan Assessment еще не настолько распространен, МХП внедрила его в свою практику более трех лет назад и уже сейчас получает ожидаемые результаты. Используя этот инструмент, компания желает обеспечить развитие своих сотрудников как профессионалов, так и личностей.

В 2021 году в компании провели оценку 171 работника и внешнего кандидата, в 2022 было проведено 213 тестирований, а в 2023 году — уже 246. До конца 2023 года в МХП планируется провести не менее 62 тестов Hogan Assessment. Это свидетельствует о серьезном подходе компании к оценке и развитию сотрудников, а также о доверии к эффективности этого инструмента, которым украинцы теперь могут пользоваться на родном языке.

Справка

МХП – международная компания в сфере пищевых и агротехнологий, производитель качественных и вкусных продуктов питания, улучшающих жизнь потребителей. Работает в направлениях агро, производства продуктов питания и ритейла и имеет дочерние предприятия в Великобритании, Саудовской Аравии, ОАЭ и странах ЕС. Акции МХП представлены на Лондонской фондовой бирже. Производственные мощности компании охватывают большинство областей Украины, земельный банк составляет 360 000 га.

Как кулинарная компания МХП развивает более 15 продуктовых брендов, в частности «Наша Ряба», «Аппетитная», «Легко!», «Бащинский», Skott Smeat, LaStrava, РябЧик и другие. Совместно с партнерами МХП открыли по всей Украине 1500 торговых точек различной направленности. Это сеть магазинов кулинарных идей «Мясомаркет», заведения вкусного безопасного фастфуда Döner Маркет, магазины «Їжа Свіжа», «Наша Ряба», «Українське курча».

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