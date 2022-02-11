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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 47533 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Міжнародний день жінок і дівчат у науці - 11 лютого

Міжнародний день жінок і дівчат у науці - 11 лютого

Київ • УНН

 • 51399 перегляди

КИЇВ. 11 лютого. УНН. Сьогодні у світі відзначають Міжнародний день жінок і дівчат у науці, а іменини святкують Лаврентій, Гнат, Роман, Яків, Лука, Мокій, Юліан, Гарасим, Дмитро, Сильван. Про це інформує УНН.

Міжнародний день жінок і дівчат у науці

Свято засновано "для того, щоб досягти повного і рівного доступу жінок і дівчаток до науки, а також забезпечити гендерну рівність і розширення прав і можливостей жінок і дівчат".

На портретах "видатних науковців" у шкільних чи університетських кабінетах ми бачимо переважно чоловіків. Історія жінок-науковиць – це не просто історія досягнень, це історія спротиву та боротьби. 

Жінки почали займатися наукою ще з давніх часів, зокрема, Гіпатія Олександрійська (математика, астрономія, механіка) 370-415 рр. була однією з найвидатніших вчених свого часу.

Однак жінки у науці в XXI столітті стикаються з дискримінацією. Жінки в галузях природничих, технічних, інженерних та математичних наук публікують менше наукових праць, отримують менші виплати за свої дослідження і не просуваються кар'єрними сходами так, як чоловіки.

Після народження дитини жінки в науці частіше стикаються з дискримінацією. За довгі проміжки відсутності активної наукової діяльності деякі установи штрафують своїх співробітників, понижуючи їх рейтинг. В одному британському університеті дослідили це питання і виявилося, що 100 % оштрафованих науковців є саме жінки з дітьми.

Марія Склодовська-Кюрі. Видатна вчена, засновниця науки про радіоактивність, двічі лауреат Нобелівської премії. Саме вона показа світові, що жінка має місце в науці.

Хрестиянське свято

Перенесення мощей священномученика Ігнатія Богоносця та День пам’яті преподобного Лаврентія.

Священномученика Ігнатія Богоносця за наказом імператора Траяна кинули на розтерзання звірам в Римі 107 року. Після його смерті християни зібрали кістки святого і довгий час зберігали їх у Римі. 108 року мощі були перенесені до передмістя Антіохії. Останнє перенесення трапилося 438 року. Тоді мощі перенесли до самого міста Антіохія.

Іменини святкують: Лаврентій, Гнат, Роман, Яків, Лука, Мокій, Юліан, Гарасим, Дмитро, Сильван

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