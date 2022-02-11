Международный день женщин и девушек в науке - 11 февраля
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. Сегодня в мире отмечают Международный день женщин и девушек в науке, а именины празднуют Лаврентий, Игнат, Роман, Яков, Лука, Мокий, Юлиан, Герасим, Дмитрий, Сильван. Об этом информируетУНН.
Международный день женщин и девушек в науке
Праздник учрежден "для того, чтобы достичь полного и равного доступа женщин и девочек к науке, а также обеспечить гендерное равенство и расширение прав и возможностей женщин и девочек".
На портретах "выдающихся ученых" в школьных или университетских кабинетах мы видим преимущественно мужчин. История женщин-ученых - это не просто история достижений, єто история сопротивления и борьбы.
Женщины начали заниматься наукой еще с древних времен, в частности, Гипатия Александрийская (математика, астрономия, механика) 370-415 гг. Была одной из величайших ученых своего времени.
Однако женщины в науке в XXI веке сталкиваются с дискриминацией. Женщины в области естественных, технических, инженерных и математических наук публикуют меньше научных работ, получают меньшие выплаты за свои исследования и не продвигаются по карьерной лестнице так, как мужчины.
После рождения ребенка женщины в науке чаще сталкиваются с дискриминацией. За долгие промежутки отсутствия активной научной деятельности некоторые учреждения штрафуют своих сотрудников, понижая их рейтинг. В одном британском университете исследовали этот вопрос и оказалось, что 100% оштрафованных ученых есть именно женщины с детьми.
Мария Склодовская-Кюри - выдающийся ученый, основатель науки о радиоактивности, дважды лауреат Нобелевской премии. Именно она показала миру, что женщина имеет место в науке.
Крестианский праздник
Перенесение мощей священномученика Игнатия Богоносца и День памяти преподобного Лаврентия.
Священномученика Игнатия Богоносца по приказу императора Траяна бросили на растерзание зверям в Риме 107 года. После его смерти христиане собрали кости святого и долгое время хранили их в Риме. В 108 году мощи были перенесены в пригород Антиохии. Последний перенос случился в 438 году. Тогда мощи перенесли до самого города Антиохия.
Именины празднуют: Лаврентий, Игнат, Роман, Яков, Лука, Мокий, Юлиан, Герасим, Дмитрий, Сильван