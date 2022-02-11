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15 марта, 19:03 • 103428 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 136003 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 119394 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 113227 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 102569 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 100342 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 88313 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 120940 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Международный день женщин и девушек в науке - 11 февраля

Международный день женщин и девушек в науке - 11 февраля

Киев • УНН

 • 51397 просмотра

КИЕВ. 11 февраля. УНН. Сегодня в мире отмечают Международный день женщин и девушек в науке, а именины празднуют Лаврентий, Игнат, Роман, Яков, Лука, Мокий, Юлиан, Герасим, Дмитрий, Сильван. Об этом информируетУНН.

Международный день женщин и девушек в науке

Праздник учрежден "для того, чтобы достичь полного и равного доступа женщин и девочек к науке, а также обеспечить гендерное равенство и расширение прав и возможностей женщин и девочек".

На портретах "выдающихся ученых" в школьных или университетских кабинетах мы видим преимущественно мужчин. История женщин-ученых - это не просто история достижений, єто история сопротивления и борьбы.

Женщины начали заниматься наукой еще с древних времен, в частности, Гипатия Александрийская (математика, астрономия, механика) 370-415 гг. Была одной из величайших ученых своего времени.

Однако женщины в науке в XXI веке сталкиваются с дискриминацией. Женщины в области естественных, технических, инженерных и математических наук публикуют меньше научных работ, получают меньшие выплаты за свои исследования и не продвигаются по карьерной лестнице так, как мужчины.

После рождения ребенка женщины в науке чаще сталкиваются с дискриминацией. За долгие промежутки отсутствия активной научной деятельности некоторые учреждения штрафуют своих сотрудников, понижая их рейтинг. В одном британском университете исследовали этот вопрос и оказалось, что 100% оштрафованных ученых есть именно женщины с детьми.

Мария Склодовская-Кюри - выдающийся ученый, основатель науки о радиоактивности, дважды лауреат Нобелевской премии. Именно она показала миру, что женщина имеет место в науке.

Крестианский праздник

Перенесение мощей священномученика Игнатия Богоносца и День памяти преподобного Лаврентия.

Священномученика Игнатия Богоносца по приказу императора Траяна бросили на растерзание зверям в Риме 107 года. После его смерти христиане собрали кости святого и долгое время хранили их в Риме. В 108 году мощи были перенесены в пригород Антиохии. Последний перенос случился в 438 году. Тогда мощи перенесли до самого города Антиохия.

Именины празднуют: Лаврентий, Игнат, Роман, Яков, Лука, Мокий, Юлиан, Герасим, Дмитрий, Сильван

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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