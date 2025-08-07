Міжнародні резерви України у липні скоротилися на 4,5%: в чому причина
Київ • УНН
Міжнародні резерви України в липні зменшилися на 4,5% до 43 030,8 млн дол. Це зумовлено валютними інтервенціями та борговими виплатами, частково компенсованими надходженнями від партнерів.
У липні міжнародні резерви України зменшилися на 4,5% і становили 43 030,8 млн доларів, передає УНН із посиланням на НБУ.
Станом на 1 серпня 2025 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили 43 030,8 млн дол. США. У липні вони зменшилися на 4,5%
За даними Нацбанку, така динаміка зумовлювалася валютними інтервенціями та борговими виплатами країни в іноземній валюті. Ці операції були лише частково компенсовані надходженнями від міжнародних партнерів та від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (валютні ОВДП). Попри зменшення, обсяг міжнародних резервів є достатнім для збереження стійкості валютного ринку.
Деталі
Загалом динаміку резервів визначала низка чинників.
По-перше, операції Національного банку на валютному ринку України.
Національний банк відповідно до балансових даних продав на валютному ринку 3 457,3 млн дол. США та викупив до резервів 0,3 млн дол. США. Отже, чистий продаж валюти НБУ в липні становив 3 457,0 млн дол. США.
По-друге, надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу.
На валютні рахунки уряду в Національному банку в липні надійшло 2 122,1 млн дол. США, у тому числі:
- 1 171,0 млн дол. США – від Євросоюзу в межах ініціативи країн G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA);
- 513,2 млн дол. США – від МВФ у межах програми Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility – EFF);
- 414,0 млн дол. США – від розміщення ОВДП;
- 23,9 млн дол. США – через рахунки Світового банку.
За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено 793,0 млн дол. США, у тому числі:
- 638,5 млн дол. США – обслуговування та погашення ОВДП;
- 85,1 млн дол. США – обслуговування ОЗДП;
- 61,2 млн дол. США – обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком;
- 7,1 млн дол. США – обслуговування боргу перед ЄС;
- 1,1 млн дол. США – сплата іншим кредиторам.
Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 2,6 млн дол. США.
По-третє, переоцінка фінансових інструментів (через зміну ринкової вартості та курсів валют).
У липні завдяки переоцінці вартість фінансових інструментів збільшилася на 101,5 млн дол. США.
Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 4,7 місяця майбутнього імпорту.
Дані про міжнародні резерви та ліквідність в іноземній валюті складаються та оприлюднюються щомісяця:
- не пізніше сьомого дня місяця, наступного за звітним, – попередні дані;
- не пізніше 21-го дня місяця, наступного за звітним, – уточнені дані.
Нагадаємо
Міжнародні резерви України на 1 липня 2025 року досягли $45,1 млрд, збільшившись на 1,2% за червень. Зростання зумовлене надходженнями від партнерів, що перевищили продаж валюти та боргові виплати.