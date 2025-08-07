Міжнародні резерви України у липні скоротилися на 4,5%: в чому причина

$41.610.07
48.290.19
ukenru
Ексклюзив
14:11 • 8400 перегляди
"Антидержавне рішення": у Комітеті ВРУ з питань нацбезпеки закликали скасувати передачу Державіаслужбою повноважень щодо Ми-8 іноземній компанії
Ексклюзив
12:15 • 42153 перегляди
Запровадження акцизу на газовані напої: ціни можуть зрости на 10-20%
Ексклюзив
11:55 • 44750 перегляди
Не знайшли чи не шукали? Поліція підтвердила, що закрила справу проти головного юриста НБУ Зими
Ексклюзив
7 серпня, 09:40 • 65537 перегляди
Ринок новобудов в Україні у 2025: як війна змінила карту будівництва
7 серпня, 09:15 • 92447 перегляди
ТЦК зобов'яжуть носити бодікамери з 1 вересня - Міноборони
Ексклюзив
7 серпня, 08:14 • 66004 перегляди
Тристороння зустріч Зеленського, Трампа і путіна: політолог оцінив ймовірність проведення
7 серпня, 06:56 • 44000 перегляди
Організував катування журналістки Рощиної: керівнику СІЗО у таганрозі заочно повідомлено про підозруVideo
6 серпня, 22:17 • 44551 перегляди
"Є дуже велика ймовірність, що так і буде": Трамп про зустріч із путіним та Зеленським
6 серпня, 17:38 • 56129 перегляди
Обговорили те, що було озвучено в москві: Зеленський поговорив із Трампом та європейськими лідерами
6 серпня, 17:25 • 55838 перегляди
Новий варіант коронавірусу Stratus виявлено на Полтавщині: що про нього відомо
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+23°
3.1м/с
38%
755мм
Популярнi новини
Зеленський змінив керівників СБУ у двох областях: деталі указівPhoto7 серпня, 05:55 • 47051 перегляди
Атаки БПЛА на рф та Крим: палає військова частина, НПЗ і зупиняються поїздиPhotoVideo7 серпня, 08:55 • 46261 перегляди
Для швидкого перекусу: топ оригінальних бутербродів з різних куточків світуPhoto11:02 • 69958 перегляди
Україна планує вийти ще з однієї угоди СНД: цього разу - про залік трудового стажу11:42 • 18346 перегляди
Захист інтересів фармгігантів замість пацієнтів: як нардеп Кузьміних просуває лінію "Дарниці" під виглядом турботи про українцівPhoto12:43 • 34090 перегляди
Публікації
Стали відомі претенденти на трофей кращого молодого гравця року: хто у списку Photo13:59 • 15142 перегляди
Захист інтересів фармгігантів замість пацієнтів: як нардеп Кузьміних просуває лінію "Дарниці" під виглядом турботи про українцівPhoto12:43 • 34658 перегляди
Запровадження акцизу на газовані напої: ціни можуть зрости на 10-20%
Ексклюзив
12:15 • 42209 перегляди
Не знайшли чи не шукали? Поліція підтвердила, що закрила справу проти головного юриста НБУ Зими
Ексклюзив
11:55 • 44801 перегляди
Для швидкого перекусу: топ оригінальних бутербродів з різних куточків світуPhoto11:02 • 70645 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Стів Віткофф
Марко Рубіо
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Туреччина
Німеччина
Китай
Реклама
УНН Lite
Для швидкого перекусу: топ оригінальних бутербродів з різних куточків світуPhoto11:02 • 70573 перегляди
Netflix представив першу частину другого сезону "Венздей": більше таємниць і сімейних драм6 серпня, 10:39 • 121452 перегляди
Зірка "Дому дракона" Метт Сміт приєднується до "Зоряних війн" - ЗМІ6 серпня, 07:07 • 131451 перегляди
Репер Diddy звернувся до Трампа щодо помилування - ЗМІ6 серпня, 05:58 • 123350 перегляди
Том Голланд показав перші кадри з нового фільму "Людина-павук: Новий день"Photo4 серпня, 15:58 • 134633 перегляди
Актуальне
The New York Times
MIM-104 Patriot
Безпілотний літальний апарат
Мі-8
Шахед-136

Міжнародні резерви України у липні скоротилися на 4,5%: в чому причина

Київ • УНН

 • 708 перегляди

Міжнародні резерви України в липні зменшилися на 4,5% до 43 030,8 млн дол. Це зумовлено валютними інтервенціями та борговими виплатами, частково компенсованими надходженнями від партнерів.

Міжнародні резерви України у липні скоротилися на 4,5%: в чому причина

У липні міжнародні резерви України зменшилися на 4,5% і становили 43 030,8 млн доларів, передає УНН із посиланням на НБУ.

Станом на 1 серпня 2025 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили 43 030,8 млн дол. США. У липні вони зменшилися на 4,5% 

- йдеться у повідомленні.

За даними Нацбанку, така динаміка зумовлювалася валютними інтервенціями та борговими виплатами країни в іноземній валюті. Ці операції були лише частково компенсовані надходженнями від міжнародних партнерів та від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (валютні ОВДП). Попри зменшення, обсяг міжнародних резервів є достатнім для збереження стійкості валютного ринку.

Деталі

Загалом динаміку резервів визначала низка чинників.

По-перше, операції Національного банку на валютному ринку України.

Національний банк відповідно до балансових даних продав на валютному ринку 3 457,3 млн дол. США та викупив до резервів 0,3 млн дол. США. Отже, чистий продаж валюти НБУ в липні становив 3 457,0 млн дол. США.

По-друге, надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу.

На валютні рахунки уряду в Національному банку в липні надійшло 2 122,1 млн дол. США, у тому числі:

  • 1 171,0 млн дол. США – від Євросоюзу в межах ініціативи країн G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA);
    • 513,2 млн дол. США – від МВФ у межах програми Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility – EFF);
      • 414,0 млн дол. США – від розміщення ОВДП;
        • 23,9 млн дол. США – через рахунки Світового банку.

          За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено 793,0 млн дол. США, у тому числі:

          • 638,5 млн дол. США – обслуговування та погашення ОВДП;
            • 85,1 млн дол. США – обслуговування ОЗДП;
              • 61,2 млн дол. США – обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком;
                • 7,1 млн дол. США – обслуговування боргу перед ЄС;
                  • 1,1 млн дол. США – сплата іншим кредиторам.

                    Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 2,6 млн дол. США.

                    По-третє, переоцінка фінансових інструментів (через зміну ринкової вартості та курсів валют).

                    У липні завдяки переоцінці вартість фінансових інструментів збільшилася на 101,5 млн дол. США.

                    Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 4,7 місяця майбутнього імпорту.

                    Дані про міжнародні резерви та ліквідність в іноземній валюті складаються та оприлюднюються щомісяця:

                    • не пізніше сьомого дня місяця, наступного за звітним, – попередні дані;
                      • не пізніше 21-го дня місяця, наступного за звітним, – уточнені дані.

                        Нагадаємо

                        Міжнародні резерви України на 1 липня 2025 року досягли $45,1 млрд, збільшившись на 1,2% за червень. Зростання зумовлене надходженнями від партнерів, що перевищили продаж валюти та боргові виплати.

                        Антоніна Туманова

                        ЕкономікаФінанси
                        Міжнародний валютний фонд
                        Світовий банк
                        Національний банк України
                        Європейський Союз
                        Україна