Международные резервы Украины в июле сократились на 4,5%: в чем причина

Киев • УНН

 • 532 просмотра

Международные резервы Украины в июле уменьшились на 4,5% до 43 030,8 млн долл. Это обусловлено валютными интервенциями и долговыми выплатами, частично компенсированными поступлениями от партнеров.

Международные резервы Украины в июле сократились на 4,5%: в чем причина

В июле международные резервы Украины сократились на 4,5% и составили 43 030,8 млн долларов, передает УНН со ссылкой на НБУ.

По состоянию на 1 августа 2025 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составили 43 030,8 млн долл. США. В июле они уменьшились на 4,5%

- говорится в сообщении.

По данным Нацбанка, такая динамика обуславливалась валютными интервенциями и долговыми выплатами страны в иностранной валюте. Эти операции были лишь частично компенсированы поступлениями от международных партнеров и от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа (валютные ОВГЗ). Несмотря на уменьшение, объем международных резервов достаточен для сохранения устойчивости валютного рынка.

Детали

В целом динамику резервов определял ряд факторов.

Во-первых, операции Национального банка на валютном рынке Украины.

Национальный банк согласно балансовым данным продал на валютном рынке 3 457,3 млн долл. США и выкупил в резервы 0,3 млн долл. США. Таким образом, чистая продажа валюты НБУ в июле составила 3 457,0 млн долл. США.

Во-вторых, поступления в пользу правительства и выплаты по обслуживанию и погашению государственного долга.

На валютные счета правительства в Национальном банке в июле поступило 2 122,1 млн долл. США, в том числе:

  • 1 171,0 млн долл. США – от Евросоюза в рамках инициативы стран G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA);
    • 513,2 млн долл. США – от МВФ в рамках программы Механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility – EFF);
      • 414,0 млн долл. США – от размещения ОВГЗ;
        • 23,9 млн долл. США – через счета Всемирного банка.

          За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте выплачено 793,0 млн долл. США, в том числе:

          • 638,5 млн долл. США – обслуживание и погашение ОВГЗ;
            • 85,1 млн долл. США – обслуживание ОВГЗ;
              • 61,2 млн долл. США – обслуживание и погашение долга перед Всемирным банком;
                • 7,1 млн долл. США – обслуживание долга перед ЕС;
                  • 1,1 млн долл. США – уплата другим кредиторам.

                    Кроме того, Украина выплатила Международному валютному фонду 2,6 млн долл. США.

                    В-третьих, переоценка финансовых инструментов (из-за изменения рыночной стоимости и курсов валют).

                    В июле благодаря переоценке стоимость финансовых инструментов увеличилась на 101,5 млн долл. США.

                    Текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 4,7 месяца будущего импорта.

                    Данные о международных резервах и ликвидности в иностранной валюте составляются и публикуются ежемесячно:

                    • не позднее седьмого дня месяца, следующего за отчетным, – предварительные данные;
                      • не позднее 21-го дня месяца, следующего за отчетным, – уточненные данные.

                        Напомним

                        Международные резервы Украины на 1 июля 2025 года достигли $45,1 млрд, увеличившись на 1,2% за июнь. Рост обусловлен поступлениями от партнеров, превысившими продажу валюты и долговые выплаты.

                        Антонина Туманова

                        ЭкономикаФинансы
                        Международный валютный фонд
                        Всемирный банк
                        Национальный банк Украины
                        Европейский Союз
                        Украина