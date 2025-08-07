Международные резервы Украины в июле сократились на 4,5%: в чем причина
Киев • УНН
Международные резервы Украины в июле уменьшились на 4,5% до 43 030,8 млн долл. Это обусловлено валютными интервенциями и долговыми выплатами, частично компенсированными поступлениями от партнеров.
В июле международные резервы Украины сократились на 4,5% и составили 43 030,8 млн долларов, передает УНН со ссылкой на НБУ.
По состоянию на 1 августа 2025 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составили 43 030,8 млн долл. США. В июле они уменьшились на 4,5%
По данным Нацбанка, такая динамика обуславливалась валютными интервенциями и долговыми выплатами страны в иностранной валюте. Эти операции были лишь частично компенсированы поступлениями от международных партнеров и от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа (валютные ОВГЗ). Несмотря на уменьшение, объем международных резервов достаточен для сохранения устойчивости валютного рынка.
Детали
В целом динамику резервов определял ряд факторов.
Во-первых, операции Национального банка на валютном рынке Украины.
Национальный банк согласно балансовым данным продал на валютном рынке 3 457,3 млн долл. США и выкупил в резервы 0,3 млн долл. США. Таким образом, чистая продажа валюты НБУ в июле составила 3 457,0 млн долл. США.
Во-вторых, поступления в пользу правительства и выплаты по обслуживанию и погашению государственного долга.
На валютные счета правительства в Национальном банке в июле поступило 2 122,1 млн долл. США, в том числе:
- 1 171,0 млн долл. США – от Евросоюза в рамках инициативы стран G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA);
- 513,2 млн долл. США – от МВФ в рамках программы Механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility – EFF);
- 414,0 млн долл. США – от размещения ОВГЗ;
- 23,9 млн долл. США – через счета Всемирного банка.
За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте выплачено 793,0 млн долл. США, в том числе:
- 638,5 млн долл. США – обслуживание и погашение ОВГЗ;
- 85,1 млн долл. США – обслуживание ОВГЗ;
- 61,2 млн долл. США – обслуживание и погашение долга перед Всемирным банком;
- 7,1 млн долл. США – обслуживание долга перед ЕС;
- 1,1 млн долл. США – уплата другим кредиторам.
Кроме того, Украина выплатила Международному валютному фонду 2,6 млн долл. США.
В-третьих, переоценка финансовых инструментов (из-за изменения рыночной стоимости и курсов валют).
В июле благодаря переоценке стоимость финансовых инструментов увеличилась на 101,5 млн долл. США.
Текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 4,7 месяца будущего импорта.
Данные о международных резервах и ликвидности в иностранной валюте составляются и публикуются ежемесячно:
- не позднее седьмого дня месяца, следующего за отчетным, – предварительные данные;
- не позднее 21-го дня месяца, следующего за отчетным, – уточненные данные.
Международные резервы Украины на 1 июля 2025 года достигли $45,1 млрд, увеличившись на 1,2% за июнь. Рост обусловлен поступлениями от партнеров, превысившими продажу валюты и долговые выплаты.