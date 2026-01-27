Між Україною та росією відбуваються дуже хороші події - Трамп
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп заявив, що між Україною та росією відбуваються дуже хороші події. Він також обговорював війну в Україні з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.
Ми дивимося на революційні події, що відбуваються в Україні та росії. Ми спостерігаємо дуже хороші події, що відбуваються між Україною та росією
Нагадаємо
Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і президент США Дональд Трамп провели розмову, де йшлося про війну в Україні та безпеку в Арктиці. Лідери погодилися щодо необхідності сталого припинення вогню та підтримки України.