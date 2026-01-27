Між Україною та росією відбуваються дуже хороші події - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що між Україною та росією відбуваються дуже хороші події, передає УНН.

Ми дивимося на революційні події, що відбуваються в Україні та росії. Ми спостерігаємо дуже хороші події, що відбуваються між Україною та росією - сказав Трамп.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і президент США Дональд Трамп провели розмову, де йшлося про війну в Україні та безпеку в Арктиці. Лідери погодилися щодо необхідності сталого припинення вогню та підтримки України.