Між Україною та росією відбуваються дуже хороші події - Трамп

$43.130.01
51.060.41
ukenru
17:43 • 3288 перегляди
Намагалася "інтегруватися" до Головного управління розвідки України: у Києві викрили шпигунку кдб білорусі
Ексклюзив
16:28 • 8886 перегляди
"Starlink робить ці дрони майже невразливими для РЕБ": нова серйозна загроза від російських БПЛА та як з нею боротися
16:20 • 10508 перегляди
Стрілки "Годинника Судного дня" перевели на 4 секунди вперед, одна з причин - війна в Україні
Ексклюзив
15:20 • 18061 перегляди
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
14:04 • 15393 перегляди
В Україну йде потепління та відлига: прогноз на 28-29 січня
Ексклюзив
13:14 • 30596 перегляди
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
12:39 • 20393 перегляди
Атака рф на захід України 27 січня: під ударом опинився об'єкт "Нафтогазу"
27 січня, 12:15 • 16149 перегляди
Зеленський: Україна розраховує на вступ до ЄС у 2027 році
27 січня, 11:34 • 28650 перегляди
День памʼяті. Голокост: як знищували людей і чому світ не повинен це забути
Ексклюзив
27 січня, 10:00 • 26859 перегляди
Новий тон Зеленського щодо Європи: від подяки до суворої критики
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−4°
2м/с
93%
742мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Міноборони рф заявило про захоплення Куп’янська-Вузлового та Новояковлівки: карти DeepState спростовують брехню росіянPhoto27 січня, 09:41 • 27994 перегляди
Відкритий конкурс чи кулуарне рішення: чому призначення голови Державної авіаційної служби України стало питанням нацбезпеки27 січня, 11:42 • 31084 перегляди
"Трохи залишилася у своєму коконі". Іво Бобул здивував неоднозначною заявою про пісні Ірини Білик27 січня, 11:53 • 16214 перегляди
Коли і як передавати показання лічильників 14:54 • 14152 перегляди
Анатоліч розкритикував поліцію за штраф дружини під час поїздки на прощання із захисником України15:38 • 8632 перегляди
Публікації
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
Ексклюзив
15:20 • 18072 перегляди
Коли і як передавати показання лічильників 14:54 • 14201 перегляди
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
Ексклюзив
13:14 • 30603 перегляди
Відкритий конкурс чи кулуарне рішення: чому призначення голови Державної авіаційної служби України стало питанням нацбезпеки27 січня, 11:42 • 31129 перегляди
День памʼяті. Голокост: як знищували людей і чому світ не повинен це забути27 січня, 11:34 • 28655 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Саламаха Орест Ігорович
Михайло Федоров
Девід Бекхем
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Європа
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Дженніфер Лопес ошелешила зовнішнім виглядом: артистка показалася без макіяжуVideo18:07 • 1082 перегляди
Сини зіркового подружжя Бекхемів підтримали матір на церемонії у Парижі на тлі сімейного конфлікту17:26 • 2646 перегляди
Анатоліч розкритикував поліцію за штраф дружини під час поїздки на прощання із захисником України15:38 • 8704 перегляди
"Трохи залишилася у своєму коконі". Іво Бобул здивував неоднозначною заявою про пісні Ірини Білик27 січня, 11:53 • 16249 перегляди
Історію модної імперії Armani екранізує лауреат "Оскара" Боббі Мореско26 січня, 17:14 • 29618 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Дипломатка
Facebook

Між Україною та росією відбуваються дуже хороші події - Трамп

Київ • УНН

 • 192 перегляди

Президент США Дональд Трамп заявив, що між Україною та росією відбуваються дуже хороші події. Він також обговорював війну в Україні з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Між Україною та росією відбуваються дуже хороші події - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що між Україною та росією відбуваються дуже хороші події, передає УНН

Ми дивимося на революційні події, що відбуваються в Україні та росії. Ми спостерігаємо дуже хороші події, що відбуваються між Україною та росією 

- сказав Трамп.

Нагадаємо 

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і президент США Дональд Трамп провели розмову, де йшлося про війну в Україні та безпеку в Арктиці. Лідери погодилися щодо необхідності сталого припинення вогню та підтримки України.

Павло Башинський

Війна в УкраїніПолітика
Війна в Україні
Кір Стармер
Дональд Трамп
Велика Британія
Україна