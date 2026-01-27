Между Украиной и россией происходят очень хорошие события - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что между Украиной и россией происходят очень хорошие события, передает УНН.

Мы смотрим на революционные события, происходящие в Украине и россии. Мы наблюдаем очень хорошие события, происходящие между Украиной и россией - сказал Трамп.

Напомним

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент США Дональд Трамп провели разговор, где речь шла о войне в Украине и безопасности в Арктике. Лидеры согласились относительно необходимости устойчивого прекращения огня и поддержки Украины.