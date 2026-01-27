$43.130.01
17:43 • 3148 просмотра
Пыталась "интегрироваться" в Главное управление разведки Украины: в Киеве разоблачили шпионку кгб беларуси
Эксклюзив
16:28 • 8648 просмотра
"Starlink делает эти дроны почти неуязвимыми для РЭБ": новая серьезная угроза от российских БПЛА и как с ней бороться
16:20 • 10412 просмотра
Стрелки "Часов Судного дня" перевели на 4 секунды вперед, одна из причин - война в Украине
Эксклюзив
15:20 • 17933 просмотра
Историческое соглашение ЕС с Индией: что оно означает и каковы последствия для Украины
14:04 • 15337 просмотра
В Украину идет потепление и оттепель: прогноз на 28-29 января
Эксклюзив
13:14 • 30492 просмотра
Киев на грани ресурсов: что будет с теплом, светом и водой до конца зимы
12:39 • 20367 просмотра
Атака РФ на запад Украины 27 января: под ударом оказался объект "Нафтогаза"
27 января, 12:15 • 16133 просмотра
Зеленский: Украина рассчитывает на вступление в ЕС в 2027 году
27 января, 11:34 • 28585 просмотра
День памяти. Холокост: как уничтожали людей и почему мир не должен это забыть
Эксклюзив
27 января, 10:00 • 26846 просмотра
Новый тон Зеленского в отношении Европы: от благодарности до суровой критики
Facebook

Между Украиной и россией происходят очень хорошие события - Трамп

Киев • УНН

 • 134 просмотра

Президент США Дональд Трамп заявил, что между Украиной и россией происходят очень хорошие события. Он также обсуждал войну в Украине с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Между Украиной и россией происходят очень хорошие события - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что между Украиной и россией происходят очень хорошие события, передает УНН

Мы смотрим на революционные события, происходящие в Украине и россии. Мы наблюдаем очень хорошие события, происходящие между Украиной и россией 

- сказал Трамп.

Напомним 

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент США Дональд Трамп провели разговор, где речь шла о войне в Украине и безопасности в Арктике. Лидеры согласились относительно необходимости устойчивого прекращения огня и поддержки Украины.

Павел Башинский

Война в УкраинеПолитика
Война в Украине
Кир Стармер
Дональд Трамп
Великобритания
Украина