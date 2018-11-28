Міст Патона повністю перекриють на одну ніч

“2 грудня із 00:00 до 05:30 у зв’язку із виконанням першочергових ремонтних робіт на мосту ім. Є. О. Патона буде закрито рух транспорту мостом в обох напрямках”, — йдеться у повідомленні.

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Комунальна корпорація просить водіїв із розумінням поставитися до незручностей, пов’язаних із виконанням ремонтних робіт, та обирати інші маршрути руху.

Нагадаємо, міст Патона частково обмежать для пересування до 27 грудня 2018 року у зв'язку з проведенням ремонтних робіт.

Відзначимо, що час обмежень руху на мосту Патона частково збігається із оголошенням воєнного стану в Україні.

Нагадаємо, 26 листопада Верховна Рада схвалила закон 9338 про затвердження указу Президента України “Про введення воєнного стану в Україні” №390/2018.

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Воєнний стан починає діяти і з 14:00 26 листопада на 30 діб до 14:00 26 грудня 2018 року. Його запроваджують у 10 областях, а також у внутрішніх водах Азово-Керченської акваторії.

Також на цей час об’єкти стратегічної транспортної инфраструктури в Україні взято під посилену охорону. Це вокзали, залізничні станції, аеропорти, морські порти та інші важливі об'єкти транспортної інфраструктури.