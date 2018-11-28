Мост Патона полностью перекроют на одну ночь
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. В ночь на воскресенье, 2 декабря, будет закрыто движение транспорта по мосту Патона в обоих направлениях. Об этом сообщила пресс-служба КК “Киевавтодор”, передает УНН.
“2 декабря с 00:00 до 05:30 в связи с выполнением первоочередных ремонтных работ на мосту им. Е. О. Патона будет закрыто движение транспорта по мосту в обоих направлениях”, - говорится в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В метро Киева произошли техпроблемы
Коммунальная корпорация просит водителей с пониманием отнестись к неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ, и выбирать другие маршруты движения.
Напомним, мост Патона частично ограничат для передвижения к 27 декабря 2018 года в связи с проведением ремонтных работ.
Отметим, что время ограничений движения на мосту Патона частично совпадает с объявлением военного положения в Украине.
Напомним, 26 ноября Верховная Рада приняла закон 9338 об утверждении указа Президента Украины “О введении военного положения в Украине” № 390/2018.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Непогода не повлияла на пропуск грузовиков в Киев
Военное положение начинает действовать и с 14:00 26 ноября на 30 суток до 14:00 26 декабря 2018 года. Его вводят в 10 областях, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории.
Также в настоящее время объекты стратегической транспортной инфраструктуре в Украине взяты под усиленную охрану. Это вокзалы, железнодорожные станции, аэропорты, морские порты и другие важные объекты транспортной инфраструктуры.