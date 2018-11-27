Міст Патона частково обмежать для пересування

“До уваги учасників дорожнього руху! З 28 листопада до 27 грудня 2018 року у зв’язку з виконанням першочергових ремонтних робіт на мосту ім. Є.О. Патона буде частково обмежено рух транспорту з Русанівської набережної на Дніпровську набережну”, — йдеться у повідомленні.

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Комунальна корпорація “Київавтодор” просить водіїв з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних з виконанням ремонтних робіт.

Варто також нагадати одну визначну подію. Як писав УНН, у вівторок, 27 листопада, вихідцю з родини інженерів, які спроектували одноіменний міст через Дніпро, академіку України Борису Євгеновичу Патону виповнюється 100 років.

Відзначимо, що час обмежень руху на мосту Патона частково збігається із оголошенням воєнного стану в Україні.

Нагадаємо, 26 листопада Верховна Рада схвалила закон 9338 про затвердження указу Президента України “Про введення воєнного стану в Україні” №390/2018.

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Воєнний стан починає діяти із 14:00 26 листопада на 30 діб до 14:00 26 грудня 2018 року. Його запроваджують у 10 областях, а також у внутрішніх водах Азово-Керченської акваторії. Це такі регіони:

Вінницька,

Донецька,

Луганська,

Миколаївська,

Одеська,

Сумська,

Харківська,

Чернігівська,

Херсонська,

Запорізька.

Також на цей час об’єкти стратегічної транспортної инфраструктури в Україні взято під посилену охорону. Це вокзали, залізничні станції, аеропорти, морські порти та інші важливі об'єкти транспортної інфраструктури.