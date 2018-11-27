Мост Патона частично ограничат для передвижения
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Движение транспорта на мосту Патона в Киеве ограничат с 28 ноября до 27 декабря 2018 года. Об этом сообщила пресс-служба КК “Киевавтодор” на странице в Facebook, передает УНН.
“Вниманию участников дорожного движения! С 28 ноября по 27 декабря 2018 года в связи с выполнением первоочередных ремонтных работ на мосту им. Е.А. Патона будет частично ограничено движение транспорта с Русановской набережной на Днепровскую набережную”, - говорится в сообщении.
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Коммунальная корпорация “Киевавтодор” просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.
Стоит также напомнить одно выдающееся событие. Как писал УНН, во вторник, 27 ноября, выходцу из семьи инженеров, которые спроектировали одноименный мост через Днепр, академику Украины Борису Евгеньевичу Патону исполняется 100 лет.
Отметим, что время ограничений движения на мосту Патона частично совпадает с объявлением военного положения в Украине.
Напомним, 26 ноября Верховная Рада приняла закон 9338 об утверждении указа Президента Украины “О введении военного положения в Украине” № 390/2018.
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Военное положение начинает действовать с 14:00 26 ноября на 30 суток до 14:00 26 декабря 2018 года. Его вводят в 10 областях, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории. Это такие регионы:
Также в настоящее время объекты стратегической транспортной инфраструктуре в Украине взяты под усиленную охрану . Это вокзалы, железнодорожные станции, аэропорты, морские порты и другие важные объекты транспортной инфраструктуры.