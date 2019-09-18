Місія ООН: кількість мирних жертв на Донбасі найнижча за весь час
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. Голова Моніторингової місія ООН з прав людини в Україні Матильда Богнер розповіла, що за весь час конфлікту на Сході України зараз кількість жертв серед цивільних є найнижчою. Про це повідомляється на сайті Кризового-медіа центру України, передає УНН.
За словами Богнер, у період протягом травня-серпня поточного року від обстрілів на Сході України загинуло 8 мирних жителів, ще 60 — були поранені, із них 9 — діти.
“Ми були стурбовані ростом кількості постраждалих серед цивільного населення в червні-липні. У той же час, після домовленостей про припинення вогню з 21 липня, в результаті бойових дій постраждали 4 людини. Зараз кількість жертв серед цивільного населення — найнижче за весь час конфлікту”, — зазначила Богнер.
Також, повідомляється, що за даними Місії, за весь час бойових дій загинули понад 3300 мирних жителів.
Богнер зазначила, що в Місії вітають заяви нового керівництва країни про необхідність налагоджувати зв’язки з громадянами, які перебувають по інший бік лінії зіткнення і в Криму.
Раніше Богнер розповіла, що Моніторингова місія ООН досі не може належним чином працювати на окупованих територіях Донбасу і не має доступу в анексованому Криму.