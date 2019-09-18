Місія ООН: кількість мирних жертв на Донбасі найнижча за весь час

КИЇВ. 18 вересня. УНН. Голова Моніторингової місія ООН з прав людини в Україні Матильда Богнер розповіла, що за весь час конфлікту на Сході України зараз кількість жертв серед цивільних є найнижчою. Про це повідомляється на сайті Кризового-медіа центру України, передає УНН.