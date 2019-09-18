Росія досі не надала ООН доступ на територію окупованого Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. Моніторингова місія ООН досі не може належним чином працювати на окупованих територіях Донбасу і не має доступу в анексованому Криму. Про це 17 вересня на прес-конференції в Києві розповіла голова моніторингової місії ООН з прав людини в України Матильда Богнер, повідомляє проект Радіо Свобода Крим.Реалії, передає УНН.
“Ми можемо вільно працювати на території, контрольованій українською владою, і маємо конфіденційний доступ до місць утримання і ув’язненим. Однак наш доступ на території, що контрольовані збройними групами (в ОРДЛО — ред), серйозно обмежений вже більше року. Нам продовжують відмовляти в наданні доступу до місць утримання осіб, і ми серйозно стурбовані, в яких умовах вони знаходяться. Що стосується Криму, Росія як окупаційна влада досі не надала Місії доступу до півострова, як це передбачено резолюціями Генеральної Асамблеї ООН щодо територіальної цілісності України”, — зазначила Богнер.
Раніше Генеральна асамблея ООН проголосувала за включення пункту “Ситуація на тимчасово окупованих територіях України” до порядку денного чергової сесії, яка починає роботу 17 вересня.
Нагадаємо, пізно ввечері 17 вересня у Нью-Йорку розпочалась 74-та сесія Генеральної асамблеї ООН. Під час її відкриття новий президент Генасамблеї ООН розповів про свої основні пріоритети.
Нагадаємо, загальнополітичні дебати високого рівня пройдуть в ООН з 24 по 30 вересня, де, зокрема, виступить Президент України Володимир Зеленський.