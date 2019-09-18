Новий президент Генасамблеї ООН розповів про свої основні пріоритети
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. Чергова, 74-а сесія Генеральної Асамблеї (ГА) ООН провела, своє перше пленарне засідання в штаб-квартирі організації в Нью-Йорку, передає УНН із посиланням на трансляцію засідання.
“Як самий репрезентативний орган ООН Генеральна Асамблея повинна подвоїти зусилля для досягнення поліпшення життя всього людства, миру, безпеки та сталого розвитку, особливо коли ми готуємося відзначити 75-ту річницю існування організації”, — заявив голова Генасамблеї ООН Тіджані Мухаммад-Бенді, виступаючи з трибуни ГА.
“Всього через тиждень всі глави держав і урядів зберуться в цьому залі на загальнополітичні дебати, — зазначив він. — Вони висловляться з найважливіших тем, що впливає на життя всього людства. Саме тиждень високого рівня стане дорожньою картою для нашої роботи протягом всієї сесії”.
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Відповідаючи на питання журналістів про пріоритети свого головування, Мухаммад-Банді назвав подолання бідності, доступність освіти, зміцнення безпеки і стабільності і боротьбу з кліматичними змінами.
Нагадаємо, загальнополітичні дебати високого рівня пройдуть в ООН з 24 по 30 вересня, де, зокрема, виступить Президент України Володимир Зеленський.
Як повідомляв УНН, 16 вересня, Генеральна Асамблея ООН шляхом голосування схвалила процедурне рішення про включення пункту “Ситуація на тимчасово окупованих територіях України” до порядку денного її наступної сесії.
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