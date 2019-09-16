Нова перемога України в ООН: що відомо
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Сьогодні Генеральна Асамблея ООН шляхом голосування схвалила процедурне рішення про включення пункту “Ситуація на тимчасово окупованих територіях України” до порядку денного її наступної сесії. Про це повідомив представник Постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Незначна, але процедурна перемога. Сьогодні Генеральна Асамблея ООН шляхом голосування схвалила процедурне рішення про включення пункту „Ситуація на тимчасово окупованих територіях України“ до порядку денного її наступної сесії. За — 65, проти — 17”, — написав Ніколенко.
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Він також нагадав, що нова, 74-та, сесія розпочинає роботу вже завтра, 17 вересня.
“Включення пункту дозволить Україні та міжнародній спільноті „тримати руку на пульсі“ ситуації на Донбасі та в Криму, точково обговорювати проблемні питання, а також ініціювати резолюції на підтримку зусиль з мирного врегулювання. Готуємося до тижня високого рівня 23-27 вересня”, — резюмував він.
Нагадаємо, місія ООН з прав людини презентує нову доповідь у Києві.