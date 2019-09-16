Місія ООН з прав людини презентує нову доповідь у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Завтра відбудеться перша прес-конференції Матільди Богнер на посаді Голови Моніторингової місії ООН з прав людини в України де він презентує доповідь щодо ситуації з правами людини в Україні. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу представництво ООН в Україні.
“Завтра, 17 вересня відбудеться перша прес-конференції Матільди Богнер на посаді Голови Моніторингової місії ООН з прав людини в України. Матільда Богнер презентує 27-му доповідь щодо ситуації з правами людини в Україні, яку Місія підготувала під її керівництвом”, — йдеться у відповіді.
Зазначається, що нова доповідь ООН з прав людини охоплює період з 16 травня по 15 серпня 2019 року. Працюючи над цим всеохоплюючим аналізом, експерти ООН з прав людини провели 205 глибинних інтерв’ю з жертвами та свідками порушень прав людини; 80 разів були у містечках та селах вздовж лінії зіткнення та 30 разів — у місцях тримання під вартою. Вони здійснили моніторинг біля сотні судових засідань та 15-ти зібрань по всій країні.
“Доповідь охоплює широкий спектр порушень прав людини, зокрема, в зоні збройного конфлікту, по обидва боки лінії зіткнення. Вітаючи зменшення кількості жертв серед цивільного населення у порівнянні з минулими роками бойових дій, доповідь закликає Уряд вжити конкретних заходів для кращого захисту цивільного населення, яке потерпає від збройного конфлікту”, — зазначається в повідомленні.
Також, висвітлюючи певні позитивні зрушення, що відбулися протягом останніх трьох місяців, доповідь аналізує нові випадки насильства проти журналістів та вказує на недостатній рівень притягнення до відповідальності за порушення прав людини.
Окрім того, як завжди, буде спеціальна секція доповіді присвячена ситуації з правами людини в Автономній Республіці Крим та м. Севастополь, Україна, що є тимчасово окупованими Російською Федерацією.
Нагадаємо, заступник міністра Сергій Кислиця прийняв новопризначену Главу Моніторингової місії ООН з прав людини Матільду Богнер у зв’язку з початком її роботи в Україні.