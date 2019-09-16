Місія ООН з прав людини презентує нову доповідь у Києві

КИЇВ. 16 вересня. УНН. Завтра відбудеться перша прес-конференції Матільди Богнер на посаді Голови Моніторингової місії ООН з прав людини в України де він презентує доповідь щодо ситуації з правами людини в Україні. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу представництво ООН в Україні.