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Миссия ООН по правам человека представляет новый доклад в Киеве

Миссия ООН по правам человека представляет новый доклад в Киеве

Киев  •  УНН

 • 13893 просмотра

КИЕВ. 16 сентября. УНН. Завтра состоится первая пресс-конференции Матильды Богнер в должности Председателя Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине где он представляет доклад о ситуации с правами человека в Украине. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу представительство ООН в Украине.

“Завтра, 17 сентября состоится первая пресс-конференция Матильды Богнер в должности Председателя Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине. Матильда Богнер представляет 27-мой доклад о ситуации с правами человека в Украине, которую Миссия подготовила под ее руководством”, — говорится в ответе.

Отмечается, что новый доклад ООН по правам человека охватывает период с 16 мая по 15 августа 2019 года. Работая над этим всеобъемлющим анализом, эксперты ООН по правам человека провели 205 глубинных интервью с жертвами и свидетелями нарушений прав человека; 80 раз были в городах и селах вдоль линии соприкосновения и 30 раз — в местах содержания под стражей. Они осуществили мониторинг около сотни судебных заседаний и 15-ти собраний по всей стране.

“Доклад охватывает широкий спектр нарушений прав человека, в частности, в зоне вооруженного конфликта, по обе стороны линии соприкосновения. Приветствуя уменьшение числа жертв среди гражданского населения по сравнению с прошлыми годами боевых действий, доклад призывает Правительство принять конкретные меры для лучшей защиты гражданского населения, страдающего от вооруженного конфликта”, — отмечается в сообщении.

Также, освещая определенные позитивные сдвиги, произошедшие в течение последних трех месяцев, доклад анализирует новые случаи насилия против журналистов и указывает на недостаточный уровень привлечения к ответственности за нарушение прав человека.

Кроме того, как всегда, будет специальная секция доклада посвящена ситуации с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь, Украина, являющаяся временно оккупированными Российской Федерацией.

Напомним, заместитель министра Сергей Кислица принял новоназначенную главу Мониторинговой миссии ООН по правам человека Матильду Богнер в связи с началом ее работы в Украине.

Украинские Национальные Новости

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