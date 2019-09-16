Новая победа Украины в ООН: что известно
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. Сегодня Генеральная Ассамблея ООН путем голосования одобрила процедурное решение о включении пункта "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины" в повестку дня ее следующей сессии. Об этом сообщил представитель Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Незначительная, но процедурная победа. Сегодня Генеральная Ассамблея ООН путем голосования одобрила процедурное решение о включении пункта "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины" в повестку дня ее следующей сессии. За - 65, против - 17", - написал Николенко.
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Он также напомнил, что новая, 74-я, сессия начинает работу уже завтра, 17 сентября.
"Включение пункта позволит Украине и международному сообществу "держать руку на пульсе" ситуации на Донбассе и в Крыму, точечно обсуждать проблемные вопросы, а также инициировать резолюции в поддержку усилий по мирному урегулированию. Готовимся к неделе высокого уровня 23-27 сентября", - резюмировал он.
Напомним, миссия ООН по правам человека представляет новый доклад в Киеве.