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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 56946 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 111073 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 102924 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 110009 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 119535 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148220 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148624 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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Новый президент Генассамблеи ООН рассказал о своих основных приоритетах

Новый президент Генассамблеи ООН рассказал о своих основных приоритетах

Киев  •  УНН

 • 11808 просмотра

КИЕВ. 18 сентября. УНН. Очередная, 74-я сессия Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН, провела свое первое пленарное заседание в штаб-квартире организации в Нью-Йорке, передает УНН со ссылкой на трансляцию заседания.

“Как наиболее репрезентативный орган ООН Генеральная Ассамблея должна удвоить усилия для достижения улучшения жизни всего человечества, мира, безопасности и устойчивого развития, особенно когда мы готовимся отметить 75-ю годовщину существования организации”, — заявил председатель Генассамблеи ООН Тиджани Мухаммад-Бенди, выступая с трибуны ГА.

“Всего через неделю все главы государств и правительств соберутся в этом зале на общеполитические дебаты, — отметил он. — Они выскажутся на важнейшие темы, которые влияют на жизнь всего человечества. Именно неделя высокого уровня станет дорожной картой для нашей работы в течение всей сессии”.

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Отвечая на вопрос журналистов о приоритетах своего председательства, Мухаммад-Банди назвал преодоление бедности, доступности образования, укрепление безопасности и стабильности и борьбу с климатическими изменениями.

Напомним, общеполитические дебаты высокого уровня пройдут в ООН с 24 по 30 сентября, где, в частности, выступит Президент Украины Владимир Зеленский.

Как сообщал УНН, 16 сентября, Генеральная Ассамблея ООН путем голосования одобрила процедурное решение о включении пункта “Ситуация на временно оккупированных территориях Украины” в повестку дня ее следующей сессии.

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