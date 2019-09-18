Новый президент Генассамблеи ООН рассказал о своих основных приоритетах
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. Очередная, 74-я сессия Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН, провела свое первое пленарное заседание в штаб-квартире организации в Нью-Йорке, передает УНН со ссылкой на трансляцию заседания.
“Как наиболее репрезентативный орган ООН Генеральная Ассамблея должна удвоить усилия для достижения улучшения жизни всего человечества, мира, безопасности и устойчивого развития, особенно когда мы готовимся отметить 75-ю годовщину существования организации”, — заявил председатель Генассамблеи ООН Тиджани Мухаммад-Бенди, выступая с трибуны ГА.
“Всего через неделю все главы государств и правительств соберутся в этом зале на общеполитические дебаты, — отметил он. — Они выскажутся на важнейшие темы, которые влияют на жизнь всего человечества. Именно неделя высокого уровня станет дорожной картой для нашей работы в течение всей сессии”.
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Отвечая на вопрос журналистов о приоритетах своего председательства, Мухаммад-Банди назвал преодоление бедности, доступности образования, укрепление безопасности и стабильности и борьбу с климатическими изменениями.
Напомним, общеполитические дебаты высокого уровня пройдут в ООН с 24 по 30 сентября, где, в частности, выступит Президент Украины Владимир Зеленский.
Как сообщал УНН, 16 сентября, Генеральная Ассамблея ООН путем голосования одобрила процедурное решение о включении пункта “Ситуация на временно оккупированных территориях Украины” в повестку дня ее следующей сессии.
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